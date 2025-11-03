EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS

Quer mais recompensas? Então se prepare! Nesta temporada, temos cinco Caças às Coroas repletas de recompensas iradas:

Três fragmentos de evolução do Barril de Esqueletos

Livro das cartas épicas

Baú da sorte da Ameaça Tripla

Personalizações sensacionais

E muito mais!

Fique de olho nos nossos canais nas redes sociais para saber mais sobre os eventos da temporada.

VIAGEM DE CLÃS

Faremos duas viagens pelos mares da realeza nesta temporada! Caso ainda não tenha um clã, entre em um antes que seja tarde! Participe do nosso servidor do Discord para encontrar o clã ideal.

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!

A gente se vê na arena!

Equipe do Clash Royale