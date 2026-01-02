Combinações Táticas: balanceamento de janeiro
2 de janeiro
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Atributo Clã
Duração do aumento da velocidade de ataque: ♾️ → 5s
Por quê? Com o atributo Clã ativo, o Mago e a Rainha Arqueira se tornavam uma dupla imbatível. Nós pedimos que eles pegassem só um pouquinho mais leve.
MELHORIAS ⬆️
Atributo Algoz
Chance de crítico e dano crítico:
2/4: 25% → 30% (+20%)
4/4: 45% → 60% (+33%)
Por quê? Os Algozes andavam cansados, mas bastou um tempinho no campo de treino para voltarem a ser uma verdadeira ameaça à retaguarda do inimigo.
Atributo P.E.K.K.A
% de cura: 30% → 60% (+100%)
Dano bônus: 30% → 40% (+33%)
Por quê? Uma borboletinha não era o suficiente para que as P.E.K.K.As fizessem um estrago no campo de batalha. Elas vão ficar mais fortes!
Bandida
Dano: 80 → 90 (+12,5%)
Pontos de saúde: 800 → 900 (+12,5%)
Por quê? A Bandida estava precisando recuperar a marra da Gangue da Floresta. Depois de um retiro florestal, ela está de volta e melhor do que nunca.
Bruxa
Dano: 120 → 150 (+25%)
Pontos de saúde: 750 → 900 (+20%)
Por quê? A Bruxa andou preparando um feitiço secreto para aumentar o próprio vigor, e o dos Esqueletos dela também. Quem diria?
Cavaleiro Dourado
Velocidade de ataque: 1,25s → 1s (-25%)
Por quê? O Cavaleiro Dourado é um bailarino no campo de batalha, mas os passos dele não estavam impressionando tanto assim. Ele fez umas aulas de dança e está brilhando novamente.
Continuem combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale