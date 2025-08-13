Skip to content
13/08/2025
Blog – Clash Royale

Ajustes nas Combinações Táticas, modo 2x2 e correções

O modo 2x2 clássico voltou!

Você já pode formar equipes de novo no modo 2x2 clássico!

Para jogar, basta usar o botão de troca de modo.

Balanceamento das Combinações Táticas

MELHORIAS ⬆️

Morto-vivo

Tropas amaldiçoadas com dois Mortos-vivos: 1 → 2 (100%)

Tropas amaldiçoadas com quatro Mortos-vivos: 2 → 3 (50%)

O bônus dos Mortos-vivos é muito difícil de ser ativado e não é tão forte quanto gostaríamos. Aumentar o número de tropas amaldiçoadas ajudará a ativar o bônus, especialmente quando as tropas inimigas estiverem escondidas na retaguarda.

Colosso

Duração do escudo: 8s → 12s (50%)

Resistência do escudo com dois Colossos: 20% → 30% (50%)

Resistência do escudo com quatro Colossos: 40% → 60% (50%)

O esforço necessário para usar o atributo dos Colossos não valia a pena, pois o escudo não durava muito. Estamos aumentando a sua duração para encorajar estratégias diferentes.

Outras correções

  • Corrigimos um travamento que acontecia às vezes ao tocar no Campo de Treino;

  • A Megaestratégia não conta mais com cartas acima do nível 15;

  • Emblemas sazonais foram concedidos involuntariamente a alguns jogadores. Agora, eles foram ajustados;

  • Os desafios podem ser reiniciados novamente;

  • Em Combinações Táticas, agora a Máquina Goblin de quatro estrelas acerta seis alvos em vez de quatro, de acordo com a descrição da carta;

  • Melhorias no desempenho;

  • Várias outras correções menores.