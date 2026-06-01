Por ser imune a feitiços enquanto está debaixo da terra, a Tesla costuma ficar muito tempo em campo, impedindo que os jogadores atuem naquela área.

Redução do dano causado às torres da coroa por feitiços

Muitas partidas, especialmente no modo ranqueado e no cenário competitivo, são decididas por um estilo de jogo passivo e pelo uso constante de feitiços. Estamos implementando um enfraquecimento geral em quase todos os feitiços para que o estilo de jogo fique mais agressivo.

Flechas: 93 → 75 (-19%)

Terremoto: 159 → 147 (-8%)

Bola de Fogo: 207 → 172 (-17%)

Gelo: 45 → 37 (-18%)

Bola de Neve: 54 → 45 (-17%)

Relâmpago: 286 → 265 (-7%)

Veneno: 184 → 168 (-9%)

Fúria: 54 → 45 (-17%)

Foguete: 371 → 343 (-8%)

Tronco: 41 → 37 (-15%)

Vinhas: 76 → 70 (-8%)

Zap: 58 → 48 (-17%)