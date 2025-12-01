Skip to content
1/12/2025
Blog – Clash Royale

Ajustes de balanceamento de dezembro

1º de dezembro

ENFRAQUECIMENTOS ⬇️

Evolução do Bebê Dragão

Porcentagem de aceleração de aliados: 50 → 30 (-40%)

Aevolução do Bebê Dragão vai continuar salvando o dia, mas a aceleração que ele dava aos membros da equipe estava um pouco exagerada quando combinada com investidas poderosas. O Rei Azul decidiu que estava na hora de uniformizar a aceleração e a desaceleração dele.

Evolução do Canhão

Dano do bombardeio: 304 → 281 (-8%)

Melhorias fresquinhas na evolução do Canhão! Ele era de longe a construção mais forte, deixando outras opções defensivas no chinelo. Com um pouco menos de poder de fogo, o bombardeio do Canhão não vai mais ser capaz de eliminar as Arqueiras nem a Pirotécnica.

Evolução do Executor

Dano de perto: 294 → 268 (-9%)

A evolução do Executor andou fazendo um estrago entre as tropas de combate corpo a corpo. Reduzimos o dano que ele causa de perto para que os adversários tenham a chance de recorrer à pena.

Evolução da Valquíria

Raio do Tornado: 5,5 → 5 quadrados (-9%)

A evolução da Valquíria ainda estava causando um impacto excessivo por mobilização, então diminuímos o raio do Tornado para reduzir as chances de que ela causasse dano às torres da coroa e puxasse para perto as tropas de longo alcance.

Evolução do Fantasma Real

Dano do Soldado Fantasma: 130 → 102 (-22%)

Dano de geração do Soldado Fantasma: 261 → 204 (-22%)

Os Soldados Fantasmas continuam assustadoramente poderosos, mesmo com o enfraquecimento recente. Por isso, reduzimos o dano de geração e o dano de ataque padrão para deixar essa tropa mais comparável às outras evoluções.

Barril de Bárbaro

Dano: 240 → 230 (-4%)

Tempo de mobilização do Bárbaro: 0,5s → 1s (+100%)

O Barril de Bárbaro anda destrutivo demais, tornando-se o feitiço mais versátil do jogo. O novo tempo de mobilização deixa o feitiço menos eficaz contra tropas com saúde média.

Espírito Elétrico

Velocidade do dano em cadeia: 0,2s → 0,25s (+25%)

A capacidade de atordoar e eliminar hordas é versátil demais para uma carta que custa 1 de elixir, contribuindo para a predominância de decks do Gigante Real no meta atual. Nós ajustamos a velocidade do dano em cadeia do Espírito Elétrico para que ele seja menos eficiente contra unidades que atacam em grupo. Um ajuste chocante, porém necessário.

MELHORIAS ⬆️

Goblin Demolidor

Velocidade de ataque: 1,2s → 1,1s (-8%)

As grandes mentes pensam igual... e as mentes menores também! Aumentamos a velocidade de ataque do Goblin Demolidor para que ele tenha uma presença mais impactante e se diferencie do Bombardeiro e outras cartas explosivas de ataque à distância. Agora, o dano dele será mais consistente, e os ataques, mais ameaçadores.

Arqueiro Mágico

Dano: 133 → 143 (+8%)

Desde que os ventos do Tornado ficaram mais como uma brisa, o Arqueiro Mágico andou sofrendo para encontrar um lugar na arena. Aumentamos o dano dele para deixá-lo mais próximo de outras tropas de longo alcance e tornar os seus disparos mais gratificantes.

Gelo

Dano: 115 → 148 (+29%)

Embora Gelo fosse bom para surpreender o inimigo, não era tão eficaz contra hordas, mesmo quando combinado com outros feitiços. Gelo agora causa dano suficiente para eliminar Goblins Lanceiros, ou seja, fica um pouco melhor, mas com a mesma finalidade básica. Faça nevar!

Vácuo

Dano de alvo único: 320 → 340 (+6%)

O último enfraquecimento deixou o Vácuo meio... vazio. Aumentamos o dano dele contra alvos únicos para que volte a ser uma ameaça às tropas com muitos pontos de saúde.

CORREÇÕES DE ERROS 🐛

Lava Hound

Pontos de saúde do Lava Pup: 217 → 215 (-1%)

Os filhotes de nível 16 estavam resistentes demais, sobrevivendo a dois ataques de uma Torre da Princesa de nível 16, apesar de serem destruídos com dois ataques em todos os outros níveis. Uma pequena redução resolveu esse problema de arredondamento!

Três Mosqueteiras

Priorização de alvos mais inteligente

Depois do trato no visual, o Rei Azul percebeu que essas unidades de elite também precisavam treinar a pontaria! As Três Mosqueteiras agora têm ataques separados, reduzindo as chances de desperdiçarem munição nos mesmos Esqueletos ou Goblins.

A gente se vê na arena!

Equipe do Clash Royale