2/01/2026
Blog – Clash Royale

Combinações Táticas: balanceamento de janeiro

2 de janeiro

ENFRAQUECIMENTOS ⬇️

Atributo Clã

Duração do aumento da velocidade de ataque: ♾️ → 5s

Por quê? Com o atributo Clã ativo, o Mago e a Rainha Arqueira se tornavam uma dupla imbatível. Nós pedimos que eles pegassem só um pouquinho mais leve.

MELHORIAS ⬆️

Atributo Algoz

Chance de crítico e dano crítico:

  • 2/4: 25% → 30% (+20%)

  • 4/4: 45% → 60% (+33%)

Por quê? Os Algozes andavam cansados, mas bastou um tempinho no campo de treino para voltarem a ser uma verdadeira ameaça à retaguarda do inimigo.

Atributo P.E.K.K.A

% de cura: 30% → 60% (+100%)

Dano bônus: 30% → 40% (+33%)

Por quê? Uma borboletinha não era o suficiente para que as P.E.K.K.As fizessem um estrago no campo de batalha. Elas vão ficar mais fortes!

Bandida

Dano: 80 → 90 (+12,5%)

Pontos de saúde: 800 → 900 (+12,5%)

Por quê? A Bandida estava precisando recuperar a marra da Gangue da Floresta. Depois de um retiro florestal, ela está de volta e melhor do que nunca.

Bruxa

Dano: 120 → 150 (+25%)

Pontos de saúde: 750 → 900 (+20%)

Por quê? A Bruxa andou preparando um feitiço secreto para aumentar o próprio vigor, e o dos Esqueletos dela também. Quem diria?

Cavaleiro Dourado

Velocidade de ataque: 1,25s → 1s (-25%)

Por quê? O Cavaleiro Dourado é um bailarino no campo de batalha, mas os passos dele não estavam impressionando tanto assim. Ele fez umas aulas de dança e está brilhando novamente.

Continuem combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale