Nova temporada: Festival dos Balões!
Desta vez, nós vamos ganhar os céus! Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:
Nova evolução: Horda de Servos
Novo herói: Balão
Evento da comunidade: Corrida de Balões!
Modos de jogo e desafios
Liga de estratégia tripla
Torneio global
Mercado do festival
Caças às Coroas
Viagem de Clãs
NOVA EVOLUÇÃO E HERÓI
Evolução da Horda de Servos
Travessos, e agora invisíveis também.
A Horda de Servos evoluiu, e os ataques em grupo já não são mais o seu único truque na manga! Agora, cada Servo fica invisível e invencível por alguns segundos após sofrer dano. Mas todo poder tem um preço. Ao entrar em modo furtivo, seu ataque e velocidade de movimento são reduzidos.
A evolução da Horda de Servos estará disponível desde o início da temporada como uma das opções do Pass Royale, ou poderá ser desbloqueada com seis fragmentos curingas.
Balão Heroico
Habilidade: Cadetes das Catacumbas
Está chovendo… ossos?
Pensou que já tinha visto de tudo? Pois se enganou. Agora, os Esqueletos se lançam dos Balões sobre o alvo inimigo mais próximo, causam dano ao aterrissar e continuam lutando no solo.
Nada de truques. Pura aerodinâmica.
Assim como a evolução da Horda de Servos, você pode liberar o Balão Heroico na hora ao escolhê-lo como recompensa no Pass Royale ou adquiri-lo na loja por 200 moedas de herói logo após o lançamento!
EVENTO DA COMUNIDADE
Corrida de Balões: 20 a 27 de abril
Lá vamos nós, rumo às alturas! Junte-se à comunidade para levar o Balão azul até a linha de chegada antes dos Balões vermelhos.
Quanto mais batalhas você vence, mais o seu Balão avança! Você também pode ganhar pontos extras torcendo pela sua equipe.
Fique de olho para saber mais detalhes sobre o evento e suas recompensas!
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Modo estratégia heroica: 6 a 13 de abril
É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir os novíssimos Balões Heroicos.
Estratégia da Arena Inundada: 27 de abril a 4 de maio
A arena está inundada, mas a batalha continua! Monte um deck com feitiços e tropas aéreas para derrubar os inimigos.
Desafio: 1º a 4 de maio
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
LIGA COMPETITIVA
Liga da estratégia tripla: 17 a 26 de abril
A estratégia tripla está de volta, agora com muitas recompensas e uma classificação global!
Monte o seu deck escolhendo conjuntos de três cartas. Você também verá as opções do oponente, então escolha com estratégia e já saia na vantagem antes da batalha começar.
Ganhe o seu emblema da liga ao alcançar 15 vitórias e fique entre os 10.000 melhores para receber o emblema por alcançar o placar da estratégia tripla!
TORNEIO GLOBAL
Torneio Real: 8 a 13 de abril
Neste torneio global, você jogará Clash Royale sem restrições ou modificações, ou seja, todas as cartas, evoluções e heróis estarão disponíveis, mas limitados ao nível 11.
Vença batalhas para desbloquear recompensas. Ao atingir 12 vitórias, começa o verdadeiro desafio: subir na classificação e provar que você é o melhor.
Também há um emblema de torneio real em jogo, além de um emblema por alcançar o placar para os 10.000 melhores jogadores!
MERCADO DO FESTIVAL
Um novo mercado chega à arena nesta temporada!
Escolha as suas próprias recompensas dentre uma seleção de itens espetaculares. E o que não falta são opções para todos os gostos: desde recursos, cartas e baús da sorte até personalizações.
As fichas do festival são uma moeda por tempo limitado que podem ser obtidas em eventos, na loja e como brindes. Use-as com sabedoria!
Como em todo grande festival, há mais de uma barraca para explorar. Avance pelo mercado usando as fichas do festival para desbloquear novos patamares de recompensas. As opções melhoram a cada página, então planeje o seu caminho e saia em busca dos prêmios que mais deseja.
Na última página do mercado do festival você poderá desbloquear a recompensa final: um baú da sorte mágico de 5 estrelas. Você tem a temporada inteira para desbloqueá-lo, então mãos à obra!
EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS
Nesta temporada, teremos algumas Caças às Coroas repletas de recompensas:
Caixa de evolução
Fichas do festival
Baús da sorte mágicos
Personalizações
E muito mais!
VIAGEM DE CLÃS
Desta vez, nós faremos duas viagens épicas pelos mares reais! Caso ainda não tenha um clã, entre em um antes que seja tarde! Não sabe qual clã escolher? Participe do nosso servidor do Discord para encontrar a opção ideal.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale