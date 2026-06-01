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1/06/2026
Blog – Clash Royale

Lápide Glacial

Das profundezas do subterrâneo até a vasta tundra gelada, esta temporada traz vários conteúdos e eventos emocionantes! Neste artigo, você confere tudo o que precisa saber:

  • Nova evolução: Princesa

  • Nova heroína: Lápide

  • Modos de jogo e desafios

  • Liga competitiva

  • Torneio global

  • Bazar dos mortos-vivos

  • Eventos de Caça às Coroas

  • Viagem de Clãs

NOVA EVOLUÇÃO E HEROÍNA

Evolução da Princesa

Ciclos: 2

Agora com flechas de gelo na aljava!

A Princesa evoluída entrou na onda da desaceleração, disparando flechas de gelo no seu primeiro ataque após entrar na Arena e a cada três ataques a partir de então. Fazer amizade com os espíritos de gelo tem suas vantagens.

Lápide Heroica

Habilidade: Ressureição Régia

Você já se perguntou se há algo mais escondido debaixo da Lápide?

A Rainha das Lápides despertou de seu sono e agora entra na batalha quando é invocada! Ative a habilidade dela para lançá-la na arena como uma carta decisiva, atacando apenas construções e torres enquanto invoca esqueletos pelo caminho.

Esta heroína estará disponível desde o início da temporada por moedas de herói ou GRATUITAMENTE como recompensa final do Bazar dos Mortos-Vivos.

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Evolução estratégica da Princesa: de 1º a 8 de junho

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução da Princesa.

Mortos-vivos e Inquietos: 22 a 29 de junho

As lápides aparecem aleatoriamente pela Arena, com nobres, como o Rei Esqueleto e o Fantasma Real, à espera de ressurgir após serem destruídas!

LIGA COMPETITIVA

Ardil da Princesa: 10 a 20 de junho

A Princesa tomou conta da Arena, e o Rei não está em lugar nenhum!

Nesta liga, você lutará em morte súbita com um baralho rotativo de 40 cartas. As evoluções e os heróis estão em jogo e sempre ativos. Você verá quais cartas e formas estão disponíveis no início de cada batalha.

O nível a disponibilidade das cartas jogadas neste modo baseiam-se na sua coleção pessoal.

Ganhe um emblema da liga ao conquistar 15 vitórias e um emblema de classificação alcançada ao ficar entre os 10.000 melhores!

TORNEIOS GLOBAIS

Elixir triplo: 2 a 6 de junho

É o Clash Royale, mas três vezes mais rápido!

Vença suas batalhas rapidamente para desbloquear recompensas a cada vitória. Conquiste 12 vitórias para entrar no verdadeiro desafio: subir na classificação!

Mostre que você é o melhor para ganhar um emblema exclusivo e tirar onda. Os 10.000 melhores jogadores também receberão um emblema de classificação alcançada.

BAZAR DOS MORTOS-VIVOS

Os mortos estão ressurgindo, e o bazar deles também!

A Rainha das Lápides e seus esqueletos estão vendendo tudo, e só aceitam ossos como pagamento! Recursos, cartas, baús da sorte, um herói GRÁTIS… o que você quiser!

As fichas fúnebres são uma moeda por tempo limitado que podem ser obtidas em eventos, na loja e como brindes.

Desta vez, também estarão disponíveis diferentes patamares de recompensas, com recompensas cada vez melhores à medida que você avança. Para desbloquear novos patamares, gaste fichas suficientes para que os mortos-vivos deixem você entrar.

E na última parada, a própria Rainha das Lápides estará esperando para trocar todos os seus ossos pela Lápide Heroica!

EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS

Nesta temporada, teremos algumas Caças às Coroas repletas de recompensas:

  • Lápide Heroica

  • Fichas fúnebres

  • Caixa de evolução

  • Itens de personalização de arrepiar

  • E muito mais!

VIAGEM DE CLÃS

Faremos mais duas Viagem de Clãs pelos mares da realeza nesta temporada! Caso ainda não tenha um clã, entre em um antes que seja tarde! Não sabe qual clã escolher? Participe do nosso servidor do Discord para encontrar a opção ideal.

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!

A gente se vê na arena!

Equipe do Clash Royale