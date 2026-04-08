Às vezes, o Arbusto Traiçoeiro é empurrado para longe da torre da coroa, atrasando a geração do Goblin Camuflado, e também não é raro que as tropas defensivas empurrem os Goblins Camuflados diretamente para a torre. Por serem tão irregulares, essas interações acabam causando frustração entre os jogadores, então vamos fazer os ajustes necessários para tornar a mecânica de geração mais previsível.

MELHORIAS ⬆️