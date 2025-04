NENHUMA COMPRA É NECESSÁRIA. O CONCURSO NÃO É VÁLIDO PARA LOCAIS COM RESTRIÇÕES LEGAIS.

Elegibilidade:

Os participantes devem certificar-se de que cumprem as restrições de idade aplicáveis a serviços on-line na sua região.

Como participar:

Para participar, deixe um comentário com a hashtag RoyaleWill explicando por que você deve ser escolhido como herdeiro. É permitido o envio de apenas um vídeo por pessoa.

Seleção do vencedor:

A Supercell, a seu exclusivo critério, escolherá o comentário mais criativo, divertido ou convincente. A decisão da Supercell é definitiva e não está sujeita a recurso.

Prêmio:

O vencedor receberá um prêmio no jogo que corresponde a recursos da coleção do YouTuber.

Não serão transferidos recursos ou valores a contas reais. A Supercell adicionará à conta do vencedor itens do jogo que refletem o legado do YouTuber.

Os prêmios não têm valor monetário e não podem ser trocados, vendidos ou transferidos.

Restrições de contas e recursos:

Este concurso é apenas para fins de entretenimento.

As contas e os recursos do jogo não são transferíveis e continuam a ser propriedade da Supercell.

Qualquer tentativa de venda, transferência ou troca de uma conta ou itens virtuais fora do concurso viola os Termos de Uso da Supercell e pode resultar em desqualificação ou suspensão da conta.

Notificação:

Os vencedores serão anunciados por meio de um vídeo a ser publicado nos canais oficiais no YouTube dos criadores de conteúdo ou da Supercell. Se o vencedor não responder no prazo de 48 horas, a Supercell reserva-se o direito de selecionar um outro vencedor.

Condições gerais:

A Supercell reserva-se o direito de cancelar, modificar ou suspender o concurso por qualquer motivo. Ao entrar no concurso, os participantes concedem à Supercell o direito de utilizar seus nomes de usuário, conteúdos enviados e qualquer outro material relacionado a conteúdos promocionais.

Isenção de responsabilidade:

Este concurso não é patrocinado, apoiado ou administrado pelo YouTube. Funcionários e afiliados da Supercell não podem participar nem receber o prêmio.