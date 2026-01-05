O Golem de Gelo Heroico congela e desacelera os inimigos próximos com rajadas de vento que vão fazer você tremer dos pés à cabeça.

Ele estará disponível a partir de 19 de janeiro!

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Estratégia do Mago Heroico: 5 a 12 de janeiro

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir o novíssimo Mago Heroico. Com 3 derrotas, você está fora!