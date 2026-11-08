Estamos levando a palavra "competitivo" a um nível inédito, com uma nova competição a cada temporada! Prepare-se para enfrentar duelos acirrados e resgatar muitas recompensas.

Na Série da Coroa, você vai competir em diferentes ligas e enfrentar jogadores com um nível de habilidade semelhante ao seu.

Você pode competir nos torneios da Série da Coroa a partir da arena 17 com 6.000 troféus.

Deck de duelo

Todos os torneios da Série da Coroa usam o formato dos duelos: uma disputa de melhor de 3 jogada com decks pré-definidos. Então, para garantir que esteja com tudo pronto para competir, você deve primeiro montar o seu deck de duelo.

O deck de duelo é composto por 4 decks de 8 cartas, e cada carta é usada apenas uma vez em todos os decks. Você pode encontrá-lo no canto superior direito do seu deck.

Como os duelos têm formato de melhor de 3, você também pode montar só 3 decks. Mas quanto mais decks você montar, mais flexibilidade terá para enfrentar o seu oponente!

Resumindo, são 24 cartas únicas divididas em 3 decks, ou 32 cartas divididas em 4 decks.

Precisa de ajuda para montar os seus decks?

A nova e aprimorada sugestão de deck está aqui para ajudar!

Essa ferramenta pode montar um deck do zero com base na sua coleção e dar dicas sobre como usá-lo. Ou, se você tem aquela carta decisiva sem a qual não consegue viver, a ferramenta pode montar um deck com ela! A sugestão leva em consideração as cartas dos seus outros decks, facilitando a criação de um deck exclusivo com as melhores sinergias.

Ligas

Quando jogar a Série da Coroa pela primeira vez, você entrará em uma liga.

São 13 ligas no total, cada uma composta por jogadores com nível de habilidade semelhante.

A sua liga é definida de acordo com as suas conquistas. O jogo faz uma estimativa do seu nível de habilidade considerando o progresso no caminho de troféus, as melhores colocações nos modos Ranqueado e Maior Campeão e os resultados nos duelos da Série da Coroa, se já tiver algum.

Você pode subir de liga no início de cada torneio. Quando uma nova temporada começa, sua colocação é recalculada, então você pode começar em uma liga mais alta ou mais baixa, dependendo das novas conquistas e dos resultados anteriores na Série da Coroa.