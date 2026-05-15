Novos níveis da coleção e mudanças no domínio
A próxima atualização chega no dia 26 de maio e traz uma série de novidades empolgantes, incluindo um modo de jogo, uma evolução e um herói novos. Em julho, também teremos uma carta totalmente inédita e o retorno do modo do C.A.O.S!
Hoje, vamos falar das mudanças que estão por vir no sistema de progressão. Na próxima atualização, facilitaremos o acompanhamento dos níveis da torre do rei e das cartas, além de reformular o sistema de domínio para criar um ciclo de progressão mais consistente e gratificante.
A progressão no Clash Royale tem ficado cada vez mais complexa nos últimos anos, e sistemas como "A Jornada do Rei" não esclareceram nem facilitaram o monitoramento da velocidade real de progressão. Além disso, as recompensas podem parecer desconectadas do que realmente importa para você, o que não ajuda você a alcançar os seus objetivos pessoais, como melhorar o nível do seu deck principal.
Queremos resolver isso com esta atualização!
Queremos que a progressão seja simples, satisfatória e clara. Cada melhoria deve parecer significativa, cada carta da sua coleção deve ser importante e você sempre deve saber se está perto de alcançar a sua próxima meta.
A Jornada do Rei chega ao fim
No momento, seu progresso geral fica registrado na Jornada do Rei, onde você recebe recompensas, melhora a sua torre do rei e desbloqueia novos recursos ao alcançar determinadas metas. O progresso na Jornada do Rei depende do XP, mas é difícil acompanhar as metas mais marcantes. Se você não monitora o seu progresso constantemente, as grandes recompensas, como novos níveis da torre do rei, podem parecer distantes e, muitas vezes, surgem como surpresas em vez de algo pelo qual você esteja se esforçando ativamente.
Além das recompensas parecerem distantes, as diferentes raridades das cartas oferecem quantidades distintas de XP, e abrir baús pode ser decepcionante quando você recebe cartas que não pretende melhorar. Quanto mais você avança, mais o ritmo da Jornada do Rei diminui, tanto que, mesmo que pareça que você está ganhando muito XP, isso normalmente não basta para progredir no jogo.
Saiba mais sobre como isso afeta as recompensas mais adiante neste artigo.
Então, para simplificar a progressão e deixar cada etapa mais empolgante, vamos retirar a Jornada do Rei e apresentar…
Níveis da coleção!
O sistema de níveis da coleção é uma forma direta e prática de acompanhar e controlar o seu progresso. Chega de sistemas de XP complicados; agora, o progresso é claro e visível, com base em uma única coisa: sua coleção de cartas.
Funciona assim: some os níveis de todas as suas cartas, acrescente +5 para cada versão evoluída ou heroica que você tiver, e esse será o nível da sua coleção!
Atualmente, há 125 cartas no jogo, além das evoluções e dos heróis, e todas elas contam para o nível da sua coleção.
Simples assim? É, simples assim! Observe que as cartas entram na sua coleção em níveis diferentes, dependendo da raridade. Portanto, as cartas de raridade mais alta dão mais níveis da coleção quando são liberadas pela primeira vez.
Embora desbloquear cartas de raridade mais alta inicialmente dê mais níveis da coleção, cada melhoria sempre adiciona +1, independentemente da raridade.
Exemplos:
Desbloquear a Valquíria: +3 níveis
Melhorar a Valquíria do nível 11 para o 12: +1 nível
Desbloquear a Valquíria evoluída: +5 níveis
Cada carta e melhoria farão a diferença, até mesmo aquelas que você deixou de molho por todos esses anos!
Metas
Com o novo sistema, haverá inúmeros níveis para subir e uma série de metas para alcançar, cada uma concedendo uma recompensa à medida que você libera e melhora as suas cartas.
Você não vai cumprir uma meta a cada nível, mas vai receber recompensas regularmente dependendo do nível da sua coleção.
Você poderá resgatar a sua primeira recompensa ao chegar ao nível da coleção 20. Depois disso, você receberá uma recompensa a cada dez níveis. E, quando alcançar o nível da coleção 1.500, as recompensas serão mais frequentes, sendo oferecidas a cada cinco níveis.
Quanto mais perto você chegar de completar a coleção, mais recompensas conseguirá.
Total de recompensas por nível da coleção
|Quantidade
|Gemas
|14.955
|Curingas comuns
|28.920
|Curingas raros
|7.850
|Curingas épicos
|1.327
|Curingas lendários
|58
|Curingas de campeão
|19
|Baús da sorte mágicos de 4 estrelas
|1
|Baús da sorte mágicos de 5 estrelas
|28
|Caixas de evolução
|13
|Bandeiras exclusivas
|6
|Visual de torre exclusivo
|1
Transição da Jornada do Rei para os níveis da coleção
Talvez você esteja se perguntando se haverá alguma recompensa comemorativa na transição do sistema antigo para o novo… e a resposta é sim! Todo mundo receberá recompensas com base no nível da própria coleção no dia do lançamento. Confira as recompensas abaixo!
Recompensas em comemoração ao novo sistema
|Nível da coleção
|Gemas
|Baús da sorte mágicos de 5 estrelas
|Bandeiras
|Visual de torre
|20 a 200
|500
|1
|201 a 400
|750
|1
|401 a 600
|1.000
|1
|601 a 800
|1.500
|1
|801 a 1.000
|2.000
|1
|1
|1.001 a 1.200
|2.500
|1
|2
|1.201 a 1.400
|3.000
|1
|3
|1.401 a 1.600
|3.500
|2
|4
|1.601 a 1.800
|4.000
|2
|5
|1.801 a 2.000
|4.500
|3
|6
|2.001 a 2.200
|5.000
|3
|6
|1
Quando você entrar no jogo pela primeira vez após a atualização, o nível da sua coleção estará disponível, refletindo a sua coleção atual de cartas.
Para saber em qual faixa você estará quando os níveis da coleção forem lançados, some todos os níveis das suas cartas e acrescente +5 para cada evolução e herói.
Embora o sistema e as recompensas comemorativas tenham sido criados para incluir todos os jogadores e simplificar a progressão, o novo sistema (com níveis da coleção e domínios facilitados) beneficiará principalmente os jogadores que estão no início e no meio do jogo, oferecendo uma experiência mais gratificante e tranquila para ajudá-los em sua jornada até o topo.
Nível da torre do rei
Agora, em vez de subir de nível ganhando XP, o nível da torre do rei aumentará de acordo com a quantidade de cartas que você melhorou até determinado nível. Mas não se preocupe, pois o nível da torre do rei não será afetado negativamente por essa mudança: ou ele vai permanecer o mesmo, ou vai aumentar. Seu rei continuará agindo exatamente como antes: defendendo a torre quando for atacado e definindo o limite máximo para as suas tropas de torre.
A tabela abaixo compara como os níveis da torre do rei eram desbloqueados antigamente na Jornada do Rei e quantas cartas você precisará melhorar para aumentar o nível da torre do rei no novo sistema.
Requisitos anteriores para a melhoria da torre do rei x atuais
|Nível da torre do rei
|A Jornada do Rei (anterior)
|Total de melhorias (atual)
|1
|Nível 1
|-
|2
|Nível 2
|9 cartas no nível 1 ou superior
|3
|Nível 3
|9 cartas no nível 2 ou superior
|4
|Nível 5
|10 cartas no nível 3 ou superior
|5
|Nível 7
|10 cartas no nível 4 ou superior
|6
|Nível 10
|10 cartas no nível 5 ou superior
|7
|Nível 14
|10 cartas no nível 6 ou superior
|8
|Nível 18
|10 cartas no nível 7 ou superior
|9
|Nível 22
|10 cartas no nível 8 ou superior
|10
|Nível 26
|10 cartas no nível 9 ou superior
|11
|Nível 30
|10 cartas no nível 10 ou superior
|12
|Nível 34
|11 cartas no nível 11 ou superior
|13
|Nível 38
|11 cartas no nível 12 ou superior
|14
|Nível 42
|12 cartas no nível 13 ou superior
|15
|Nível 54
|13 cartas no nível 14 ou superior
|16
|Nível 75
|14 cartas no nível 15 ou superior
Atenção: as tropas de torre não contam para os requisitos de melhoria do nível da torre do rei. Quando o nível da torre do rei for melhorado, você receberá automaticamente as cartas da Princesa da torre e o ouro necessários para avançar para o nível seguinte.
Essas são mudanças bastante significativas, mas o que acontecerá com a Jornada do Rei e o XP quando a atualização for lançada?
Mudanças no desbloqueio de recursos
A Jornada do Rei será totalmente retirada do jogo. Mas não se preocupe, se você tiver alguma recompensa não resgatada ao iniciar sessão após a atualização, ela será entregue automaticamente em uma janela pop-up.
O XP também vai sair de cena. As melhorias de cartas, as recompensas de domínio e as doações do clã não darão mais XP. As doações do clã de cartas no nível máximo renderão ouro e pontos estelares.
Além disso, os recursos que antes eram desbloqueados de acordo com o seu nível da torre do rei, como o Pass Royale e os clãs, agora serão liberados mais cedo com base na arena.
Desbloqueio de novos recursos antes x agora
|Antes
|Agora
|Clã
|Nível do rei 1
|Arena 1
|Espaços no deck
|Nível do rei 2
|Arena 1
|Doações do clã
|Nível do rei 3
|Arena 2
|Pass Royale
|Nível do rei 7
|Arena 2
|Guerras de Clãs
|Nível do rei 10
|Arena 3
|Trocas do clã
|Nível do rei 16
|Arena 3
|Domínio de cartas
|Nível do rei 14
|Arena 4
|Pontos estelares
|Nível do rei 9
|Arena 5
Perguntas frequentes
Todas as cartas contam para o nível da minha coleção?
Sim, todas as cartas e versões contam para o nível da sua coleção, exceto os líderes de Combinações Táticas.
Meu nível da torre do rei pode diminuir com essa mudança?
Não, seu nível da torre do rei só pode permanecer o mesmo ou aumentar.
Os pontos e níveis estelares também serão retirados?
Não, seus pontos estelares não serão retirados. Você continuará com eles, e eles ficarão no mesmo lugar de sempre. Os níveis estelares também não sofrerão nenhuma mudança, e as suas tropas seguirão reluzentes como de costume.
Mudanças no domínio de cartas
Como algumas recompensas foram vinculadas às metas de nível da coleção e outros sistemas foram simplificados, atualizamos os domínios para ir ao encontro dessas mudanças. Agora, as tarefas serão consideravelmente mais fáceis de completar em todos os aspectos, e algumas cartas terão objetivos bem menos complicados.
Vamos usar o Corredor como exemplo das mudanças que acontecerão em todos os domínios de cartas.
Domínios do Corredor antes x agora
|Conjunto de tarefas
|Tarefa
|Antes
|Agora
|Destruidor
|1
|85.000
|37.000
|2
|250.000
|100.000
|3
|420.000
|170.000
|Demolição de torres
|1
|560
|225
|2
|1.600
|600
|3
|2.800
|1.000
|Arma de cerco
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
Se você estiver no meio de uma tarefa e já tiver cumprido o novo requisito quando a atualização for implementada, a tarefa será marcada como concluída, e a recompensa ficará à sua espera. Caso contrário, seu progresso será salvo, e você estará mais perto de completá-la do que antes da atualização.
Mas e as recompensas?
Com algumas recompensas passando para o nível da coleção e a redução da dificuldade dos objetivos, as recompensas de domínio também serão ajustadas. As gemas e os curingas deixarão de fazer parte dos domínios, mas não serão retirados! Agora, você vai encontrá-los como recompensas de meta nos níveis da coleção e, no caso dos curingas, vai ganhar ainda mais do que antes.
Recompensas de domínio antes x depois da atualização
|Antes
|Depois
|Conjunto de tarefas 1
|Cartas, ouro, gemas
|4.000 unidades de ouro por tarefa
|Conjunto de tarefas 2
|Ouro, curingas, gemas
|6.000 unidades de ouro por tarefa
|Conjunto de tarefas 3
|6.000/8.000/10.000 unidades de ouro
|15.000 unidades de ouro por tarefa
Cada conjunto de tarefas é composto por três tarefas e agora concederá a mesma quantidade de ouro por tarefa, independentemente da raridade. Observe que nem todas as cartas têm três conjuntos de tarefas.
Por que mudar os dois sistemas ao mesmo tempo?
Com o novo sistema de progressão, queremos ajudar você a aumentar o nível da sua coleção mais rápido, especialmente no início do jogo, com as tarefas de domínio servindo como fonte constante de ouro para custear as melhorias das suas cartas.
Quanto mais melhorias, mais o nível da sua coleção sobe, o que, por sua vez, desbloqueia mais metas, que oferecem gemas e outros recursos.
Sendo assim, embora os domínios tenham mudado e as recompensas tenham sido reorganizadas, agora tudo está integrado em um único ciclo de progressão mais claro.
Você pode estar se perguntando: como ficou a distribuição geral de recompensas?
Nova distribuição geral de recompensas
Com o novo sistema de progressão e as mudanças no domínio, as recompensas foram ajustadas para proporcionar a você mais controle e oportunidades de aumentar o nível da sua coleção.
De modo geral, a maioria das recompensas foi aumentada, enquanto outras foram reduzidas.
Distribuição geral de recompensas do sistema antigo x novo
|Sistema antigo*
|Sistema novo*
|Ouro
|4.470.949
|5.165.625 ▲
|Gemas
|14.330
|14.945 ▲
|Curingas comuns
|6.431
|37.169 ▲
|Curingas raros
|3.073
|9.275 ▲
|Curingas épicos
|667
|1.473 ▲
|Curinga lendário
|3
|71 ▲
|Curingas de campeão
|3
|26 ▲
|Cartas comuns aleatórias
|17.783
|44.641 ▲
|Cartas raras aleatórias
|4.382
|3.828 ▼
|Cartas épicas aleatórias
|1.182
|416 ▼
|Cartas lendárias aleatórias
|42
|23 ▼
|Cartas de campeão aleatórias
|8
|5 ▼
|Fragmentos de evolução (das caixas de evolução)
|11
|16 ▲
*Você pode ganhar mais ou menos recompensas dependendo das probabilidades dos baús e caixas. Confira o type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh artigo para saber mais.
*Sistema antigo: domínios anteriores + A Jornada do Rei
*Sistema novo: domínios atuais + níveis da coleção
Breve resumo
Vamos rever o que foi abordado neste artigo:
Nada do que você conquistou vai desaparecer (exceto o XP).
Seu nível da torre do rei vai permanecer o mesmo ou aumentar.
Os níveis da coleção constituem um sistema reformulado e mais transparente, determinado pela soma dos níveis de todas as suas cartas (mais os bônus das evoluções e dos heróis).
As recompensas não resgatadas da Jornada do Rei serão entregues automaticamente por meio de uma janela pop-up.
A Jornada do Rei e o XP serão retirados.
Os pontos estelares vão continuar como estão.
As tarefas de domínio ficarão mais fáceis de completar.
As recompensas serão ajustadas e redistribuídas.
Já falamos de vários assuntos neste artigo, mas não vamos parar por aqui! Na próxima atualização, traremos muitas novidades e melhorias, que mal podemos esperar para compartilhar com todo mundo.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre as novidades que estão por vir no Clash Royale. Acesse o Discord ou o Reddit e compartilhe os seus comentários e ideias!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale