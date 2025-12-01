Ajustes de balanceamento de dezembro
1º de dezembro
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Evolução do Bebê Dragão
Porcentagem de aceleração de aliados: 50 → 30 (-40%)
Aevolução do Bebê Dragão vai continuar salvando o dia, mas a aceleração que ele dava aos membros da equipe estava um pouco exagerada quando combinada com investidas poderosas. O Rei Azul decidiu que estava na hora de uniformizar a aceleração e a desaceleração dele.
Evolução do Canhão
Dano do bombardeio: 304 → 281 (-8%)
Melhorias fresquinhas na evolução do Canhão! Ele era de longe a construção mais forte, deixando outras opções defensivas no chinelo. Com um pouco menos de poder de fogo, o bombardeio do Canhão não vai mais ser capaz de eliminar as Arqueiras nem a Pirotécnica.
Evolução do Executor
Dano de perto: 294 → 268 (-9%)
A evolução do Executor andou fazendo um estrago entre as tropas de combate corpo a corpo. Reduzimos o dano que ele causa de perto para que os adversários tenham a chance de recorrer à pena.
Evolução da Valquíria
Raio do Tornado: 5,5 → 5 quadrados (-9%)
A evolução da Valquíria ainda estava causando um impacto excessivo por mobilização, então diminuímos o raio do Tornado para reduzir as chances de que ela causasse dano às torres da coroa e puxasse para perto as tropas de longo alcance.
Evolução do Fantasma Real
Dano do Soldado Fantasma: 130 → 102 (-22%)
Dano de geração do Soldado Fantasma: 261 → 204 (-22%)
Os Soldados Fantasmas continuam assustadoramente poderosos, mesmo com o enfraquecimento recente. Por isso, reduzimos o dano de geração e o dano de ataque padrão para deixar essa tropa mais comparável às outras evoluções.
Barril de Bárbaro
Dano: 240 → 230 (-4%)
Tempo de mobilização do Bárbaro: 0,5s → 1s (+100%)
O Barril de Bárbaro anda destrutivo demais, tornando-se o feitiço mais versátil do jogo. O novo tempo de mobilização deixa o feitiço menos eficaz contra tropas com saúde média.
Espírito Elétrico
Velocidade do dano em cadeia: 0,2s → 0,25s (+25%)
A capacidade de atordoar e eliminar hordas é versátil demais para uma carta que custa 1 de elixir, contribuindo para a predominância de decks do Gigante Real no meta atual. Nós ajustamos a velocidade do dano em cadeia do Espírito Elétrico para que ele seja menos eficiente contra unidades que atacam em grupo. Um ajuste chocante, porém necessário.
MELHORIAS ⬆️
Goblin Demolidor
Velocidade de ataque: 1,2s → 1,1s (-8%)
As grandes mentes pensam igual... e as mentes menores também! Aumentamos a velocidade de ataque do Goblin Demolidor para que ele tenha uma presença mais impactante e se diferencie do Bombardeiro e outras cartas explosivas de ataque à distância. Agora, o dano dele será mais consistente, e os ataques, mais ameaçadores.
Arqueiro Mágico
Dano: 133 → 143 (+8%)
Desde que os ventos do Tornado ficaram mais como uma brisa, o Arqueiro Mágico andou sofrendo para encontrar um lugar na arena. Aumentamos o dano dele para deixá-lo mais próximo de outras tropas de longo alcance e tornar os seus disparos mais gratificantes.
Gelo
Dano: 115 → 148 (+29%)
Embora Gelo fosse bom para surpreender o inimigo, não era tão eficaz contra hordas, mesmo quando combinado com outros feitiços. Gelo agora causa dano suficiente para eliminar Goblins Lanceiros, ou seja, fica um pouco melhor, mas com a mesma finalidade básica. Faça nevar!
Vácuo
Dano de alvo único: 320 → 340 (+6%)
O último enfraquecimento deixou o Vácuo meio... vazio. Aumentamos o dano dele contra alvos únicos para que volte a ser uma ameaça às tropas com muitos pontos de saúde.
CORREÇÕES DE ERROS 🐛
Lava Hound
Pontos de saúde do Lava Pup: 217 → 215 (-1%)
Os filhotes de nível 16 estavam resistentes demais, sobrevivendo a dois ataques de uma Torre da Princesa de nível 16, apesar de serem destruídos com dois ataques em todos os outros níveis. Uma pequena redução resolveu esse problema de arredondamento!
Três Mosqueteiras
Priorização de alvos mais inteligente
Depois do trato no visual, o Rei Azul percebeu que essas unidades de elite também precisavam treinar a pontaria! As Três Mosqueteiras agora têm ataques separados, reduzindo as chances de desperdiçarem munição nos mesmos Esqueletos ou Goblins.
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale