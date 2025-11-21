ATUALIZAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2025
A atualização de fim de ano chega carregada de novidades. Neste artigo, você vai saber tudo sobre:
Versões heroicas das suas tropas favoritas
Caixas de heróis e de evolução
Ajustes nos níveis de baús comuns e da sorte
Cristais, a nova moeda do jogo
Mudanças na progressão, novo nível e reformulação do sistema de gemas
Atualizações do caminho de troféus e do modo ranqueado
E muito mais!
Que comece a era dos heróis!
ASCENSÃO DOS HERÓIS
Os campeões simplesmente nascem. Já os heróis devem ser forjados! Com armaduras douradas e habilidades inesquecíveis, eles darão início a uma nova era. Os heróis são versões turbinadas das tropas que você já conhece e adora, mas com pitadas de novidades. Vamos conhecê-los!
Mini P.E.K.K.A Heroica
Habilidade: reforço matinal
Todo mundo sabe que a Mini P.E.K.K.A Heroica tem um fraco por panquecas. Agora, quanto mais come, mais forte ela fica. Cada panqueca faz com que ela suba um nível. Não é hora para dietas: a Mini P.E.K.K.A Heroica pode comer até cinco panquecas e subir cinco níveis!
Mosqueteira Heroica
Habilidade: torreta de estimação
Se você achava que ela era fiel ao seu mosquete, espere até conhecer a sua nova construção! A Mosqueteira Heroica mobiliza uma torreta automática de curto alcance à sua frente, que causa dano em área ao ser posicionada e alveja unidades aéreas e terrestres.
Cavaleiro Heroico
Habilidade: provocação triunfal
O Cavaleiro Heroico usa o bigode para virar o jogo a seu favor. Aproveite a habilidade dele para provocar os inimigos próximos e as torres da coroa, fazendo com que os oponentes o ataquem e se ocupem de romper seu escudo!
Gigante Heroico
Habilidade: lançamento heroico
O cara não é fraco, não! O Gigante Heroico lança uma tropa inimiga próxima para o outro lado do campo de batalha, atordoando-a e causando dano na aterrissagem. Prático e rápido!
Como os heróis funcionam?
Todos os heróis têm um botão de habilidade que pode ser acionado na batalha.
Para usá-los, coloque os heróis no espaço dourado do seu deck. Ao contrário das evoluções, as habilidades dos heróis podem ser ativadas na batalha sempre que a carta for usada no jogo! Para isso, toque no botão da habilidade durante o combate. Não se esqueça de que algumas delas só podem ser usadas uma vez a cada mobilização.
Além disso, heróis e campeões dividem os espaços do deck, e o primeiro espaço de herói é liberado na arena 15! Após a atualização de dezembro, o segundo espaço de herói será liberado na arena 25.
Se você notar que o seu deck foi reorganizado, não se preocupe! Os campeões serão movidos para o espaço de herói para que fiquem prontos para a batalha.
Atenção: a partir de agora, os espaços de evolução também serão baseados nas suas arenas. O primeiro espaço de evolução é liberado na arena 3, e o segundo, na arena 10.
Como posso conseguir os heróis?
Colete 200 fragmentos de herói para liberar um herói aleatório. Você pode obter os fragmentos nos eventos e nas caixas respectivas. Também é possível liberar um herói com o Pass Royale! Se receber um herói que você já tem, ele será substituído por cartas do herói correspondente e 60 fragmentos de herói.
Fique de olho no próximo evento Caça às Coroas para obter o seu primeiro herói GRÁTIS! Quando chegar à arena 15, o evento ficará disponível até que você o conclua!
NOVAS CAIXAS E NÍVEIS DE BAÚS E MUDANÇAS NOS BAÚS DA SORTE
Prepare-se para descobrir um novo tipo de recompensa: as caixas de evolução e de herói!
As caixas de evolução contêm apenas fragmentos de evolução e são obtidas em eventos. Já as caixas de herói contêm apenas fragmentos de herói e são obtidas em eventos e na categoria livre do Pass Royale.
As caixas funcionam de maneira parecida aos baús da sorte, com um número determinado de toques. Cada toque dá a chance de melhorá-las e receber mais recompensas!
Níveis de baús e caixas
Além da reformulação do caminho de troféus, nós queríamos facilitar o acompanhamento das recompensas concedidas por baús e caixas. Agora, você pode ver os níveis de baús e caixas na seção de recompensas de batalhas diárias da tela inicial, e em quais arenas eles são melhorados no caminho de troféus. Cada nível concede recompensas melhores, deixando o seu progresso ainda mais gratificante!
Baú da sorte mágico (nível 16)
Um baú da sorte novo e aprimorado para os jogadores a partir da arena 28!
Ao chegar ao fim do caminho de troféus, os seus baús da sorte mágicos ganharão um novo visual que refletirá o seu sucesso na arena. Além do visual especial, os novos baús da sorte serão maximizados, e você receberá as melhores recompensas que eles têm a oferecer!
Mudanças nos baús da sorte mágicos
Fizemos alguns ajustes nas chances de receber o baú da sorte mágico, e agora ficou mais fácil conseguir um de 5 estrelas! A chance de melhorar para um baú da sorte mágico de 5 estrelas recebeu o aumento significativo de 0,3% → 1%.
Além da alteração nas chances de recebimento, também fizemos algumas mudanças nos recursos concedidos pelos baús da sorte mágicos. Confira as principais:
Não serão mais concedidas unidades de ouro nos baús da sorte de 4 e 5 estrelas. Elas serão redistribuídas entre as outras fontes.
A quantidade de curingas concedidos foi reduzida.
Agora, será mais fácil obter várias cartas aleatórias em geral, para compensar a quantidade reduzida de curingas concedidos.
As cartas aleatórias concedidas por baús da sorte mágicos de 5 estrelas serão suficientes para melhorar sua carta, a depender do nível do baú. Por exemplo, se você tem baús da sorte mágicos de nível 16, receberá 7.500 cartas comuns. Essa quantidade é o suficiente para melhorar sua carta do nível 15 para o 16.
Quer mais baús? Quando a atualização for lançada, não deixe de conferir o nosso artigo.
NOVA MOEDA
Cristais
A nova maneira de comprar emotes na loja!
As cartas maximizadas repetidas que você receber ou comprar na loja serão convertidas em cristais, que poderão ser usados para comprar emotes!
Taxas de conversão dos cristais
| | Cristais por carta repetida | |
| ----------------------------- | ----- |
| Comum | 1 |
| Rara | 6 |
| Épica | 60 |
| Lendária | 600 |
| Campeão | 1.200 |
Os emotes adquiridos com cristais na loja serão exclusivos!
MAIS MUDANÇAS DE PROGRESSÃO EM 24 DE NOVEMBRO
No início de novembro, nós compartilhamos com vocês os primeiros passos da grande atualização do sistema de progressão do Clash Royale. A atualização de dezembro, que estará disponível a partir de 24 de novembro, marcará o início de um sistema de progressão mais simples e com uma estrutura mais consistente.
Confira abaixo um resumo do que será alterado nessa atualização.
Conversões de curingas de elite e itens
Como anunciamos anteriormente, os curingas de elite serão removidos e substituídos por um sistema mais simples, apenas com cartas e ouro.
Os curingas de elite que restarem no seu estoque serão convertidos automaticamente em gemas no dia 24 de novembro.
Quando a atualização for lançada, nós publicaremos as taxas exatas de conversão aqui.
Além disso, os seguintes itens mágicos também serão convertidos:
Livros → curingas
Livros dos livros → gemas
Moedas mágicas → ouro
Novo nível
Com esta atualização, o nível máximo das cartas passará a ser 16, e a mecânica para alcançá-lo será a mesma dos níveis anteriores, em virtude dos custos de melhoria modificados e de um sistema de recursos simplificado.
A adição do nível 16 também estende a jornada do rei do nível 70 para o 90. Além disso, os requisitos de XP entre os níveis 50 e 70 foram reduzidos, mas não se preocupe: seu nível do rei atual será ajustado para refletir a quantidade de XP obtida antes da atualização.
Da mesma forma, os requisitos de cartas e ouro foram ajustados em uma ampla gama de níveis para que a transição aos níveis mais altos fosse consistente com o sistema de progresso atualizado.
Agora, também será possível usar gemas para melhorar cartas!
Além de cópias de cartas e curingas, os jogadores poderão usar gemas para completar a melhoria de uma carta.
Para melhorar uma carta, geralmente são necessários diversos recursos, como cópias da carta em questão e curingas. Tenha em mente que o custo em gemas para uma determinada melhoria reflete o valor gasto para completá-la unicamente com gemas.
Você pode conferir quantas gemas são necessárias para melhorar totalmente uma carta de cada raridade na tabela abaixo. Esse número pode variar de acordo com quantas cópias você já tem da mesma carta.
Custos para a melhoria total de cartas com gemas
|Nível da carta
|Custo em gemas para cartas comuns
|Custo em gemas para cartas raras
|Custo em gemas para cartas épicas
|Custo em gemas para cartas lendárias
|Custo em gemas para cartas de campeão
|1
|2
|100
|3
|100
|100
|4
|100
|100
|5
|100
|100
|6
|100
|100
|100
|7
|100
|100
|100
|8
|100
|130
|130
|9
|130
|210
|210
|210
|10
|290
|420
|420
|420
|11
|360
|630
|630
|840
|400
|12
|540
|840
|1.100
|1.300
|800
|13
|900
|1.200
|1.500
|1.900
|2.000
|14
|1.250
|1.600
|2.100
|2.500
|3.200
|15
|2.000
|2.100
|2.500
|2.900
|4.400
|16
|2.700
|3.000
|3.900
|4.200
|6.000
Leia o artigo completo para saber mais sobre as mudanças no progresso, os novos requisitos de melhoria e suas respectivas conversões:
O PASS ROYALE SE DIVIDE EM DOIS PASSES
O Pass Royale agora contará com duas variações, cada uma destinada a um tipo específico de progresso.
Os jogadores abaixo da arena 15 terão uma chance de ganhar 6 fragmentos curinga com o Pass Royale, ao passo que aqueles a partir da arena 15 poderão receber um herói todo mês com o Pass Royale.
E não para por aí: além de dividir o passe em dois, também vamos fazer outros ajustes, adicionando 2 baús da sorte mágicos de 5 estrelas (um no caminho grátis e outro no Pass Royale, em ambas as variações) e introduzindo as caixas de herói para os jogadores da arena 15 em diante no caminho grátis.
Saiba mais sobre as mudanças nas recompensas do Pass Royale abaixo.
Conteúdo das recompensas do antigo e do novo Pass Royale
Passe grátis
|Antigo
|Novo (abaixo da arena 15)
|Novo (a partir da arena 15)
|2 fragmentos curinga
|2 fragmentos curinga
|2 fragmentos curinga
|100 gemas
|100 gemas
|100 gemas
|1 bandeira (estampa e ilustração)
|1 bandeira (estampa e ilustração)
|1 bandeira (estampa e ilustração)
|26 caixotes de ouro pequenos
|26 caixotes de ouro pequenos
|26 caixotes de ouro pequenos
|28 baús da sorte mágicos de 1 estrela
|27 baús da sorte mágicos de 1 estrela ▼
|28 baús da sorte mágicos de 1 estrela
|4 baús da sorte mágicos de 2 estrelas
|18 baús da sorte mágicos de 2 estrelas ▲
|13 baús da sorte mágicos de 2 estrelas ▲
|1 baú da sorte mágico de 3 estrelas
|1 baú da sorte mágico de 3 estrelas
|–
|–
|1 baú da sorte mágico de 5 estrelas ▲
|1 baú da sorte mágico de 5 estrelas ▲
|–
|–
|5 caixas de herói
|9 baús gigantes
|–
|–
|6 poções de aceleração de carta
|4 poções de aceleração de carta ▼
|4 poções de aceleração de carta ▼
Recompensas do Pass Royale
|Antigo
|Novo (abaixo da arena 15)
|Novo (a partir da arena 15)
|1 evolução da temporada
|6 fragmentos curinga
|1 herói da temporada
|225 gemas
|225 gemas
|225 gemas
|1 visual de torre
|1 visual de torre
|1 visual de torre
|1 emote
|1 emote
|1 emote
|8 caixotes de ouro pequenos
|4 caixotes de ouro grandes ▲
|4 caixotes de ouro grandes ▲
|1.125 curingas comuns
|2.500 curingas comuns ▲
|2.500 curingas comuns ▲
|270 curingas raros
|480 curingas raros ▲
|480 curingas raros ▲
|90 curingas épicos
|90 curingas épicos
|90 curingas épicos
|4 curingas lendários
|7 curingas lendários ▲
|7 curingas lendários ▲
|–
|3 curingas de campeão ▲
|3 curingas de campeão ▲
|25 baús da sorte mágicos de 1 estrela
|–
|–
|9 baús da sorte mágicos de 2 estrelas
|–
|–
|2 baús da sorte mágicos de 3 estrelas
|5 baús da sorte mágicos de 3 estrelas ▲
|5 baús da sorte mágicos de 3 estrelas ▲
|1 baú da sorte mágico de 4 estrelas
|–
|–
|–
|1 baú da sorte mágico de 5 estrelas ▲
|1 baú da sorte mágico de 5 estrelas ▲
|1 baú do rei lendário
|–
|–
|1 baú mágico
|–
|–
REFORMULAÇÃO DO CAMINHO DE TROFÉUS E DO MODO RANQUEADO
O caminho de troféus também será estendido, o que trará mudanças no acesso ao modo ranqueado. As arenas sazonais darão uma pausa por algum tempo, então o modo ranqueado será liberado a partir da sua quantidade de troféus. Ou seja, não será mais necessário terminar as arenas sazonais para competir.
Em vez de alcançar 15.000 troféus, você terá um novo objetivo mensal até fevereiro. Depois de fevereiro, os requisitos continuarão sendo de 11.500. O nível máximo das cartas ranqueadas seguirá limitado ao 15 até maio de 2026 com o propósito de ajudar os jogadores a avançarem e chegarem ao novo nível, garantindo que o cenário competitivo continue consistente.
Requisitos mensais para acessar o modo ranqueado
|Temporada
|Troféus necessários
|Novembro
|10.000
|Dezembro
|10.500
|Janeiro
|11.000
|Fevereiro
|11.500
Extensão do caminho de troféus
O caminho de troféus também será estendido para 12.000 troféus, apresentando quatro novas arenas! Essas arenas trarão novos marcos e ainda mais recompensas para jogadores experientes!
Novas arenas e troféus necessários
| | Mínimo de troféus | |
| ------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10.000 |
| Arena 26 | 10.500 |
| Arena 27 | 11.000 |
| Arena 28 | 11.500 |
MUDANÇAS E MELHORIAS
Os modos de evento mostrarão estatísticas específicas para cada carta caso sejam diferentes da sua coleção padrão (por exemplo, se a carta escolhida tem um limite de nível ou se é obtida de outra forma naquele modo de jogo). É possível conferir essas informações na página correspondente de cada carta, acessando a sua coleção no modo de jogo em questão.
Você poderá personalizar onde prefere que os botões das habilidades dos campeões apareçam na sua tela.
O monstro do Goblinstein terá um novo indicador, uma coroa de campeão.
Um novo som de mobilização para a evolução dos Porcos Reais será adicionado conforme o vencedor do concurso do chamado para todos os porcos.
Diversas melhorias nos efeitos visuais, incluindo a mobilização padronizada das evoluções.
CORREÇÕES DE ERROS
As evoluções da Pirotécnica e da Valquíria, e o Tornado não causam mais dano adicional às torres da coroa.
O Monge não recebe mais dano do projétil da Pirotécnica enquanto a habilidade dele está ativa.
A mira das Três Mosqueteiras foi aprimorada, e agora elas não alvejam mais as mesmas tropas com tanta frequência.
O Mineiro não se choca mais contra as tropas enquanto está no subsolo.
A melhor temporada do Ranqueado agora é exibida corretamente no perfil do jogador.
Diversas correções na evolução do Fantasma Real.
Diversas correções de travamentos e melhorias de estabilidade.
Quer saber o que há de novo em Combinações Táticas? Veja os novos conteúdos da temporada de dezembro!
