Nova temporada: Natal Heroico
Neste artigo, confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada:
Novos heróis: Mini P.E.K.K.A, Mosqueteira, Gigante e Cavaleiro
Evento especial de fim de ano: 12 dias de Clash Natalino
Modos de jogo e desafios
Eventos de Caça às Coroas
Liga 2x2
Viagem de Clãs
NOVOS HERÓIS
Mini P.E.K.K.A Heroica
A chapa vai esquentar!
A Mini P.E.K.K.A Heroica serve os inimigos picadinhos numa bandeja dourada e saboreia panquecas para subir de nível. Quanto mais você espera, mais panquecas ela prepara e mais níveis sobe. Mas não espere demais, pois ela só aguenta comer cinco panquecas para subir até cinco níveis.
Mosqueteira Heroica
Existem várias maneiras de pulverizar os inimigos!
A Mosqueteira Heroica é encrenca em dobro, pois mobiliza uma torreta automática de curto alcance à sua frente para causar dano em área e manter a sua reputação.
Gigante Heroico
Um novo brutamontes vai botar para quebrar!
A força do Gigante Heroico é imensurável. Ative a habilidade dele para arremessar o inimigo próximo com mais saúde para o lado oposto da arena, atordoando-o e causando dano na aterrissagem.
Cavaleiro Heroico
Pode vir que ele dá conta do recado!
O bigode majestoso deste herói causa inveja em todas as outras tropas do reino. Por isso, o Cavaleiro Heroico o usa para atrair os ataques do inimigo, mas não sem a proteção do seu novo e reluzente escudo.
MODOS DE JOGO E DESAFIOS
Clássicos Reinventados: 1º a 8 de dezembro
Jogue com três versões diferentes das suas tropas favoritas!
Desafio: 5 a 8 de dezembro
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
Folia Suína de Fim de Ano: 8 a 15 de dezembro
O Corredor Noel vem aí, afinal é época de conquistas e presentes, e temos recompensas festivas para todo mundo!
Desafio: 12 a 15 de novembro
Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote
EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS
Quer mais recompensas? Pois vem muito mais por aí! Nesta temporada, teremos algumas Caças às Coroas repletas de recompensas iradas:
200 fragmentos de herói (1 herói completo)
3 fragmentos de evolução da Fornalha
Baús da sorte de biscoito
Personalizações sensacionais
E muito mais!
DOZE DIAS DE CLASH NATALINO
Quando? Início:14 de dezembro
O Clash Natalino é época de presentear, inclusive com um baú da sorte mágico de 5 estrelas!
O Rei sabe muito bem quem batalha e quem faz corpo mole, então consiga coroas suficientes para merecer o presente supremo do Clash Natalino!
LIGA 2x2
Jogue com os seus amigos e suba na classificação para alcançar a liga competitiva. Chegue ao topo e mostre quem é a melhor dupla de todas!
VIAGEM DE CLÃS
Faremos duas viagens pelos mares da realeza nesta temporada! Caso ainda não tenha um clã, entre em um antes que seja tarde! Participe do nosso servidor do Discord para encontrar o clã ideal.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale