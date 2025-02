A cada 18 segundos, o Cozinheiro Real aumenta em 1 o nível da sua tropa com mais HP! A habilidade dele demora mais, até 30 segundos, para ativar durante os ataques.

A habilidade do Cozinheiro Real dá prioridade a tropas que ainda não subiram de nível e só afeta tropas com pelo menos 20% do HP total restante.