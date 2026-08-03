A Valquíria Heroica foi treinada por ninguém menos do que o Cavaleiro Dourado! Ative a sua habilidade heroica, e ela atacará os oponentes, girando e fatiando todos os inimigos ao seu redor. Mas tome cuidado: ela sofre dano enquanto gira.

Obtenha a Valquíria Heroica melhorando o seu Pass Royale ou usando moedas de herói para liberá-la no início da temporada.