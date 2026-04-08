Ajustes de balanceamento de abril
Mudanças para equilibrar o jogo: 6 de abril
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Goblins Heroicos
Geração 1 quadrado mais longe
Quando a Brigada de Reforços aparece na torre da coroa, os Goblins surgem próximos demais. Vamos afastar a geração deles das torres para dar mais tempo de reação aos oponentes.
Golem de Gelo Heroico
Recuo removido
A habilidade Nevasca do Golem de Gelo Heroico já tem utilidade suficiente com os efeitos de congelamento e desaceleração, então decidimos remover o recuo.
Cavaleiro Heroico
Janela de provocação: 0,7s → 0,1s
As tropas mobilizadas após a ativação da habilidade do Cavaleiro Heroico ainda podiam ser provocadas, criando interações defensivas frustrantes. Essa mudança limita a provocação apenas às unidades presentes quando a habilidade é ativada.
Arqueiro Mágico Heroico
Custo da habilidade: 1 de elixir → 2 de elixir
A habilidade do Arqueiro Mágico Heroico era pouco arriscada para a recompensa que oferecia. O aumento do custo de elixir fará com que os jogadores pensem duas vezes antes de reposicioná-lo.
Megasservo Heroico
Tempo de espera da habilidade ao surgir: 0s → 1,5s
O Megasservo Heroico atingia os alvos imediatamente após entrar na arena, dando pouco tempo de reação. Vamos adicionar um pequeno atraso na ativação da habilidade para que os oponentes tenham uma chance de contra-atacar.
Evolução do Fantasma Real
Dano de geração do Soldado Fantasma: 204 → 81 (-60%)
Dano do Soldado Fantasma: 102 → 81 (-20%)
A evolução do Fantasma Real estava recebendo reforços demais vindos do além-mundo, já que os Soldados Fantasmas são extremamente versáteis e permitem que essa evolução se encaixe em qualquer deck. Por isso, vamos reduzir o dano deles para que continuem assombrando a arena sem dominá-la totalmente.
Evolução do Barril de Esqueletos
Dano de morte: 220 → 192 (-13%)
A evolução do Barril de Esqueletos era punitiva demais sem os contra-ataques certos, então vamos equilibrar a situação reduzindo o dano de morte causado por ambos os barris.
Evolução dos Destruidores de Muros
Dano em área a tropas: 258 → 192 (-26%)
Os Destruidores de Muros são bem poderosos para uma unidade de 2 de elixir, e a evolução deles eleva ainda mais essa utilidade, porque pode acabar com qualquer investida. Para que seja menos eficiente como defesa de emergência, vamos reduzir o seu dano em área a tropas.
Canhão
Dano: 212 → 202 (-5%)
O Canhão já era bastante útil graças à sua capacidade de atrair cartas decisivas e eliminá-las com facilidade, então vamos reduzir o dano dele para que seja menos versátil a um custo de apenas 3 de elixir.
Pescador
Desaceleração removida
O Pescador tornou o Gigante Real uma carta decisiva dominante por anos. Vamos remover o efeito de desaceleração com o intuito de simplificar a carta.
Cabana de Goblins
Velocidade de geração: 2,1s → 2,2s (-5%)
A Cabana de Goblins cumpre muito bem a sua função de controlar a arena. Por isso, vamos reduzir a velocidade de geração dela para que as defesas não precisem se arriscar demais só para avançar.
Arbusto Traiçoeiro
Alcance do arbusto: curto → longo
Às vezes, o Arbusto Traiçoeiro é empurrado para longe da torre da coroa, atrasando a geração do Goblin Camuflado, e também não é raro que as tropas defensivas empurrem os Goblins Camuflados diretamente para a torre. Por serem tão irregulares, essas interações acabam causando frustração entre os jogadores, então vamos fazer os ajustes necessários para tornar a mecânica de geração mais previsível.
MELHORIAS ⬆️
Pirotécnica
Aumento da velocidade dos projéteis
A Pirotécnica podia parecer injusta, porque os seus projéteis eram lentos demais para atingir os alvos a tempo. Com essa mudança, os projéteis ficarão mais rápidos para que ela acerte mais vezes.
Dragões Esqueleto
Raio de dano em área: 0,8 quadrado → 1,5 quadrado (+88%) ▲
Velocidade de ataque: 1,9s → 2s (+5%) ▼
Os Dragões Esqueleto têm um raio de dano em área muito menor do que outras cartas similares, então vamos aumentá-lo para que ele não fique para trás.
CORREÇÕES DE ERROS 🐛
Gigante das Runas
O dano bônus não se aplica mais ao disparo triplo do Arqueiro Mágico Heroico
O disparo triplo do Arqueiro Mágico Heroico agora se comporta da mesma maneira que os projéteis encantados de outras tropas.
Atenção! As estatísticas são baseadas nas cartas de nível 11, e as mudanças na carta base costumam afetar as suas versões evoluídas e heroicas.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale