Baú da sorte do amor inabalável
O baú da sorte do amor inabalável está chegando, coberto de vinhas e... cupcakes em formato de rosa?
Conforme você avança no caminho de troféus, o doce aroma das recompensas fica cada vez mais forte! Você começará com cartas de menor raridade, e, ao chegar à arena 10, um jardim florido de recompensas se abrirá, liberando todas as raridades e itens de personalização da temporada.
Você poderá encontrar fragmentos de evolução da P.E.K.K.A, uma evolução completa da P.E.K.K.A e as seguintes cartas:
|Comum
|Rara
|Épica
|Lendária
|Campeão
|Goblins
|Goblin com Dardo
|Príncipe das Trevas
|Máquina Goblin
|Goblinstein
|Gangue de Goblins
|Jaula de Goblin
|Barril de Goblins
|Megacavaleiro
|Pequeno Príncipe
|Goblins Lanceiros
|Cabana de Goblins
|Maldição Goblin
|Lava Hound
|Rei Esqueleto
|Servos
|Torre Inferno
|P.E.K.K.A
|Horda de Servos
|Megasservo
|Vácuo
Dentre os itens de personalização disponíveis, você poderá encontrar duas estampas de bandeira, duas ilustrações de bandeira e um novo emote.
De 16 de fevereiro até o fim da temporada, 22 baús da sorte do amor inabalável estarão disponíveis nos seguintes eventos:
Coração Corrompido
Rota dos Heróis
Viagem de Clãs
Um número limitado também será concedido em sorteios ou poderá ser adquirido com gemas na loja.
O evento de abertura de baús está de volta, trazendo mais uma rodada de recompensas apaixonantes! Abra 15 baús da sorte do amor inabalável para desbloquear uma caixa de evolução no fim.
Para mais informações sobre o conteúdo dos baús, acesse: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale