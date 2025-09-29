Detalhes sobre os baús
Boas-vindas! Esta é a central de informações sobre os baús de Clash Royale, onde você encontra todas as informações sobre os baús reais e os baús da sorte.
Atenção! Os baús só concedem cartas já desbloqueadas e cartas liberadas no seu nível de arena ou em níveis inferiores.
Vamos lá!
BAÚS DA SORTE
Os baús da sorte são classificados de acordo com as recompensas possíveis e a quantidade de giros:
Baús da sorte sazonais: mudam com o tema da temporada! Saiba mais sobre as recompensas mais recentes dos baús da sorte na próxima seção!
Baús da sorte mágicos: cartas, ouro, fragmentos de evolução, itens mágicos e de personalização, como nos cubos da sorte! (4 giros)
Baús da sorte comuns: cartas e ouro (3 giros).
BAÚS DA SORTE SAZONAIS
Os baús da sorte sazonais concedem recompensas temáticas de acordo com a temporada atual. Em outubro, você poderá ganhar diversas recompensas sinistras nos baús da sorte assombrados e espectrais!
Recompensas disponíveis
Ao abrir um baú da sorte assombrado ou espectral, você pode ganhar as recompensas a seguir:
Cartas nos dois baús
|Comum
|Épica
|Rara
|Lendária
|Campeão
|Flechas
|Torre de Bombas
|Guardas
|Cemitério
|Bandida-líder
|Bombardeiro
|Bola de Fogo
|Relâmpago
|Bruxa Sombria
|Goblinstein
|Servos
|Torre Inferno
|Veneno
|Fantasma Real
|Rei Esqueleto
|Esqueletos
|Mini P.E.K.K.A
|Exército de Esqueletos
|Dragões Esqueleto
|Lápide
|Bruxa
Fragmentos de evolução/Evoluções
|Baú da sorte assombrado
|Baú da sorte espectral
|Fragmento de evolução do Exército de Esqueletos
|Fragmento de evolução do Fantasma Real
|Evolução do Exército de Esqueletos
|Evolução do Fantasma Real
|Fragmento de evolução do Fantasma Real
|Evolução do Fantasma Real
Bandeiras e emotes nos dois baús
Chances de raridades
|Raridade inicial
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|5 estrelas
|Baú da sorte assombrado de 1 estrela
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,70%
|Baú da sorte espectral de 1 estrela
|6,25%
|29,01%
|40,89%
|21,15%
|2,70%
Chances de recompensas para arenas de nível 1 a 10
| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| --------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ |
| Cartas comuns | 100% | 57,14% | 44,44% | 39,06% | 28,78% |
| Cartas raras | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 21,58% |
| Cartas épicas | | | 22,22% | 12,50% | 14,39% |
| Bandeiras | | | | 25% | 28,20% |
| Emotes | | | | | 7,05% |
| Fragmento de evolução | | | | | |
| Evolução completa | | | | | |
Chances de recompensas para arenas de nível 11 a 19
| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| --------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ |
| Cartas comuns | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Cartas raras | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Cartas épicas | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Cartas lendárias | | | | 4,69% | 6,47% |
| Cartas de campeão | | | | | 4,32% |
| Bandeiras | | | | 25% | 28,78% |
| Emotes | | | | | 7,19% |
| Fragmento de evolução | | | | | 8,64% |
| Evolução completa | | | | | 1,44% |
Chances de recompensas para arenas de nível 20 e superiores
| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| --------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ |
| Cartas comuns | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Cartas raras | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Cartas épicas | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Cartas lendárias | | | | 4,69% | 6,47% |
| Cartas de campeão | | | | | 4,32% |
| Bandeiras | | | | 25% | 28,78% |
| Emotes | | | | | 7,19% |
| Fragmento de evolução | | | | | 8,64% |
| Evolução completa | | | | | 1,44% |
Recompensas por raridade e tipo
|1 estrela
|Cartas comuns
|Arenas de nível 1 a 10
|30
|Arenas de nível 11 a 19
|75
|Arenas de nível 20 e superiores
|125
|2 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Arenas de nível 1 a 10
|60
|15
|Arenas de nível 11 a 19
|150
|50
|Arenas de nível 20 e superiores
|250
|60
|3 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Arenas de nível 1 a 10
|125
|35
|3
|Arenas de nível 11 a 19
|375
|100
|10
|Arenas de nível 20 e superiores
|500
|125
|12
|4 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Bandeira
|Arenas de nível 1 a 10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arenas de nível 11 a 19
|750
|200
|20
|3
|1
|Arenas de nível 20 e superiores
|1.000
|250
|25
|5
|1
|5 estrelas
|Cartas comuns
|Cartas raras
|Cartas épicas
|Cartas lendárias
|Cartas de campeão
|Bandeira
|Emote
|Fragmento de evolução
|Fragmento de evolução (evolução completa)
|Arenas de nível 1 a 10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arenas de nível 11 a 19
|1.500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|Arenas de nível 20 e superiores
|2.000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
BAÚS DA SORTE MÁGICOS
Há cinco raridades que você pode melhorar, de uma ⭐ a cinco estrelas ⭐⭐⭐⭐⭐. Confira abaixo as chances de melhoria e o tipo de recompensa que você pode ganhar:
Chances de raridade por tipo de baú mágico da sorte
| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| -------------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ----- |
| Baú da sorte de 1 estrela | 31,64% | 43,91% | 20,10% | 4,05% | 0,30% |
| Baú da sorte de 2 estrelas | | 33,36% | 45,59% | 20,04% | 1,01% |
| Baú da sorte de 3 estrelas | | | 40,96% | 56,97% | 2,07% |
| Baú da sorte de 4 estrelas | | | | 96% | 4% |
| Baú da sorte de 5 estrelas | | | | | 100% |
Chances de recompensas por raridade final (arenas de nível 16 e superiores)
| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| ------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ |
| Ouro | 30% | 30% | 25% | 25% | |
| Curingas comuns | | | 9% | 9% | |
| Curingas raros | | | 8% | 8% | |
| Curingas épicos | | | 4% | 4% | |
| Curingas lendários | | | 3% | 3% | |
| Curingas de campeão | | | 3% | 3% | |
| Curingas de elite | | | | 3% | 7,53% |
| Livro comum | | | | | 21,51% |
| Livro raro | | | | | 21,51% |
| Livro épico | | | | | 17,20% |
| Livro lendário | | | | | 17,20% |
| Livro dos livros | | | | | 10,75% |
| Fragmento curinga | | | | 3% | |
| Evolução completa | | | | | 4,30% |
| Emotes | | | 4% | | |
| Bandeiras | | 4% | | | |
| Cartas aleatórias | 70% | 66% | 44% | 42% | |
Requisitos de arena por tipo de recompensa
|Arena mínima
|Recompensas disponíveis
|Arena 1
|OuroCartas comunsCartas rarasLivro das cartas comunsLivro das cartas raras
|Arena 4
|BandeirasEmotes
|Arena 5
|Curingas comunsCuringas raros
|Arena 6
|Cartas épicasCuringas épicosLivro das cartas épicas
|Arena 7
|Fragmentos curinga
|Arena 11
|Cartas lendáriasCuringas lendáriosLivro das cartas lendáriasLivro dos livrosEvoluções completas
|Arena 15
|Curingas de elite
|Arena 16
|Cartas de campeãoCuringas de campeão
Recompensas por raridade e tipo
|1 estrela
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Arena 1
|200
|10
|2
|Arena 2
|250
|11
|2
|Arena 3
|300
|12
|3
|Arena 4
|350
|13
|3
|Arena 5
|400
|15
|4
|Arena 6
|425
|16
|4
|1
|Arena 7
|450
|17
|4
|1
|Arena 8
|475
|18
|4
|1
|Arena 9
|500
|19
|5
|2
|Arena 10
|525
|20
|5
|2
|Arena 11
|550
|21
|5
|2
|Arena 12
|560
|21
|5
|2
|Arena 13
|570
|22
|5
|2
|Arena 14
|580
|23
|5
|2
|Arena 15
|590
|24
|6
|2
|Arena 16
|600
|25
|6
|2
|Arena 17
|612
|26
|6
|2
|Arena 18
|624
|26
|6
|2
|Arena 19
|636
|27
|6
|2
|Arena 20
|648
|27
|6
|2
|Arena 21
|660
|28
|7
|2
|Arena 22
|672
|28
|7
|2
|Arena 23
|684
|29
|7
|2
|Arena 24
|696
|29
|7
|2
|Arenas sazonais
|708
|29
|7
|2
|2 estrelas
|Ouro
|Bandeiras
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Arena 1
|250
|12
|3
|Arena 2
|350
|15
|3
|Arena 3
|500
|20
|4
|Arena 4
|600
|1
|25
|5
|Arena 5
|800
|1
|30
|8
|Arena 6
|920
|1
|35
|9
|2
|Arena 7
|1.050
|1
|40
|10
|2
|Arena 8
|1.200
|1
|46
|11
|2
|Arena 9
|1.350
|1
|52
|12
|3
|Arena 10
|1.500
|1
|58
|14
|3
|Arena 11
|1.650
|1
|65
|16
|4
|1
|Arena 12
|1.800
|1
|70
|18
|4
|1
|Arena 13
|1.950
|1
|75
|20
|4
|1
|Arena 14
|2.100
|1
|80
|22
|5
|1
|Arena 15
|2.300
|1
|90
|24
|5
|1
|Arena 16
|2.500
|1
|100
|25
|6
|1
|1
|Arena 17
|2.550
|1
|102
|26
|6
|1
|1
|Arena 18
|2.600
|1
|104
|26
|6
|1
|1
|Arena 19
|2.650
|1
|106
|27
|6
|1
|1
|Arena 20
|2.700
|1
|108
|27
|6
|1
|1
|Arena 21
|2.750
|1
|110
|28
|7
|1
|1
|Arena 22
|2.800
|1
|112
|28
|7
|1
|1
|Arena 23
|2.850
|1
|114
|29
|7
|1
|1
|Arena 24
|2.900
|1
|116
|29
|7
|1
|1
|Arenas sazonais
|2.950
|1
|118
|29
|7
|1
|1
|3 estrelas
|Ouro
|Curingas comuns
|Curingas raros
|Curingas épicos
|Curingas lendários
|Curingas de campeão
|Emotes
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Arena 1
|320
|14
|4
|Arena 2
|500
|20
|6
|Arena 3
|800
|30
|8
|Arena 4
|1.100
|1
|40
|10
|Arena 5
|1.600
|35
|10
|1
|60
|15
|Arena 6
|2.000
|42
|12
|2
|1
|80
|20
|3
|Arena 7
|2.500
|50
|14
|2
|1
|105
|25
|4
|Arena 8
|3.000
|60
|16
|3
|1
|130
|30
|5
|Arena 9
|3.600
|70
|18
|3
|1
|150
|38
|6
|Arena 10
|4.500
|80
|20
|4
|1
|175
|46
|7
|Arena 11
|5.400
|90
|22
|5
|1
|1
|200
|55
|8
|2
|Arena 12
|6.000
|100
|25
|5
|1
|1
|230
|60
|9
|2
|Arena 13
|7.000
|110
|28
|6
|1
|1
|260
|70
|10
|2
|Arena 14
|8.000
|120
|32
|6
|1
|1
|300
|80
|12
|3
|Arena 15
|9.000
|135
|36
|6
|1
|1
|360
|90
|14
|3
|Arena 16
|10.000
|150
|40
|7
|1
|1
|1
|400
|100
|16
|3
|2
|Arena 17
|10.200
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|408
|102
|16
|3
|2
|Arena 18
|10.400
|155
|40
|7
|1
|1
|1
|416
|104
|17
|3
|2
|Arena 19
|10.600
|160
|40
|7
|1
|1
|1
|424
|106
|17
|3
|2
|Arena 20
|10.800
|160
|45
|8
|1
|1
|1
|432
|108
|17
|3
|2
|Arena 21
|11.000
|165
|45
|8
|1
|1
|1
|440
|110
|18
|3
|2
|Arena 22
|11.200
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|448
|112
|18
|3
|2
|Arena 23
|11.400
|170
|45
|8
|1
|1
|1
|456
|114
|18
|3
|2
|Arena 24
|11.600
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|464
|116
|19
|3
|2
|Arenas sazonais
|11.800
|175
|45
|8
|1
|1
|1
|472
|118
|19
|3
|2
|4 estrelas
|Ouro
|Curingas comuns
|Curingas raros
|Curingas épicos
|Curingas lendários
|Curingas de campeão
|Curingas de elite
|Fragmentos curinga
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Arena 1
|400
|13 a 18
|4 a 5
|Arena 2
|700
|25 a 34
|6 a 9
|Arena 3
|1.200
|42 a 57
|9 a 12
|Arena 4
|2.000
|68 a 92
|14 a 19
|Arena 5
|3.200
|55
|15
|102 a 138
|21 a 28
|Arena 6
|5.000
|70
|18
|3
|153 a 207
|38 a 51
|3 a 4
|Arena 7
|7.000
|85
|22
|4
|1
|212 a 287
|59 a 80
|5 a 6
|Arena 8
|9.500
|100
|28
|6
|1
|297 a 402
|80 a 109
|6 a 9
|Arena 9
|12.000
|120
|35
|7
|1
|382 a 517
|102 a 138
|8 a 11
|Arena 10
|14.500
|150
|42
|9
|1
|467 a 632
|123 a 166
|11 a 14
|Arena 11
|17.500
|180
|50
|10
|2
|1
|552 a 747
|144 a 195
|13 a 18
|3 a 4
|Arena 12
|20.000
|220
|70
|12
|2
|1
|680 a 920
|170 a 230
|18 a 25
|4 a 5
|Arena 13
|25.000
|270
|90
|14
|3
|1
|850 a 1.150
|212 a 287
|25 a 34
|5 a 6
|Arena 14
|30.000
|320
|110
|18
|3
|1
|1.020 a 1.380
|255 a 345
|34 a 46
|5 a 6
|Arena 15
|35.000
|380
|135
|23
|3
|10.000
|1
|1.190 a 1.610
|297 a 402
|44 a 59
|5 a 8
|Arena 16
|40.000
|450
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|1.360 a 1.840
|340 a 460
|54 a 73
|7 a 10
|6 a 9
|Arena 17
|40.800
|465
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|1.387 a 1.876
|346 a 469
|55 a 74
|7 a 10
|6 a 9
|Arena 18
|41.600
|465
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|1.414 a 1.913
|353 a 478
|56 a 77
|7 a 10
|6 a 9
|Arena 19
|42.400
|480
|160
|28
|4
|3
|10.000
|1
|1.441 a 1.950
|360 a 487
|57 a 78
|8 a 11
|6 a 9
|Arena 20
|43.200
|480
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1.468 a 1.987
|367 a 496
|58 a 79
|8 a 11
|7 a 10
|Arena 21
|44.000
|495
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1.496 a 2.024
|374 a 506
|59 a 80
|8 a 11
|7 a 10
|Arena 22
|44.800
|510
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1.523 a 2.060
|380 a 515
|61 a 82
|8 a 11
|7 a 10
|Arena 23
|45.600
|510
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1.550 a 2.097
|387 a 524
|62 a 83
|8 a 11
|7 a 10
|Arena 24
|46.400
|515
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1.577 a 2.134
|394 a 533
|62 a 85
|8 a 11
|7 a 10
|Arenas sazonais
|47.200
|520
|180
|32
|4
|3
|10.000
|1
|1.577 a 2.134
|394 a 533
|62 a 85
|8 a 11
|7 a 10
|5 estrelas
|Curingas de elite
|Livros comuns
|Livros raros
|Livros épicos
|Livros lendários
|Livro dos livros
|Evolução completa
|Arena 1
|1
|1
|Arena 2
|1
|1
|Arena 3
|1
|1
|Arena 4
|1
|1
|Arena 5
|1
|1
|Arena 6
|1
|1
|1
|Arena 7
|1
|1
|1
|Arena 8
|1
|1
|1
|Arena 9
|1
|1
|1
|Arena 10
|1
|1
|1
|Arena 11
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 12
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 13
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 14
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 15
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 16
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 17
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 18
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 19
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 20
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 21
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 22
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 23
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arena 24
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|Arenas sazonais
|50.000
|1
|1
|1
|1
|1
|1
EMOTES DISPONÍVEIS
BANDEIRAS DISPONÍVEIS
BAÚS DA SORTE COMUNS
Há quatro raridades que você pode melhorar, de uma ⭐ a quatro estrelas ⭐⭐⭐⭐. Confira abaixo as chances de melhoria e o tipo de recompensa que você pode ganhar:
Chances de ganhar recompensas com os baús da sorte comuns
|Raridade inicial
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|Baú da sorte comum de 1 estrela
|31,44%
|45,71%
|18,53%
|4,32%
Chances de ganhar recompensas com os baús da sorte comuns (arenas de nível 1 e superiores)
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|Ouro
|62,50%
|50%
|33,33%
|25%
|Cartas aleatórias
|37,50%
|50%
|66,66%
|75%
Exemplo de probabilidades dos baús da sorte comuns para a arena 16
|1 estrela
|2 estrelas
|3 estrelas
|4 estrelas
|Ouro
|62,50%
|50%
|33,33%
|25%
|Cartas comuns
|17,02%
|21,88%
|24,63%
|26,26%
|Cartas raras
|15,65%
|20,12%
|22,65%
|24,14%
|Cartas épicas
|4,30%
|6,20%
|13,21%
|16,60%
|Cartas lendárias
|1,72%
|5,89%
|7,39%
|Cartas de campeão
|0,07%
|0,28%
|0,60%
Recompensas por raridade e tipo
|1 estrela
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Arena 1
|200
|10
|2
|Arena 2
|250
|11
|2
|Arena 3
|300
|12
|3
|Arena 4
|350
|13
|3
|Arena 5
|400
|15
|4
|Arena 6
|425
|16
|4
|1
|Arena 7
|450
|17
|4
|1
|Arena 8
|475
|18
|4
|1
|Arena 9
|500
|19
|5
|2
|Arena 10
|525
|20
|5
|2
|Arena 11
|550
|21
|5
|2
|Arena 12
|560
|21
|5
|2
|Arena 13
|570
|22
|5
|2
|Arena 14
|580
|23
|5
|2
|Arena 15
|590
|24
|6
|2
|Arena 16
|600
|25
|6
|2
|Arena 17
|612
|26
|6
|2
|Arena 18
|624
|26
|6
|2
|Arena 19
|636
|27
|6
|2
|Arena 20
|648
|27
|6
|2
|Arena 21
|660
|28
|7
|2
|Arena 22
|672
|28
|7
|2
|Arena 23
|684
|29
|7
|2
|Arena 24
|696
|29
|7
|2
|Arenas de nível 25 e superiores
|708
|29
|7
|2
|2 estrelas
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Arena 1
|250
|12
|3
|Arena 2
|350
|15
|3
|Arena 3
|500
|20
|4
|Arena 4
|600
|25
|5
|Arena 5
|800
|30
|8
|Arena 6
|920
|35
|9
|2
|Arena 7
|1.050
|40
|10
|2
|Arena 8
|1.200
|46
|11
|2
|Arena 9
|1.350
|52
|12
|3
|Arena 10
|1.500
|58
|14
|3
|Arena 11
|1.650
|65
|16
|4
|1
|Arena 12
|1.800
|70
|18
|4
|1
|Arena 13
|1.950
|75
|20
|4
|1
|Arena 14
|2.100
|80
|22
|5
|1
|Arena 15
|2.300
|90
|24
|5
|1
|Arena 16
|2.500
|100
|25
|6
|1
|1
|Arena 17
|2.550
|102
|26
|6
|1
|1
|Arena 18
|2.600
|104
|26
|6
|1
|1
|Arena 19
|2.650
|106
|27
|6
|1
|1
|Arena 20
|2.700
|108
|27
|6
|1
|1
|Arena 21
|2.750
|110
|28
|7
|1
|1
|Arena 22
|2.800
|112
|28
|7
|1
|1
|Arena 23
|2.850
|114
|29
|7
|1
|1
|Arena 24
|2.900
|116
|29
|7
|1
|1
|Arenas de nível 25 e superiores
|2.950
|118
|29
|7
|1
|1
|3 estrelas
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Arena 1
|320
|14
|4
|Arena 2
|500
|20
|6
|Arena 3
|800
|30
|8
|Arena 4
|1.100
|40
|10
|Arena 5
|1.600
|60
|15
|Arena 6
|2.000
|80
|20
|3
|Arena 7
|2.500
|105
|25
|4
|Arena 8
|3.000
|130
|30
|5
|Arena 9
|3.600
|150
|38
|6
|Arena 10
|4.500
|175
|46
|7
|Arena 11
|5.400
|200
|55
|8
|2
|Arena 12
|6.000
|230
|60
|9
|2
|Arena 13
|7.000
|260
|70
|10
|2
|Arena 14
|8.000
|300
|80
|12
|3
|Arena 15
|9.000
|360
|90
|14
|3
|Arena 16
|10.000
|400
|100
|16
|3
|2
|Arena 17
|10.200
|408
|102
|16
|3
|2
|Arena 18
|10.400
|416
|104
|17
|3
|2
|Arena 19
|10.600
|424
|106
|17
|3
|2
|Arena 20
|10.800
|432
|108
|17
|3
|2
|Arena 21
|11.000
|440
|110
|18
|3
|2
|Arena 22
|11.200
|448
|112
|18
|3
|2
|Arena 23
|11.400
|456
|114
|18
|3
|2
|Arena 24
|11.600
|464
|116
|19
|3
|2
|Arenas de nível 25 e superiores
|11.800
|472
|118
|19
|3
|2
|4 estrelas
|Ouro
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Cartas lendárias aleatórias
|Cartas de campeão aleatórias
|Arena 1
|400
|13 a 18
|4 a 5
|Arena 2
|700
|25 a 34
|6 a 9
|Arena 3
|1.200
|42 a 57
|9 a 12
|Arena 4
|2.000
|68 a 92
|14 a 19
|Arena 5
|3.200
|102 a 138
|21 a 28
|Arena 6
|5.000
|153 a 207
|38 a 51
|3 a 4
|Arena 7
|7.000
|212 a 287
|59 a 80
|5 a 6
|Arena 8
|9.500
|297 a 402
|80 a 109
|6 a 9
|Arena 9
|12.000
|382 a 517
|102 a 138
|8 a 11
|Arena 10
|14.500
|467 a 632
|123 a 166
|11 a 14
|Arena 11
|17.500
|552 a 747
|144 a 195
|13 a 18
|3 a 4
|Arena 12
|20.000
|680 a 920
|170 a 230
|18 a 25
|4 a 5
|Arena 13
|25.000
|850 a 1.150
|212 a 287
|25 a 34
|5 a 6
|Arena 14
|30.000
|1.020 a 1.380
|255 a 345
|34 a 46
|5 a 6
|Arena 15
|35.000
|1.190 a 1.610
|297 a 402
|44 a 59
|5 a 8
|Arena 16
|40.000
|1.360 a 1.840
|340 a 460
|54 a 73
|7 a 10
|6 a 9
|Arena 17
|40.800
|1.387 a 1.876
|346 a 469
|55 a 74
|7 a 10
|6 a 9
|Arena 18
|41.600
|1.414 a 1.913
|353 a 478
|56 a 77
|7 a 10
|6 a 9
|Arena 19
|42.400
|1.441 a 1.950
|360 a 487
|57 a 78
|8 a 11
|6 a 9
|Arena 20
|43.200
|1.468 a 1.987
|367 a 496
|58 a 79
|8 a 11
|7 a 10
|Arena 21
|44.000
|1.496 a 2.024
|374 a 506
|59 a 80
|8 a 11
|7 a 10
|Arena 22
|44.800
|1.523 a 2.060
|380 a 515
|61 a 82
|8 a 11
|7 a 10
|Arena 23
|45.600
|1.550 a 2.097
|387 a 524
|62 a 83
|8 a 11
|7 a 10
|Arena 24
|46.400
|1.577 a 2.134
|394 a 533
|62 a 85
|8 a 11
|7 a 10
|Arenas de nível 25 e superiores
|47.200
|1.577 a 2.134
|394 a 533
|62 a 85
|8 a 11
|7 a 10
BAÚS REAIS
Os baús reais estão disponíveis na loja, podem ser obtidos com gemas e têm a garantia de conceder um conjunto de recompensas empolgantes com base no seu nível de arena.
BAÚS DO RELÂMPAGO
Abra baús do relâmpago e use "raios" para substituir as cartas que você não quer. Elas serão substituídas por cartas da mesma raridade e na mesma quantidade. As cartas substitutas serão cartas já desbloqueadas, com igual probabilidade de escolha entre elas. Baús do relâmpago de arenas avançadas têm mais raios disponíveis para usar! A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá três cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.
|Arena
|Raios
|Total de cartas
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Chance de lendárias aleatórias
|Chance de campeões aleatórios
|Arena 1
|2
|78
|65
|13
|Arena 2
|2
|83
|69
|14
|Arena 3
|3
|93
|77
|16
|Arena 4
|3
|107
|89
|18
|Arena 5
|4
|112
|93
|19
|Arena 6
|4
|131
|106
|22
|3
|Arena 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arena 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arena 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arena 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arena 11
|5
|204
|166
|34
|4
|6,31%
|Arena 12
|5
|220
|179
|37
|4
|9,78%
|Arena 13
|6
|235
|191
|39
|5
|12,59%
|Arena 14
|6
|250
|203
|42
|5
|14,66%
|Arena 15
|6
|264
|215
|44
|5
|19,19%
|Arena 16
|6
|269
|219
|45
|5
|19,55%
|0,93%
|Arena 17
|6
|275
|223
|46
|6
|19,91%
|2,37%
|Arena 18
|6
|280
|227
|47
|6
|20,28%
|3,86%
|Arena 19
|6
|285
|231
|48
|6
|20,64%
|3,93%
|Arena 20
|6
|289
|235
|48
|6
|21%
|4%
|Arena 21
|6
|294
|239
|49
|6
|21,36%
|4,07%
|Arena 22
|6
|300
|244
|50
|6
|21,72%
|4,14%
|Arena 23
|6
|305
|248
|51
|6
|22,09%
|4,21%
|Arenas de nível 24 e superiores
|6
|310
|252
|52
|6
|22,45%
|4,28%
BAÚS DO DESTINO
O baú do destino destaca quatro cartas diferentes todos os dias. As cartas são selecionadas aleatoriamente, mas buscamos trazer cartas que sejam interessantes e úteis para você. Ao abrir o baú do destino, você tem a garantia de obter duas das quatro cartas do dia. Os baús concedem diversas cartas, e você sempre recebe quatro cartas diferentes com base nas probabilidades abaixo. Você receberá pelo menos dois tipos de cartas do dia.
|Arena
|Total de cartas
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Chance de lendárias aleatórias
|Chance de campeões aleatórios
|Arena 1
|162
|125
|32
|5
|Arena 2
|170
|131
|34
|5
|Arena 3
|178
|138
|35
|5
|Arena 4
|186
|143
|37
|6
|Arena 5
|194
|150
|38
|6
|Arena 6
|202
|156
|40
|6
|Arena 7
|210
|161
|42
|7
|Arena 8
|218
|168
|43
|7
|Arena 9
|226
|174
|45
|7
|Arena 10
|234
|181
|46
|7
|Arena 11
|242
|186
|48
|8
|10%
|Arena 12
|250
|192
|50
|8
|10%
|Arena 13
|258
|199
|51
|8
|10%
|Arena 14
|266
|205
|53
|8
|10%
|Arena 15
|274
|211
|54
|9
|10%
|Arena 16
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
|Arena 17
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
|Arenas de nível 18 e superiores
|274
|211
|54
|9
|10%
|10%
BAÚS DO REI (ARENAS NÍVEIS 1 A 10)
A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá sete cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.
|Arena
|Total de cartas
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Arena 1
|240
|176
|48
|16
|Arena 2
|250
|184
|50
|16
|Arena 3
|260
|191
|52
|17
|Arena 4
|270
|198
|54
|18
|Arena 5
|280
|206
|56
|18
|Arena 6
|290
|213
|58
|19
|Arena 7
|300
|219
|60
|20
|Arena 8
|310
|227
|62
|20
|Arena 9
|320
|234
|64
|21
|Arena 10
|330
|241
|66
|22
BAÚS DO REI LENDÁRIOS (ARENAS NÍVEL 11 E SUPERIORES)
Cada baú do rei lendário tem uma carta lendária garantida, além de um sistema exclusivo que permite que você escolha uma entre duas cartas diferentes por vez. A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá sete cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.
|Arena
|Total de cartas
|Cartas comuns aleatórias
|Cartas raras aleatórias
|Cartas épicas aleatórias
|Chance de lendárias aleatórias
|Chance de campeões aleatórios
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100%
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100%
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100%
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100%
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100%
|Arenas de nível 16 e superiores
|380
|279
|76
|25
|100%
|100%
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale