Lápide Glacial
Das profundezas do subterrâneo até a vasta tundra gelada, esta temporada traz vários conteúdos e eventos emocionantes! Neste artigo, você confere tudo o que precisa saber:
Nova evolução: Princesa
Nova heroína: Lápide
Modos de jogo e desafios
Liga competitiva
Torneio global
Bazar dos mortos-vivos
Eventos de Caça às Coroas
Viagem de Clãs
NOVA EVOLUÇÃO E HEROÍNA
Evolução da Princesa
Ciclos: 2
Agora com flechas de gelo na aljava!
A Princesa evoluída entrou na onda da desaceleração, disparando flechas de gelo no seu primeiro ataque após entrar na Arena e a cada três ataques a partir de então. Fazer amizade com os espíritos de gelo tem suas vantagens.
Lápide Heroica
Habilidade: Ressureição Régia
Você já se perguntou se há algo mais escondido debaixo da Lápide?
A Rainha das Lápides despertou de seu sono e agora entra na batalha quando é invocada! Ative a habilidade dela para lançá-la na arena como uma carta decisiva, atacando apenas construções e torres enquanto invoca esqueletos pelo caminho.
Esta heroína estará disponível desde o início da temporada por moedas de herói ou GRATUITAMENTE como recompensa final do Bazar dos Mortos-Vivos.
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Evolução estratégica da Princesa: de 1º a 8 de junho
É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução da Princesa.
Mortos-vivos e Inquietos: 22 a 29 de junho
As lápides aparecem aleatoriamente pela Arena, com nobres, como o Rei Esqueleto e o Fantasma Real, à espera de ressurgir após serem destruídas!
LIGA COMPETITIVA
Ardil da Princesa: 10 a 20 de junho
A Princesa tomou conta da Arena, e o Rei não está em lugar nenhum!
Nesta liga, você lutará em morte súbita com um baralho rotativo de 40 cartas. As evoluções e os heróis estão em jogo e sempre ativos. Você verá quais cartas e formas estão disponíveis no início de cada batalha.
O nível a disponibilidade das cartas jogadas neste modo baseiam-se na sua coleção pessoal.
Ganhe um emblema da liga ao conquistar 15 vitórias e um emblema de classificação alcançada ao ficar entre os 10.000 melhores!
TORNEIOS GLOBAIS
Elixir triplo: 2 a 6 de junho
É o Clash Royale, mas três vezes mais rápido!
Vença suas batalhas rapidamente para desbloquear recompensas a cada vitória. Conquiste 12 vitórias para entrar no verdadeiro desafio: subir na classificação!
Mostre que você é o melhor para ganhar um emblema exclusivo e tirar onda. Os 10.000 melhores jogadores também receberão um emblema de classificação alcançada.
BAZAR DOS MORTOS-VIVOS
Os mortos estão ressurgindo, e o bazar deles também!
A Rainha das Lápides e seus esqueletos estão vendendo tudo, e só aceitam ossos como pagamento! Recursos, cartas, baús da sorte, um herói GRÁTIS… o que você quiser!
As fichas fúnebres são uma moeda por tempo limitado que podem ser obtidas em eventos, na loja e como brindes.
Desta vez, também estarão disponíveis diferentes patamares de recompensas, com recompensas cada vez melhores à medida que você avança. Para desbloquear novos patamares, gaste fichas suficientes para que os mortos-vivos deixem você entrar.
E na última parada, a própria Rainha das Lápides estará esperando para trocar todos os seus ossos pela Lápide Heroica!
EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS
Nesta temporada, teremos algumas Caças às Coroas repletas de recompensas:
Lápide Heroica
Fichas fúnebres
Caixa de evolução
Itens de personalização de arrepiar
E muito mais!
VIAGEM DE CLÃS
Faremos mais duas Viagem de Clãs pelos mares da realeza nesta temporada! Caso ainda não tenha um clã, entre em um antes que seja tarde! Não sabe qual clã escolher? Participe do nosso servidor do Discord para encontrar a opção ideal.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale