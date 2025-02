Custo de elixir: 👇 (7 -> 6)

Velocidade de geração: 👇 (11s -> 15s)

Número de gerações: ☝️ (2 -> 3)

Tempo de vida: 👇 (40s -> 30s)

Geração ao morrer: 👇 (2 Bárbaros -> 1 Bárbaro)

Total de Bárbaros gerados: 👇 (10 -> 8)

A Cabana de Bárbaros tem sido a pior carta do jogo há algum tempo, com nível de insatisfação popular parecido com o do Feitiço de Cura.

Embora estratégias focadas em geração de tropas (Cabana de Bárbaros, Cabana de Goblins, Fornalha, Lápide) deem ao jogo um aspecto defensivo e menos divertido, não queremos que a carta caia no esquecimento total.



A reformulação visa criar estratégias mais agressivas com a Cabana de Bárbaros ao remover o seu potencial defensivo por meio de várias mudanças, tornando-a uma ameaça maior se ficar por mais tempo na arena.