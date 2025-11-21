Os emotes adquiridos com cristais na loja serão exclusivos!

MAIS MUDANÇAS DE PROGRESSÃO EM 24 DE NOVEMBRO

No início de novembro, nós compartilhamos com vocês os primeiros passos da grande atualização do sistema de progressão do Clash Royale. A atualização de dezembro, que estará disponível a partir de 24 de novembro, marcará o início de um sistema de progressão mais simples e com uma estrutura mais consistente.

Confira abaixo um resumo do que será alterado nessa atualização.

Conversões de curingas de elite e itens

Como anunciamos anteriormente, os curingas de elite serão removidos e substituídos por um sistema mais simples, apenas com cartas e ouro.

Os curingas de elite que restarem no seu estoque serão convertidos automaticamente em gemas no dia 24 de novembro.

Quando a atualização for lançada, nós publicaremos as taxas exatas de conversão aqui.

Além disso, os seguintes itens mágicos também serão convertidos:

Livros → curingas

Livros dos livros → gemas

Moedas mágicas → ouro

Novo nível

Com esta atualização, o nível máximo das cartas passará a ser 16, e a mecânica para alcançá-lo será a mesma dos níveis anteriores, em virtude dos custos de melhoria modificados e de um sistema de recursos simplificado.

A adição do nível 16 também estende a jornada do rei do nível 70 para o 90. Além disso, os requisitos de XP entre os níveis 50 e 70 foram reduzidos, mas não se preocupe: seu nível do rei atual será ajustado para refletir a quantidade de XP obtida antes da atualização.

Da mesma forma, os requisitos de cartas e ouro foram ajustados em uma ampla gama de níveis para que a transição aos níveis mais altos fosse consistente com o sistema de progresso atualizado.

Agora, também será possível usar gemas para melhorar cartas!

Além de cópias de cartas e curingas, os jogadores poderão usar gemas para completar a melhoria de uma carta.

Para melhorar uma carta, geralmente são necessários diversos recursos, como cópias da carta em questão e curingas. Tenha em mente que o custo em gemas para uma determinada melhoria reflete o valor gasto para completá-la unicamente com gemas.

Você pode conferir quantas gemas são necessárias para melhorar totalmente uma carta de cada raridade na tabela abaixo. Esse número pode variar de acordo com quantas cópias você já tem da mesma carta.