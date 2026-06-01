Balanceamento de junho
Atualização de balanceamento: 1º de junho
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Balão Heroico
Dano de aterrissagem da esqueletropa: 307 → 263 (-14%)
O treinamento militar intenso das esqueletropas facilitava demais o acesso delas à retaguarda inimiga. Agora, será necessário um golpe extra para que elas consigam eliminar certas tropas com quantidade média de pontos de saúde.
Lançador Heroico
Duração da habilidade: 9s → 7,3s (-19%)
O Lançador Heroico estava pegando pesado. Com o enfraquecimento, ele só poderá acertar três golpes em vez de quatro.
Príncipe das Trevas Heroico
Tempo de mobilização: 2s → 1s (-50%)
Quantidade de quadrados necessários para a primeira investida: 0 → 2,5 quadrados
Dano de mobilização do Rino nas torres da coroa: 307 → 0 (-100%)
Estamos reformulando a mecânica de desmontagem do Rino para corrigir uma interação imprevisível que impedia o reinício da investida durante a fase de mobilização. O dano causado pelo Rino durante a sua mobilização também não garantirá mais dano à torre da coroa.
Evolução do Dragão Infernal
Duração do carregamento: 9s → 7s (-22%)
O Dragão Infernal evoluído pode ser muito difícil de contra-atacar quando está soltando fogo pelas ventas. Após essa mudança, ele não levará a sua fúria impetuosa da defesa para o ataque com tanta frequência.
Evolução do Lenhador
Dano à torre da coroa: 256 → 128 (-50%)
Embora estejamos contentes com a defesa proporcionada pela evolução do Lenhador, seu fantasma quase sempre volta para assombrar as torres das princesas. Uma redução no dano causado às torres não afetará a sua força defensiva, mas o tornará menos opressivo no ataque.
Evolução do Morteiro
Tempo de mobilização: 0,2s → 0,5s (+150%)
Impedir que os Goblins disparados pelo Morteiro evoluído atinjam uma torre da coroa é impossível. Com o aumento do tempo de mobilização dos Goblins, faremos com que um único disparo do Morteiro evoluído seja menos devastador.
Evolução do Megacavaleiro
Recuo de tropas pesadas: 4 quadrados → 2,5 quadrados (-38%)
Na defesa, o Megacavaleiro evoluído funciona muito bem contra as cartas decisivas e não dá nenhuma chance de romper a defesa. Com essa mudança, ele não empurrará mais as tropas pesadas, como o Príncipe, o Lançador e o Golem, com a mesma facilidade de antes.
Fornalha
Alcance: 6 quadrados → 5,5 quadrados (-8%)
A Fornalha é uma carta difícil de defender devido ao seu longo alcance, combinado com um fluxo constante de Espíritos de Fogo. A partir de agora, não será mais possível incinerar as tropas inimigas de uma distância tão segura.
Cemitério
Número de Esqueletos: 13 → 12 (-8%)
Após a reformulação, causar dano à torre ficou muito fácil, então estamos removendo um dos Esqueletos que surgem perto da torre da coroa para mantê-los sob controle.
Patife
Pontos de saúde: 1.940 → 1.832 (-6%)
Embora estejamos felizes com a recente melhoria feita no Patife, que ficou mais independente das suas irmãs, a mudança deixou a carta um pouco mais difícil de neutralizar.
Tesla
Tempo de vida: 30s → 25s (-17%)
Pontos de saúde: 1.152 → 1.182 (+3%)
Por ser imune a feitiços enquanto está debaixo da terra, a Tesla costuma ficar muito tempo em campo, impedindo que os jogadores atuem naquela área.
Redução do dano causado às torres da coroa por feitiços
Muitas partidas, especialmente no modo ranqueado e no cenário competitivo, são decididas por um estilo de jogo passivo e pelo uso constante de feitiços. Estamos implementando um enfraquecimento geral em quase todos os feitiços para que o estilo de jogo fique mais agressivo.
Flechas: 93 → 75 (-19%)
Terremoto: 159 → 147 (-8%)
Bola de Fogo: 207 → 172 (-17%)
Gelo: 45 → 37 (-18%)
Bola de Neve: 54 → 45 (-17%)
Relâmpago: 286 → 265 (-7%)
Veneno: 184 → 168 (-9%)
Fúria: 54 → 45 (-17%)
Foguete: 371 → 343 (-8%)
Tronco: 41 → 37 (-15%)
Vinhas: 76 → 70 (-8%)
Zap: 58 → 48 (-17%)
MELHORIAS ⬆️
Evolução do Goblin com Dardo
Dano do veneno
Fase 1: 51 → 64 (+25%)
Fase 2: 115 → 128 (+11%)
Embora o enfraquecimento mais recente que diminuiu o controle de multidão do Goblin com Dardo evoluído tenha parecido favorável, o impacto foi um pouco maior do que o esperado. Por isso, estamos aumentando o dano da primeira e da segunda fase do veneno, mas deixando a terceira intacta.
Dragão Elétrico
Pontos de saúde: 998 → 1.049 (+5%)
O Dragão Elétrico continua sendo muito frágil para uma carta de 5 de elixir. Embora o Relâmpago ainda consiga derrotá-lo, não será mais tão fácil eliminar o Dragão Elétrico com feitiços menores.
Goblin Gigante
Pontos de saúde: 3.020 → 3.110 (+3%)
Não se preocupe, não nos esquecemos do meta P.E.K.K.A + Goblin Gigante! Revertemos uma pequena parte do enfraquecimento anterior e vamos monitorar o seu desempenho para fazer uma reformulação, caso seja necessário.
Gigante das Runas
Dano: 120 → 153 (+28%)
Seria ótimo deixar a reformulação da Gigante das Runas para depois, mas achamos que ela merece um pouco mais de atenção. A partir de agora, destruir construções e torres da coroa com ela será mais fácil.
Atenção! As estatísticas são baseadas nas cartas de nível 11, e as mudanças na carta base costumam afetar as suas versões evoluídas e heroicas.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale