3/11/2025
Blog – Clash Royale

Nova temporada: Quando os Porcos Torcem o Rabo

Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:

  • Nova reformulação: Três Mosqueteiras

  • Nova evolução: Porcos Reais

  • Modos de jogo e desafios

  • Eventos de Caça às Coroas

  • Viagem de Clãs

NOVA REFORMULAÇÃO

Três Mosqueteiras

Faça picadinho dos adversários!

Finalmente, as Três Mosqueteiras viraram um esquadrão! Armadas com novas baionetas, elas atacam de longe e causam dano extra no combate corpo a corpo, atirando e triturando as tropas inimigas.

NOVA EVOLUÇÃO

Porcos Reais

Eles voam agora?!

Os Porcos Reais alçam voo rumo à torre e se lançam ao chão quando chegam ao destino ou quando são atingidos, causando dano em área antes de continuarem a jornada a pé.

MODOS DE JOGO E DESAFIOS

Evolução Estratégica dos Porcos Reais: 3 a 10 de novembro

É o desafio estratégico clássico, supercarregado! Prepare o seu deck e venha conferir a nova evolução dos Porcos Reais.

  • Desafio: 7 a 10 de novembro

  • Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

Caos das Mosqueteiras: 17 a 24 de novembro

O elixir está transbordando! Com 7x mais elixir, as batalhas são mais rápidas, insanas e caóticas do que nunca. Mobilize tropas sem parar e intimide o oponente com as Três Mosqueteiras.

  • Desafio: 21 a 24 de novembro

  • Recompensa: bandeira de guerra (estampa e ilustração) + emote

EVENTOS DE CAÇA ÀS COROAS

Quer mais recompensas? Então se prepare! Nesta temporada, temos cinco Caças às Coroas repletas de recompensas iradas:

  • Três fragmentos de evolução do Barril de Esqueletos

  • Livro das cartas épicas

  • Baú da sorte da Ameaça Tripla

  • Personalizações sensacionais

  • E muito mais!

Fique de olho nos nossos canais nas redes sociais para saber mais sobre os eventos da temporada.

VIAGEM DE CLÃS

Faremos duas viagens pelos mares da realeza nesta temporada! Caso ainda não tenha um clã, entre em um antes que seja tarde! Participe do nosso servidor do Discord para encontrar o clã ideal.

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos eventos e funcionalidades. Acesse o Reddit e diga o que você achou das novidades no Clash Royale!

A gente se vê na arena!

Equipe do Clash Royale