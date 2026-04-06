Pensou que já tinha visto de tudo? Pois se enganou. Agora, os Esqueletos se lançam dos Balões sobre o alvo inimigo mais próximo, causam dano ao aterrissar e continuam lutando no solo.

Nada de truques. Pura aerodinâmica.

Assim como a evolução da Horda de Servos, você pode liberar o Balão Heroico na hora ao escolhê-lo como recompensa no Pass Royale ou adquiri-lo na loja por 200 moedas de herói logo após o lançamento!

EVENTO DA COMUNIDADE

Corrida de Balões: 20 a 27 de abril

Lá vamos nós, rumo às alturas! Junte-se à comunidade para levar o Balão azul até a linha de chegada antes dos Balões vermelhos.

Quanto mais batalhas você vence, mais o seu Balão avança! Você também pode ganhar pontos extras torcendo pela sua equipe.

Fique de olho para saber mais detalhes sobre o evento e suas recompensas!

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Modo estratégia heroica: 6 a 13 de abril

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir os novíssimos Balões Heroicos.

Estratégia da Arena Inundada: 27 de abril a 4 de maio

A arena está inundada, mas a batalha continua! Monte um deck com feitiços e tropas aéreas para derrubar os inimigos.