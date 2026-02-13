De 16 de fevereiro até o fim da temporada, 22 baús da sorte do amor inabalável estarão disponíveis nos seguintes eventos:

Coração Corrompido

Rota dos Heróis

Viagem de Clãs

Um número limitado também será concedido em sorteios ou poderá ser adquirido com gemas na loja.

O evento de abertura de baús está de volta, trazendo mais uma rodada de recompensas apaixonantes! Abra 15 baús da sorte do amor inabalável para desbloquear uma caixa de evolução no fim.

Para mais informações sobre o conteúdo dos baús, acesse: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale