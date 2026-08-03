Nova temporada: K.A.O.S
Vikings, ursos e uma boa dose de C.A.O.S… o que poderia dar errado, não é mesmo? Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre a próxima temporada:
Novas heroínas: Valquíria e Berserker
Nova evolução: Bárbaros de Elite
Modos de jogo e desafios
Liga competitiva
Torneio global
Loja do Ken
NOVAS HEROÍNAS
Valquíria Heroica
Habilidade: Furacão Afiado
Ousada e estilosa!
A Valquíria Heroica foi treinada por ninguém menos do que o Cavaleiro Dourado! Ative a sua habilidade heroica, e ela atacará os oponentes, girando e fatiando todos os inimigos ao seu redor. Mas tome cuidado: ela sofre dano enquanto gira.
Obtenha a Valquíria Heroica melhorando o seu Pass Royale ou usando moedas de herói para liberá-la no início da temporada.
Berserker Heroica
Habilidade: Instinto Colérico
Liberte a berserker que há em você!
Essa garota não dá colher de chá para ninguém. Sua habilidade heroica a coloca em estado de fúria, aumentando a sua velocidade de ataque e tornando-a imparável e invencível por alguns segundos.
A liga da estratégia do C.A.O.S com o Ken marca o início do evento de desbloqueio da Berserker Heroica: Libere a Fera!
NOVA EVOLUÇÃO
Evolução dos Bárbaros de Elite
Fúria boa é compartilhada.
A cada poucos segundos, os Bárbaros de Elite evoluídos arremessam lanças contra inimigos distantes, abrindo um caminho de fúria para os aliados.
Obtenha os Bárbaros de Elite evoluídos grátis na loja do Ken... se tiver coragem!
MODOS DE JOGO
Todos os tipos de C.A.O.S
Experimente um novo tipo de C.A.O.S a cada semana! O modo que você já conhece e adora, mas com diversas variações para dar um toque especial à temporada.
Estratégia Tripla do C.A.O.S: de 17 de agosto a 7 de setembro
C.A.O.S Épico: de 17 a 24 de agosto
Morte Súbita do C.A.O.S: de 24 a 31 de agosto
Elixir Infinito do C.A.O.S: de 31 de agosto a 7 de setembro
Você também poderá organizar os seus próprios torneios estratégicos do C.A.O.S!
Quer ainda mais C.A.O.S? Conte conosco!
LIGA COMPETITIVA
Liga da estratégia do C.A.O.S com o Ken: de 3 a 17 de agosto
KEN aguenta todo esse C.A.O.S? Descubra jogando o modo queridinho dos jogadores com um toque especial de um criador de conteúdo.
Conquiste um emblema da liga ao atingir 15 vitórias!
TORNEIO GLOBAL
Megaestratégia do C.A.O.S do Ken: de 24 a 29 de agosto
Você tem o que é preciso para estar entre os grandes? Participe dessa kolaboração kaótika e deixe até o único e incomparável Ken impressionado com os seus talentos!
Mostre que você é imbatível para ganhar um emblema exclusivo e ostentar as suas habilidades. Os 10.000 melhores jogadores também receberão um emblema por alcançar o placar.
Loja do Ken
O Ken chegou trazendo mais do que um rostinho bonito e modos de jogo divertidos: apresentamos as fichas do K.A.O.S e a loja do Ken!
As fichas do K.A.O.S são uma moeda kristalizada disponível por tempo limitado que pode ser obtida nos eventos, na loja e nos sorteios.
Achou que a loja do Ken está com defeito? Nada disso. Tudo está funcionando exatamente como o previsto.
Não esqueça! A temporada 11 das Combinações Táticas começa em 1º de setembro. Fique de olho nas nossas redes sociais para saber o que vem por aí.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
Nós nos vemos na arena.
Equipe do Clash Royale