Série da Coroa!
Estamos levando a palavra "competitivo" a um nível inédito, com uma nova competição a cada temporada! Prepare-se para enfrentar duelos acirrados e resgatar muitas recompensas.
Na Série da Coroa, você vai competir em diferentes ligas e enfrentar jogadores com um nível de habilidade semelhante ao seu.
Você pode competir nos torneios da Série da Coroa a partir da arena 17 com 6.000 troféus.
Deck de duelo
Todos os torneios da Série da Coroa usam o formato dos duelos: uma disputa de melhor de 3 jogada com decks pré-definidos. Então, para garantir que esteja com tudo pronto para competir, você deve primeiro montar o seu deck de duelo.
O deck de duelo é composto por 4 decks de 8 cartas, e cada carta é usada apenas uma vez em todos os decks. Você pode encontrá-lo no canto superior direito do seu deck.
Como os duelos têm formato de melhor de 3, você também pode montar só 3 decks. Mas quanto mais decks você montar, mais flexibilidade terá para enfrentar o seu oponente!
Resumindo, são 24 cartas únicas divididas em 3 decks, ou 32 cartas divididas em 4 decks.
Precisa de ajuda para montar os seus decks?
A nova e aprimorada sugestão de deck está aqui para ajudar!
Essa ferramenta pode montar um deck do zero com base na sua coleção e dar dicas sobre como usá-lo. Ou, se você tem aquela carta decisiva sem a qual não consegue viver, a ferramenta pode montar um deck com ela! A sugestão leva em consideração as cartas dos seus outros decks, facilitando a criação de um deck exclusivo com as melhores sinergias.
Ligas
Quando jogar a Série da Coroa pela primeira vez, você entrará em uma liga.
São 13 ligas no total, cada uma composta por jogadores com nível de habilidade semelhante.
A sua liga é definida de acordo com as suas conquistas. O jogo faz uma estimativa do seu nível de habilidade considerando o progresso no caminho de troféus, as melhores colocações nos modos Ranqueado e Maior Campeão e os resultados nos duelos da Série da Coroa, se já tiver algum.
Você pode subir de liga no início de cada torneio. Quando uma nova temporada começa, sua colocação é recalculada, então você pode começar em uma liga mais alta ou mais baixa, dependendo das novas conquistas e dos resultados anteriores na Série da Coroa.
As ligas 1 a 8 são independentes e compostas pelas ligas Adaga, Panqueca, Bigode, Mágica, Martelo, Armadura, Fantasma e da Rainha.
As ligas 9 a 13 compõem a poderosa Liga do Rei! Durante os fins de semana de duelos, quem estiver na Liga do Rei poderá enfrentar jogadores de qualquer liga dentro dela. Isso não se aplica aos fins de semana de grand duelos.
Níveis das cartas
A Série da Coroa usa os níveis da sua coleção de cartas em todas as disputas e, para manter a competição equilibrada entre as ligas, cada uma tem um limite diferente de nível de cartas, do nível 11 nas ligas mais baixas até o nível 16 na mais alta.
Limite de nível por liga
|Liga
|Limite de nível
|1 a 2
|11
|3 a 4
|12
|5 a 6
|13
|7
|14
|8
|15
|9 a 13 (Liga do Rei)
|16
Série da Coroa
Cada temporada terá de 3 a 4 fins de semana, com duelos regulares nos primeiros fins de semana, seguidos pelo grand duelo e encerrando com um fim de semana de intervalo.
O número de fins de semana de duelos pode variar dependendo da duração da temporada. Veja abaixo como serão as temporadas.
Temporada de 4 semanas
Fim de semana 1: duelo
Fim de semana 2: duelo
Fim de semana 3: grand duelo
Fim de semana 4: intervalo
Temporada de 5 semanas
Fim de semana 1: duelo
Fim de semana 2: duelo
Fim de semana 3: duelo
Fim de semana 4: grand duelo
Fim de semana 5: intervalo
Cada torneio dura 72 horas, das 9h (UTC) de sexta-feira até as 9h (UTC) de segunda-feira.
Fins de semana de duelos
Os duelos serão o evento mais frequente, acontecendo de 2 a 3 vezes por mês. Seu objetivo durante esses fins de semana é vencer 8 disputas antes de sofrer 3 derrotas.
As recompensas não estarão disponíveis após cada vitória, como acontece nos desafios. Elas serão agrupadas e poderão ser coletadas no fim da sua participação, depois de alcançar 8 vitórias ou 3 derrotas. Quanto mais vitórias você conseguir, maiores serão as suas recompensas!
Fim de semana do grand duelo
Aqui você vai querer mostrar as suas habilidades!
Os grand duelos são o ápice dos torneios mensais e têm recompensas que você definitivamente não quer perder!
Ao contrário dos fins de semana de duelos, as recompensas do grand duelo serão entregues em alguns dias após o término do evento.
Também existem diferentes formatos de duelo com base na sua liga. Veja qual formato você vai jogar, dependendo da sua liga:
Adaga e Rainha (ligas 1 a 8)
Nessas ligas, o evento funciona de forma semelhante aos duelos normais, mas em maior escala! Em vez de 8 vitórias e 3 derrotas, o objetivo é vencer 12 partidas antes de sofrer 4 derrotas.
E, assim como nos torneios de duelos, quanto mais vitórias você conseguir, melhores serão as recompensas!
Liga do Rei (ligas 9 a 13)
A Liga do Rei é para os melhores dos melhores e tem muito em jogo, incluindo um placar. Ou será que é melhor dizer… placares?
Na Liga do Rei, você vai continuar jogando até alcançar o máximo de 20 batalhas. Mas elas não serão a única coisa que determinará a sua posição no placar. A quantidade de vitórias possíveis é limitada, então muitos jogadores estarão empatados. Confira os critérios de desempate que ajudarão a determinar a classificação geral:
1. Menos derrotas
2. Mais batalhas individuais vencidas em seus duelos
3. Oponentes mais fortes derrotados
4. Pontuação final atingida primeiro
Recompensas
Na Série da Coroa, a habilidade é tudo, e as recompensas aumentam junto com o que está em jogo! Suba mais para desbloquear recompensas mais incríveis em cada liga.
Confira as recompensas que você poderá ganhar durante os fins de semana de duelos:
Recompensas dos duelos
|Adaga
|Panqueca
|Bigode
|Mágica
|Martelo
|Armadura
|Fantasma
|Rainha
|Rei
|8 vitórias
|8 cartas épicas aleatórias80 cartas raras aleatórias200 cartas comuns aleatórias4.800 unidades de ouroBandeira completa
|400 curingas comuns12 cartas épicas aleatórias100 cartas raras aleatórias10.000 unidades de ouroBandeira completa
|100 curingas raros800 curingas comuns16 cartas épicas aleatórias20.000 unidades de ouroBandeira completa
|16 curingas épicos140 curingas raros1.200 curingas comuns28.000 unidades de ouroBandeira completa
|20 curingas épicos260 curingas raros4 cartas lendárias aleatórias30.000 unidades de ouroBandeira completa
|4 curingas lendários40 curingas épicos280 curingas raros40.000 unidades de ouroBandeira completa
|4 curingas lendários60 curingas épicos4 campeões aleatórios44.000 unidades de ouroBandeira completa
|4 curingas de campeão4 curingas lendários80 curingas épicos60.000 unidades de ouroBandeira completa
|8 curingas de campeão8 curingas lendários100 curingas épicos120.000 unidades de ouroBandeira completa
|7 vitórias
|4 cartas épicas aleatórias40 cartas raras aleatórias100 cartas comuns aleatórias2.400 unidades de ouroBandeira completa
|200 curingas comuns6 cartas épicas aleatórias50 cartas raras aleatórias5.000 unidades de ouroBandeira completa
|50 curingas raros400 curingas comuns8 cartas épicas aleatórias10.000 unidades de ouroBandeira completa
|8 curingas épicos70 curingas raros600 curingas comuns14.000 unidades de ouroBandeira completa
|10 curingas épicos130 curingas raros2 cartas lendárias aleatórias15.000 unidades de ouroBandeira completa
|2 curingas lendários20 curingas épicos140 curingas raros20.000 unidades de ouroBandeira completa
|2 curingas lendários30 curingas épicos2 campeões aleatórios22.000 unidades de ouroBandeira completa
|2 curingas de campeão2 curingas lendários40 curingas épicos30.000 unidades de ouroBandeira completa
|4 curingas de campeão4 curingas lendários50 curingas épicos60.000 unidades de ouroBandeira completa
|6 vitórias
|2 cartas épicas aleatórias20 cartas raras aleatórias50 cartas comuns aleatórias1.200 unidades de ouroBandeira completa
|100 curingas comuns3 cartas épicas aleatórias25 cartas raras aleatórias2.500 unidades de ouroBandeira completa
|25 curingas raros200 curingas comuns4 cartas épicas aleatórias5.000 unidades de ouroBandeira completa
|4 curingas épicos35 curingas raros300 curingas comuns7.000 unidades de ouroBandeira completa
|5 curingas épicos65 curingas raros1 carta lendária aleatória7.500 unidades de ouroBandeira completa
|1 curinga lendário10 curingas épicos70 curingas raros10.000 unidades de ouroBandeira completa
|1 curinga lendário15 curingas épicos1 campeão aleatório11.000 unidades de ouroBandeira completa
|1 curinga de campeão1 curinga lendário20 curingas épicos15.000 unidades de ouroBandeira completa
|2 curingas de campeão2 curingas lendários25 curingas épicos30.000 unidades de ouroBandeira completa
|5 vitórias
|6 cartas raras aleatórias45 cartas comuns aleatórias340 unidades de ouroEstampa de bandeira
|7 cartas raras aleatórias55 cartas comuns aleatórias410 unidades de ouroEstampa de bandeira
|9 cartas raras aleatórias75 cartas comuns aleatórias550 unidades de ouroEstampa de bandeira
|1 carta épica aleatória30 cartas raras aleatórias80 cartas comuns aleatórias1.300 unidades de ouroEstampa de bandeira
|3 cartas épicas aleatórias35 cartas raras aleatórias130 cartas comuns aleatórias2.200 unidades de ouroEstampa de bandeira
|4 cartas épicas aleatórias45 cartas raras aleatórias180 cartas comuns aleatórias2.700 unidades de ouroEstampa de bandeira
|5 cartas épicas aleatórias50 cartas raras aleatórias220 cartas comuns aleatórias3.100 unidades de ouroEstampa de bandeira
|6 cartas épicas aleatórias75 cartas raras aleatórias240 cartas comuns aleatórias3.900 unidades de ouroEstampa de bandeira
|8 cartas épicas aleatórias85 cartas raras aleatórias350 cartas comuns aleatórias4.000 unidades de ouroEstampa de bandeira
|4 vitórias
|3 cartas raras aleatórias40 cartas comuns aleatórias250 unidades de ouroEstampa de bandeira
|4 cartas raras aleatórias50 cartas comuns aleatórias320 unidades de ouroEstampa de bandeira
|8 cartas raras aleatórias60 cartas comuns aleatórias460 unidades de ouroEstampa de bandeira
|25 cartas raras aleatórias75 cartas comuns aleatórias950 unidades de ouroEstampa de bandeira
|2 cartas épicas aleatórias30 cartas raras aleatórias80 cartas comuns aleatórias1.400 unidades de ouroEstampa de bandeira
|3 cartas épicas aleatórias40 cartas raras aleatórias85 cartas comuns aleatórias1.800 unidades de ouroEstampa de bandeira
|4 cartas épicas aleatórias45 cartas raras aleatórias190 cartas comuns aleatórias2.100 unidades de ouroEstampa de bandeira
|5 cartas épicas aleatórias70 cartas raras aleatórias200 cartas comuns aleatórias2.500 unidades de ouroEstampa de bandeira
|6 cartas épicas aleatórias80 cartas raras aleatórias230 cartas comuns aleatórias2.600 unidades de ouroEstampa de bandeira
|3 vitórias
|2 cartas raras aleatórias35 cartas comuns aleatórias200 unidades de ouroEstampa de bandeira
|3 cartas raras aleatórias45 cartas comuns aleatórias240 unidades de ouroEstampa de bandeira
|5 cartas raras aleatórias55 cartas comuns aleatórias360 unidades de ouroEstampa de bandeira
|20 cartas raras aleatórias60 cartas comuns aleatórias670 unidades de ouroEstampa de bandeira
|1 carta épica aleatória25 cartas raras aleatórias880 unidades de ouroEstampa de bandeira
|2 cartas épicas aleatórias35 cartas raras aleatórias1.100 unidades de ouroEstampa de bandeira
|3 cartas épicas aleatórias40 cartas raras aleatórias100 cartas comuns aleatórias1.300 unidades de ouroEstampa de bandeira
|4 cartas épicas aleatórias65 cartas raras aleatórias1.600 unidades de ouroEstampa de bandeira
|5 cartas épicas aleatórias75 cartas raras aleatórias1.700 unidades de ouroEstampa de bandeira
|2 vitórias
|1 carta rara aleatória30 cartas comuns aleatórias150 unidades de ouroEstampa de bandeira
|2 cartas raras aleatórias40 cartas comuns aleatórias200 unidades de ouroEstampa de bandeira
|3 cartas raras aleatórias50 cartas comuns aleatórias270 unidades de ouroEstampa de bandeira
|15 cartas raras aleatórias55 cartas comuns aleatórias460 unidades de ouroEstampa de bandeira
|20 cartas raras aleatórias60 cartas comuns aleatórias560 unidades de ouroEstampa de bandeira
|25 cartas raras aleatórias65 cartas comuns aleatórias710 unidades de ouroEstampa de bandeira
|30 cartas raras aleatórias70 cartas comuns aleatórias880 unidades de ouroEstampa de bandeira
|1 carta épica aleatória40 cartas raras aleatórias1.100 unidades de ouroEstampa de bandeira
|2 cartas épicas aleatórias45 cartas raras aleatórias1.200 unidades de ouroEstampa de bandeira
|1 vitória
|25 cartas comuns aleatórias110 unidades de ouroEstampa de bandeira
|35 cartas comuns aleatórias150 unidades de ouroEstampa de bandeira
|45 cartas comuns aleatórias190 unidades de ouroEstampa de bandeira
|10 cartas raras aleatórias250 unidades de ouroEstampa de bandeira
|15 cartas raras aleatórias380 unidades de ouroEstampa de bandeira
|20 cartas raras aleatórias500 unidades de ouroEstampa de bandeira
|25 cartas raras aleatórias630 unidades de ouroEstampa de bandeira
|30 cartas raras aleatórias750 unidades de ouroEstampa de bandeira
|40 cartas raras aleatórias760 unidades de ouroEstampa de bandeira
|0 vitória
|Estampa de bandeira
|Estampa de bandeira
|Estampa de bandeira
|Estampa de bandeira
|Estampa de bandeira
|Estampa de bandeira
|Estampa de bandeira
|Estampa de bandeira
|Estampa de bandeira
Continue aprimorando suas habilidades e lutando na Liga do Rei para resgatar os melhores prêmios.
E as recompensas do grand duelo são ainda melhores! Se você conseguir uma posição alta o suficiente na Liga do Rei, terá a chance de ganhar um Pass Royale além de todas as outras recompensas! Ele estará disponível no seu Supercell ID, e você pode ativá-lo quando quiser!
Fique de olho, pois todas as recompensas do grand duelo serão reveladas mais perto da data.
Com a nova Série da Coroa, esperamos oferecer mais oportunidades de competição acirrada para todos os tipos de jogadores, desde iniciantes até veteranos, com torneios regulares e uma forma de testar suas habilidades em nível competitivo.
E isso é só o começo. Queremos saber o que você acha enquanto continuamos desenvolvendo e aprimorando a Série da Coroa. Participe, mostre suas habilidades e envie os seus comentários no Discord e no Reddit!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale