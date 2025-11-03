Corrigimos um erro que fazia com que o Cavaleiro Dourado perseguisse indefinidamente as tropas que se afastavam dele. Antes, ele iniciava uma investida e fazia uma pausa de 200 milissegundos antes de investir. Quando a tropa saía do alcance da investida, o Cavaleiro Dourado continuava indo atrás dela. Reduzimos o atraso para 50ms, aumentando drasticamente as chances de que ele invista contra as tropas que estão se afastando.

A gente se vê na arena!

Equipe do Clash Royale