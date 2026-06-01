A Rainha das Lápides despertou de seu sono e agora entra na batalha quando é invocada! Ative a habilidade dela para lançá-la na arena como uma carta decisiva, atacando apenas construções e torres enquanto invoca esqueletos pelo caminho.

Esta heroína estará disponível desde o início da temporada por moedas de herói ou GRATUITAMENTE como recompensa final do Bazar dos Mortos-Vivos.

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Evolução estratégica da Princesa: de 1º a 8 de junho

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução da Princesa.

Mortos-vivos e Inquietos: 22 a 29 de junho

As lápides aparecem aleatoriamente pela Arena, com nobres, como o Rei Esqueleto e o Fantasma Real, à espera de ressurgir após serem destruídas!

LIGA COMPETITIVA

Ardil da Princesa: 10 a 20 de junho

A Princesa tomou conta da Arena, e o Rei não está em lugar nenhum!

Nesta liga, você lutará em morte súbita com um baralho rotativo de 40 cartas. As evoluções e os heróis estão em jogo e sempre ativos. Você verá quais cartas e formas estão disponíveis no início de cada batalha.

O nível a disponibilidade das cartas jogadas neste modo baseiam-se na sua coleção pessoal.