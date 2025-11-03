Balanceamento de novembro
3 de novembro
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Velocidade de geração: 1,9s → 2,1s (+11%)
A Cabana de Goblins tem dominado vários tipos de deck como melhor carta de controle, fazendo outras construções desaparecerem do meta. Reduzimos a velocidade de geração de Goblins Lanceiros para torná-la menos eficaz na defesa e permitir que as outras construções tenham uma chance.
Coletor de Elixir
Velocidade de produção: 12 → 13 (+8%)
Vida: 1min 26s → 1min 33s (+8%)
Devido às mudanças nas Três Mosqueteiras e à popularidade cada vez maior, enfraquecemos o Coletor de Elixir. O objetivo é fazer com que as Três Mosqueteiras não dependam tanto dele.
Destruidores de Muros
Dano: 391 → 350 (-10%)
Evolução dos Destruidores de Muros
Dano (sem barril): 197 → 184 (-6%)
Os Destruidores andam demolindo mais que muros. É versatilidade demais para uma carta que custa 2 de elixir, principalmente na forma evoluída. Reduzimos o dano para que as falhas ao defender sejam menos devastadoras e para aproximar o valor geral deles ao de outras condições de vitória de baixo custo.
Evolução do Fantasma Real
Dano em área dos soldados: 261 → 133 (-49%)
A evolução do Fantasma Real anda assombrando a arena, e os soldados dele estavam batendo forte demais. Eles agora causam dano igual ao dano de geração, em vez de igual ao ataque completo do Fantasma Real.
MELHORIAS ⬆️
Patifes
Dano do Patife: 204 → 217 (+6%)
Os Patifes continuam dependendo demais das Patifas para causar dano. Uma carta que custa 5 de elixir não devia ser tão vulnerável a feitiços. Melhoramos o Patife para que ele sobreviva mesmo sem Patifas por perto.
Fênix
Pontos de vida da Fênix ao voltar: 842 → 1.052 (+25%)
Dano da Fênix ao voltar: 174 → 217 (+25%)
Para diferenciar a Fênix de outras opções aéreas, reforçamos a mecânica de renascimento dela. A Fênix renascida agora tem as mesmas estatísticas que a original.
Imperatriz Espiritual (terrestre)
Pontos de vida: 1.134 → 1.244 (+10%)
Estamos satisfeitos a forma voadora da Imperatriz Espiritual, mas a forma terrestre faz com que ela seja menos usada. Aumentamos os pontos de vida para deixar a forma terrestre da Imperatriz mais resistente no contra-ataque.
Pequeno Príncipe
Dano da Guardiã: 202 -> 217 (8%)
O Pequeno Príncipe não se adaptou bem às mudanças da última temporada no ciclo de campeões. A Guardiã dele está recebendo um reforço de ataque.
Evolução da Escavadeira de Goblins
Geração ao surgir: 1 → 2 (+100%)
A Escavadeira de Goblins evoluída tem apresentado desempenho inferior a outras evoluções, sendo muitas vezes menos confiável que a Escavadeira normal. Para aumentar o potencial ofensivo, revertemos um enfraquecimento anterior e restauramos o segundo Goblin que surge quando a Escavadeira submerge pela primeira vez. Também corrigimos um erro que fazia com que surgissem Goblins após cada submersão para atacar torres.
CORREÇÃO DE ERRO 🐛
Cavaleiro Dourado
Redução no atraso da investida: 0,2s → 0,05s (-75%)
Corrigimos um erro que fazia com que o Cavaleiro Dourado perseguisse indefinidamente as tropas que se afastavam dele. Antes, ele iniciava uma investida e fazia uma pausa de 200 milissegundos antes de investir. Quando a tropa saía do alcance da investida, o Cavaleiro Dourado continuava indo atrás dela. Reduzimos o atraso para 50ms, aumentando drasticamente as chances de que ele invista contra as tropas que estão se afastando.
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale