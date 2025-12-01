EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS

Quer mais recompensas? Pois vem muito mais por aí! Nesta temporada, teremos algumas Caças às Coroas repletas de recompensas iradas:

200 fragmentos de herói (1 herói completo)

3 fragmentos de evolução da Fornalha

Baús da sorte de biscoito

Personalizações sensacionais

E muito mais!

DOZE DIAS DE CLASH NATALINO

Quando? Início:14 de dezembro

O Clash Natalino é época de presentear, inclusive com um baú da sorte mágico de 5 estrelas!

O Rei sabe muito bem quem batalha e quem faz corpo mole, então consiga coroas suficientes para merecer o presente supremo do Clash Natalino!