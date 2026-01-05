Skip to content
Supercell logo
5/01/2026
Blog – Clash Royale

Nova temporada: Fogo e Gelo

O mundo não será incendiado nem congelado... a não ser que um dos dois novos heróis resolva aparecer! Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:

  • Novos heróis: Mago e Golem de Gelo

  • Modos de jogo e desafios

  • Eventos de Caça às Coroas

  • Viagem de Clãs

NOVOS HERÓIS

Mago Heroico

Habilidade: Asas Flamejantes

Embate aéreo!

O Mago Heroico alça voo com as suas asas ardentes e lança tornados de fogo que causam dano em área.

Golem de Gelo Heroico

Habilidade: Nevasca

Para nós, as nevascas são um fenômeno devastador; para ele, são só um passatempo inofensivo.

O Golem de Gelo Heroico congela e desacelera os inimigos próximos com rajadas de vento que vão fazer você tremer dos pés à cabeça.

Ele estará disponível a partir de 19 de janeiro!

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Estratégia do Mago Heroico: 5 a 12 de janeiro

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir o novíssimo Mago Heroico. Com 3 derrotas, você está fora!

  • Desafio: 9 a 12 de janeiro

  • Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Nevasca: 19 a 26 de janeiro

Uma tempestade de neve assola a arena, congelando todas as tropas! Use o feitiço de Calor para derreter o gelo! Com 3 derrotas, você está fora!

  • Desafio: 23 a 26 de janeiro

  • Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS

Quer mais recompensas? Pois vem muito mais por aí! Nesta temporada, teremos algumas Caças às Coroas repletas de recompensas iradas:

  • 3 fragmentos de evolução do Bebê Dragão

  • Caixas de herói

  • Baús da sorte das chamas gélidas

  • Personalizações sensacionais

  • E muito mais!

VIAGEM DE CLÃS

Reúna os membros do seu clã para mais duas viagens pelos mares! Caso ainda não tenha um clã, entre em um antes que seja tarde! Não sabe qual clã escolher? Participe do nosso servidor do Discord para encontrar o clã ideal.

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!

Nós nos vemos na arena!

Equipe do Clash Royale