A capacidade de atordoar e eliminar hordas é versátil demais para uma carta que custa 1 de elixir, contribuindo para a predominância de decks do Gigante Real no meta atual. Nós ajustamos a velocidade do dano em cadeia do Espírito Elétrico para que ele seja menos eficiente contra unidades que atacam em grupo. Um ajuste chocante, porém necessário.

MELHORIAS ⬆️