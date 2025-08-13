Ajustes nas Combinações Táticas, modo 2x2 e correções
O modo 2x2 clássico voltou!
Você já pode formar equipes de novo no modo 2x2 clássico!
Para jogar, basta usar o botão de troca de modo.
Balanceamento das Combinações Táticas
MELHORIAS ⬆️
Morto-vivo
Tropas amaldiçoadas com dois Mortos-vivos: 1 → 2 (100%)
Tropas amaldiçoadas com quatro Mortos-vivos: 2 → 3 (50%)
O bônus dos Mortos-vivos é muito difícil de ser ativado e não é tão forte quanto gostaríamos. Aumentar o número de tropas amaldiçoadas ajudará a ativar o bônus, especialmente quando as tropas inimigas estiverem escondidas na retaguarda.
Colosso
Duração do escudo: 8s → 12s (50%)
Resistência do escudo com dois Colossos: 20% → 30% (50%)
Resistência do escudo com quatro Colossos: 40% → 60% (50%)
O esforço necessário para usar o atributo dos Colossos não valia a pena, pois o escudo não durava muito. Estamos aumentando a sua duração para encorajar estratégias diferentes.
Outras correções
Corrigimos um travamento que acontecia às vezes ao tocar no Campo de Treino;
A Megaestratégia não conta mais com cartas acima do nível 15;
Emblemas sazonais foram concedidos involuntariamente a alguns jogadores. Agora, eles foram ajustados;
Os desafios podem ser reiniciados novamente;
Em Combinações Táticas, agora a Máquina Goblin de quatro estrelas acerta seis alvos em vez de quatro, de acordo com a descrição da carta;
Melhorias no desempenho;
Várias outras correções menores.