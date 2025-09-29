Skip to content
29/09/2025
Blog – Clash Royale

Detalhes sobre os baús

Boas-vindas! Esta é a central de informações sobre os baús de Clash Royale, onde você encontra todas as informações sobre os baús reais e os baús da sorte.

Atenção! Os baús só concedem cartas já desbloqueadas e cartas liberadas no seu nível de arena ou em níveis inferiores.

Vamos lá!

BAÚS DA SORTE

Os baús da sorte são classificados de acordo com as recompensas possíveis e a quantidade de giros:

  • Baús da sorte sazonais: mudam com o tema da temporada! Saiba mais sobre as recompensas mais recentes dos baús da sorte na próxima seção!

  • Baús da sorte mágicos: cartas, ouro, fragmentos de evolução, itens mágicos e de personalização, como nos cubos da sorte! (4 giros)

  • Baús da sorte comuns: cartas e ouro (3 giros).

BAÚS DA SORTE SAZONAIS

Os baús da sorte sazonais concedem recompensas temáticas de acordo com a temporada atual. Em outubro, você poderá ganhar diversas recompensas sinistras nos baús da sorte assombrados e espectrais!

Recompensas disponíveis

Ao abrir um baú da sorte assombrado ou espectral, você pode ganhar as recompensas a seguir:

Cartas nos dois baús

ComumÉpicaRaraLendáriaCampeão
FlechasTorre de BombasGuardasCemitérioBandida-líder
BombardeiroBola de FogoRelâmpagoBruxa SombriaGoblinstein
ServosTorre InfernoVenenoFantasma RealRei Esqueleto
EsqueletosMini P.E.K.K.AExército de Esqueletos
Dragões EsqueletoLápideBruxa

Fragmentos de evolução/Evoluções

Baú da sorte assombradoBaú da sorte espectral
Fragmento de evolução do Exército de EsqueletosFragmento de evolução do Fantasma Real
Evolução do Exército de EsqueletosEvolução do Fantasma Real
Fragmento de evolução do Fantasma Real
Evolução do Fantasma Real

Bandeiras e emotes nos dois baús

Chances de raridades

Raridade inicial1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas5 estrelas
Baú da sorte assombrado de 1 estrela6,25%29,01%40,89%21,15%2,70%
Baú da sorte espectral de 1 estrela6,25%29,01%40,89%21,15%2,70%

Chances de recompensas para arenas de nível 1 a 10

| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| --------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ |
| Cartas comuns | 100% | 57,14% | 44,44% | 39,06% | 28,78% |
| Cartas raras | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 21,58% |
| Cartas épicas | | | 22,22% | 12,50% | 14,39% |
| Bandeiras | | | | 25% | 28,20% |
| Emotes | | | | | 7,05% |
| Fragmento de evolução | | | | | |
| Evolução completa | | | | | |

Chances de recompensas para arenas de nível 11 a 19

| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| --------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ |
| Cartas comuns | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Cartas raras | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Cartas épicas | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Cartas lendárias | | | | 4,69% | 6,47% |
| Cartas de campeão | | | | | 4,32% |
| Bandeiras | | | | 25% | 28,78% |
| Emotes | | | | | 7,19% |
| Fragmento de evolução | | | | | 8,64% |
| Evolução completa | | | | | 1,44% |

Chances de recompensas para arenas de nível 20 e superiores

| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| --------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ |
| Cartas comuns | 100% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Cartas raras | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Cartas épicas | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Cartas lendárias | | | | 4,69% | 6,47% |
| Cartas de campeão | | | | | 4,32% |
| Bandeiras | | | | 25% | 28,78% |
| Emotes | | | | | 7,19% |
| Fragmento de evolução | | | | | 8,64% |
| Evolução completa | | | | | 1,44% |

Recompensas por raridade e tipo

1 estrelaCartas comuns
Arenas de nível 1 a 1030
Arenas de nível 11 a 1975
Arenas de nível 20 e superiores125
2 estrelasCartas comunsCartas raras
Arenas de nível 1 a 106015
Arenas de nível 11 a 1915050
Arenas de nível 20 e superiores25060
3 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicas
Arenas de nível 1 a 10125353
Arenas de nível 11 a 1937510010
Arenas de nível 20 e superiores50012512
4 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasBandeira
Arenas de nível 1 a 10250756-1
Arenas de nível 11 a 197502002031
Arenas de nível 20 e superiores1.0002502551
5 estrelasCartas comunsCartas rarasCartas épicasCartas lendáriasCartas de campeãoBandeiraEmoteFragmento de evoluçãoFragmento de evolução (evolução completa)
Arenas de nível 1 a 105001501211
Arenas de nível 11 a 191.50040040651116
Arenas de nível 20 e superiores2.000500501051116

BAÚS DA SORTE MÁGICOS

Há cinco raridades que você pode melhorar, de uma ⭐ a cinco estrelas ⭐⭐⭐⭐⭐. Confira abaixo as chances de melhoria e o tipo de recompensa que você pode ganhar:

Chances de raridade por tipo de baú mágico da sorte

| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| -------------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ----- |
| Baú da sorte de 1 estrela | 31,64% | 43,91% | 20,10% | 4,05% | 0,30% |
| Baú da sorte de 2 estrelas | | 33,36% | 45,59% | 20,04% | 1,01% |
| Baú da sorte de 3 estrelas | | | 40,96% | 56,97% | 2,07% |
| Baú da sorte de 4 estrelas | | | | 96% | 4% |
| Baú da sorte de 5 estrelas | | | | | 100% |

Chances de recompensas por raridade final (arenas de nível 16 e superiores)

| | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 4 estrelas | 5 estrelas | |
| ------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ |
| Ouro | 30% | 30% | 25% | 25% | |
| Curingas comuns | | | 9% | 9% | |
| Curingas raros | | | 8% | 8% | |
| Curingas épicos | | | 4% | 4% | |
| Curingas lendários | | | 3% | 3% | |
| Curingas de campeão | | | 3% | 3% | |
| Curingas de elite | | | | 3% | 7,53% |
| Livro comum | | | | | 21,51% |
| Livro raro | | | | | 21,51% |
| Livro épico | | | | | 17,20% |
| Livro lendário | | | | | 17,20% |
| Livro dos livros | | | | | 10,75% |
| Fragmento curinga | | | | 3% | |
| Evolução completa | | | | | 4,30% |
| Emotes | | | 4% | | |
| Bandeiras | | 4% | | | |
| Cartas aleatórias | 70% | 66% | 44% | 42% | |

Requisitos de arena por tipo de recompensa

Arena mínimaRecompensas disponíveis
Arena 1OuroCartas comunsCartas rarasLivro das cartas comunsLivro das cartas raras
Arena 4BandeirasEmotes
Arena 5Curingas comunsCuringas raros
Arena 6Cartas épicasCuringas épicosLivro das cartas épicas
Arena 7Fragmentos curinga
Arena 11Cartas lendáriasCuringas lendáriosLivro das cartas lendáriasLivro dos livrosEvoluções completas
Arena 15Curingas de elite
Arena 16Cartas de campeãoCuringas de campeão

Recompensas por raridade e tipo

1 estrelaOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatórias
Arena 1200102
Arena 2250112
Arena 3300123
Arena 4350133
Arena 5400154
Arena 64251641
Arena 74501741
Arena 84751841
Arena 95001952
Arena 105252052
Arena 115502152
Arena 125602152
Arena 135702252
Arena 145802352
Arena 155902462
Arena 166002562
Arena 176122662
Arena 186242662
Arena 196362762
Arena 206482762
Arena 216602872
Arena 226722872
Arena 236842972
Arena 246962972
Arenas sazonais7082972
2 estrelasOuroBandeirasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Arena 1250123
Arena 2350153
Arena 3500204
Arena 46001255
Arena 58001308
Arena 692013592
Arena 71.050140102
Arena 81.200146112
Arena 91.350152123
Arena 101.500158143
Arena 111.6501651641
Arena 121.8001701841
Arena 131.9501752041
Arena 142.1001802251
Arena 152.3001902451
Arena 162.500110025611
Arena 172.550110226611
Arena 182.600110426611
Arena 192.650110627611
Arena 202.700110827611
Arena 212.750111028711
Arena 222.800111228711
Arena 232.850111429711
Arena 242.900111629711
Arenas sazonais2.950111829711
3 estrelasOuroCuringas comunsCuringas rarosCuringas épicosCuringas lendáriosCuringas de campeãoEmotesCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Arena 1320144
Arena 2500206
Arena 3800308
Arena 41.10014010
Arena 51.600351016015
Arena 62.00042122180203
Arena 72.500501421105254
Arena 83.000601631130305
Arena 93.600701831150386
Arena 104.500802041175467
Arena 115.40090225112005582
Arena 126.000100255112306092
Arena 137.0001102861126070102
Arena 148.0001203261130080123
Arena 159.0001353661136090143
Arena 1610.0001504071114001001632
Arena 1710.2001554071114081021632
Arena 1810.4001554071114161041732
Arena 1910.6001604071114241061732
Arena 2010.8001604581114321081732
Arena 2111.0001654581114401101832
Arena 2211.2001704581114481121832
Arena 2311.4001704581114561141832
Arena 2411.6001754581114641161932
Arenas sazonais11.8001754581114721181932
4 estrelasOuroCuringas comunsCuringas rarosCuringas épicosCuringas lendáriosCuringas de campeãoCuringas de eliteFragmentos curingaCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Arena 140013 a 184 a 5
Arena 270025 a 346 a 9
Arena 31.20042 a 579 a 12
Arena 42.00068 a 9214 a 19
Arena 53.2005515102 a 13821 a 28
Arena 65.00070183153 a 20738 a 513 a 4
Arena 77.000852241212 a 28759 a 805 a 6
Arena 89.5001002861297 a 40280 a 1096 a 9
Arena 912.0001203571382 a 517102 a 1388 a 11
Arena 1014.5001504291467 a 632123 a 16611 a 14
Arena 1117.500180501021552 a 747144 a 19513 a 183 a 4
Arena 1220.000220701221680 a 920170 a 23018 a 254 a 5
Arena 1325.000270901431850 a 1.150212 a 28725 a 345 a 6
Arena 1430.00032011018311.020 a 1.380255 a 34534 a 465 a 6
Arena 1535.00038013523310.00011.190 a 1.610297 a 40244 a 595 a 8
Arena 1640.000450160284310.00011.360 a 1.840340 a 46054 a 737 a 106 a 9
Arena 1740.800465160284310.00011.387 a 1.876346 a 46955 a 747 a 106 a 9
Arena 1841.600465160284310.00011.414 a 1.913353 a 47856 a 777 a 106 a 9
Arena 1942.400480160284310.00011.441 a 1.950360 a 48757 a 788 a 116 a 9
Arena 2043.200480180324310.00011.468 a 1.987367 a 49658 a 798 a 117 a 10
Arena 2144.000495180324310.00011.496 a 2.024374 a 50659 a 808 a 117 a 10
Arena 2244.800510180324310.00011.523 a 2.060380 a 51561 a 828 a 117 a 10
Arena 2345.600510180324310.00011.550 a 2.097387 a 52462 a 838 a 117 a 10
Arena 2446.400515180324310.00011.577 a 2.134394 a 53362 a 858 a 117 a 10
Arenas sazonais47.200520180324310.00011.577 a 2.134394 a 53362 a 858 a 117 a 10
5 estrelasCuringas de eliteLivros comunsLivros rarosLivros épicosLivros lendáriosLivro dos livrosEvolução completa
Arena 111
Arena 211
Arena 311
Arena 411
Arena 511
Arena 6111
Arena 7111
Arena 8111
Arena 9111
Arena 10111
Arena 11111111
Arena 12111111
Arena 13111111
Arena 14111111
Arena 1550.000111111
Arena 1650.000111111
Arena 1750.000111111
Arena 1850.000111111
Arena 1950.000111111
Arena 2050.000111111
Arena 2150.000111111
Arena 2250.000111111
Arena 2350.000111111
Arena 2450.000111111
Arenas sazonais50.000111111

EMOTES DISPONÍVEIS

BANDEIRAS DISPONÍVEIS

BAÚS DA SORTE COMUNS

Há quatro raridades que você pode melhorar, de uma ⭐ a quatro estrelas ⭐⭐⭐⭐. Confira abaixo as chances de melhoria e o tipo de recompensa que você pode ganhar:

Chances de ganhar recompensas com os baús da sorte comuns

Raridade inicial1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas
Baú da sorte comum de 1 estrela31,44%45,71%18,53%4,32%

Chances de ganhar recompensas com os baús da sorte comuns (arenas de nível 1 e superiores)

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas
Ouro62,50%50%33,33%25%
Cartas aleatórias37,50%50%66,66%75%

Exemplo de probabilidades dos baús da sorte comuns para a arena 16

1 estrela2 estrelas3 estrelas4 estrelas
Ouro62,50%50%33,33%25%
Cartas comuns17,02%21,88%24,63%26,26%
Cartas raras15,65%20,12%22,65%24,14%
Cartas épicas4,30%6,20%13,21%16,60%
Cartas lendárias1,72%5,89%7,39%
Cartas de campeão0,07%0,28%0,60%

Recompensas por raridade e tipo

1 estrelaOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatórias
Arena 1200102
Arena 2250112
Arena 3300123
Arena 4350133
Arena 5400154
Arena 64251641
Arena 74501741
Arena 84751841
Arena 95001952
Arena 105252052
Arena 115502152
Arena 125602152
Arena 135702252
Arena 145802352
Arena 155902462
Arena 166002562
Arena 176122662
Arena 186242662
Arena 196362762
Arena 206482762
Arena 216602872
Arena 226722872
Arena 236842972
Arena 246962972
Arenas de nível 25 e superiores7082972
2 estrelasOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Arena 1250123
Arena 2350153
Arena 3500204
Arena 4600255
Arena 5800308
Arena 69203592
Arena 71.05040102
Arena 81.20046112
Arena 91.35052123
Arena 101.50058143
Arena 111.650651641
Arena 121.800701841
Arena 131.950752041
Arena 142.100802251
Arena 152.300902451
Arena 162.50010025611
Arena 172.55010226611
Arena 182.60010426611
Arena 192.65010627611
Arena 202.70010827611
Arena 212.75011028711
Arena 222.80011228711
Arena 232.85011429711
Arena 242.90011629711
Arenas de nível 25 e superiores2.95011829711
3 estrelasOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Arena 1320144
Arena 2500206
Arena 3800308
Arena 41.1004010
Arena 51.6006015
Arena 62.00080203
Arena 72.500105254
Arena 83.000130305
Arena 93.600150386
Arena 104.500175467
Arena 115.4002005582
Arena 126.0002306092
Arena 137.00026070102
Arena 148.00030080123
Arena 159.00036090143
Arena 1610.0004001001632
Arena 1710.2004081021632
Arena 1810.4004161041732
Arena 1910.6004241061732
Arena 2010.8004321081732
Arena 2111.0004401101832
Arena 2211.2004481121832
Arena 2311.4004561141832
Arena 2411.6004641161932
Arenas de nível 25 e superiores11.8004721181932
4 estrelasOuroCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasCartas lendárias aleatóriasCartas de campeão aleatórias
Arena 140013 a 184 a 5
Arena 270025 a 346 a 9
Arena 31.20042 a 579 a 12
Arena 42.00068 a 9214 a 19
Arena 53.200102 a 13821 a 28
Arena 65.000153 a 20738 a 513 a 4
Arena 77.000212 a 28759 a 805 a 6
Arena 89.500297 a 40280 a 1096 a 9
Arena 912.000382 a 517102 a 1388 a 11
Arena 1014.500467 a 632123 a 16611 a 14
Arena 1117.500552 a 747144 a 19513 a 183 a 4
Arena 1220.000680 a 920170 a 23018 a 254 a 5
Arena 1325.000850 a 1.150212 a 28725 a 345 a 6
Arena 1430.0001.020 a 1.380255 a 34534 a 465 a 6
Arena 1535.0001.190 a 1.610297 a 40244 a 595 a 8
Arena 1640.0001.360 a 1.840340 a 46054 a 737 a 106 a 9
Arena 1740.8001.387 a 1.876346 a 46955 a 747 a 106 a 9
Arena 1841.6001.414 a 1.913353 a 47856 a 777 a 106 a 9
Arena 1942.4001.441 a 1.950360 a 48757 a 788 a 116 a 9
Arena 2043.2001.468 a 1.987367 a 49658 a 798 a 117 a 10
Arena 2144.0001.496 a 2.024374 a 50659 a 808 a 117 a 10
Arena 2244.8001.523 a 2.060380 a 51561 a 828 a 117 a 10
Arena 2345.6001.550 a 2.097387 a 52462 a 838 a 117 a 10
Arena 2446.4001.577 a 2.134394 a 53362 a 858 a 117 a 10
Arenas de nível 25 e superiores47.2001.577 a 2.134394 a 53362 a 858 a 117 a 10

BAÚS REAIS

Os baús reais estão disponíveis na loja, podem ser obtidos com gemas e têm a garantia de conceder um conjunto de recompensas empolgantes com base no seu nível de arena.

BAÚS DO RELÂMPAGO

Abra baús do relâmpago e use "raios" para substituir as cartas que você não quer. Elas serão substituídas por cartas da mesma raridade e na mesma quantidade. As cartas substitutas serão cartas já desbloqueadas, com igual probabilidade de escolha entre elas. Baús do relâmpago de arenas avançadas têm mais raios disponíveis para usar! A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá três cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.

ArenaRaiosTotal de cartasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasChance de lendárias aleatóriasChance de campeões aleatórios
Arena 12786513
Arena 22836914
Arena 33937716
Arena 431078918
Arena 541129319
Arena 64131106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 1152041663446,31%
Arena 1252201793749,78%
Arena 13623519139512,59%
Arena 14625020342514,66%
Arena 15626421544519,19%
Arena 16626921945519,55%0,93%
Arena 17627522346619,91%2,37%
Arena 18628022747620,28%3,86%
Arena 19628523148620,64%3,93%
Arena 20628923548621%4%
Arena 21629423949621,36%4,07%
Arena 22630024450621,72%4,14%
Arena 23630524851622,09%4,21%
Arenas de nível 24 e superiores631025252622,45%4,28%

BAÚS DO DESTINO

O baú do destino destaca quatro cartas diferentes todos os dias. As cartas são selecionadas aleatoriamente, mas buscamos trazer cartas que sejam interessantes e úteis para você. Ao abrir o baú do destino, você tem a garantia de obter duas das quatro cartas do dia. Os baús concedem diversas cartas, e você sempre recebe quatro cartas diferentes com base nas probabilidades abaixo. Você receberá pelo menos dois tipos de cartas do dia.

ArenaTotal de cartasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasChance de lendárias aleatóriasChance de campeões aleatórios
Arena 1162125325
Arena 2170131345
Arena 3178138355
Arena 4186143376
Arena 5194150386
Arena 6202156406
Arena 7210161427
Arena 8218168437
Arena 9226174457
Arena 10234181467
Arena 1124218648810%
Arena 1225019250810%
Arena 1325819951810%
Arena 1426620553810%
Arena 1527421154910%
Arena 1627421154910%10%
Arena 1727421154910%10%
Arenas de nível 18 e superiores27421154910%10%

BAÚS DO REI (ARENAS NÍVEIS 1 A 10)

A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá sete cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.

ArenaTotal de cartasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatórias
Arena 12401764816
Arena 22501845016
Arena 32601915217
Arena 42701985418
Arena 52802065618
Arena 62902135819
Arena 73002196020
Arena 83102276220
Arena 93202346421
Arena 103302416622

BAÚS DO REI LENDÁRIOS (ARENAS NÍVEL 11 E SUPERIORES)

Cada baú do rei lendário tem uma carta lendária garantida, além de um sistema exclusivo que permite que você escolha uma entre duas cartas diferentes por vez. A quantidade de cartas concedidas pelos baús varia, mas você sempre receberá sete cartas diferentes por baú com base nas probabilidades abaixo.

ArenaTotal de cartasCartas comuns aleatóriasCartas raras aleatóriasCartas épicas aleatóriasChance de lendárias aleatóriasChance de campeões aleatórios
Arena 113402496822100%
Arena 123502567023100%
Arena 133602647224100%
Arena 143702727424100%
Arena 153802797625100%
Arenas de nível 16 e superiores3802797625100%100%

A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale