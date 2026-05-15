No momento, seu progresso geral fica registrado na Jornada do Rei, onde você recebe recompensas, melhora a sua torre do rei e desbloqueia novos recursos ao alcançar determinadas metas. O progresso na Jornada do Rei depende do XP, mas é difícil acompanhar as metas mais marcantes. Se você não monitora o seu progresso constantemente, as grandes recompensas, como novos níveis da torre do rei, podem parecer distantes e, muitas vezes, surgem como surpresas em vez de algo pelo qual você esteja se esforçando ativamente.

Além das recompensas parecerem distantes, as diferentes raridades das cartas oferecem quantidades distintas de XP, e abrir baús pode ser decepcionante quando você recebe cartas que não pretende melhorar. Quanto mais você avança, mais o ritmo da Jornada do Rei diminui, tanto que, mesmo que pareça que você está ganhando muito XP, isso normalmente não basta para progredir no jogo.

Saiba mais sobre como isso afeta as recompensas mais adiante neste artigo.

Então, para simplificar a progressão e deixar cada etapa mais empolgante, vamos retirar a Jornada do Rei e apresentar…

Níveis da coleção!

O sistema de níveis da coleção é uma forma direta e prática de acompanhar e controlar o seu progresso. Chega de sistemas de XP complicados; agora, o progresso é claro e visível, com base em uma única coisa: sua coleção de cartas.

Funciona assim: some os níveis de todas as suas cartas, acrescente +5 para cada versão evoluída ou heroica que você tiver, e esse será o nível da sua coleção!

Atualmente, há 125 cartas no jogo, além das evoluções e dos heróis, e todas elas contam para o nível da sua coleção.

Simples assim? É, simples assim! Observe que as cartas entram na sua coleção em níveis diferentes, dependendo da raridade. Portanto, as cartas de raridade mais alta dão mais níveis da coleção quando são liberadas pela primeira vez.

Embora desbloquear cartas de raridade mais alta inicialmente dê mais níveis da coleção, cada melhoria sempre adiciona +1, independentemente da raridade.

Exemplos:

Desbloquear a Valquíria: +3 níveis

Melhorar a Valquíria do nível 11 para o 12: +1 nível

Desbloquear a Valquíria evoluída: +5 níveis

Cada carta e melhoria farão a diferença, até mesmo aquelas que você deixou de molho por todos esses anos!

Metas

Com o novo sistema, haverá inúmeros níveis para subir e uma série de metas para alcançar, cada uma concedendo uma recompensa à medida que você libera e melhora as suas cartas.

Você não vai cumprir uma meta a cada nível, mas vai receber recompensas regularmente dependendo do nível da sua coleção.

Você poderá resgatar a sua primeira recompensa ao chegar ao nível da coleção 20. Depois disso, você receberá uma recompensa a cada dez níveis. E, quando alcançar o nível da coleção 1.500, as recompensas serão mais frequentes, sendo oferecidas a cada cinco níveis.

Quanto mais perto você chegar de completar a coleção, mais recompensas conseguirá.