Balanceamento de outubro
Atualização de balanceamento: 6 de outubro
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Mago de Gelo Heroico
Dano de congelamento: 89 → 46 (-49%)
O Mago de Gelo Heroico disse que o seu amiguinho cuca-fresca é inofensivo, mas a gente não cai nessa. O Picolé Parceiro não vai mais eliminar Esqueletos nem Morcegos com o seu efeito de congelamento.
Evolução do Canhão
Dano do bombardeio: 281 → 261 (-7%)
O Gigante Servo agora é dono do mundo, e o Canhão evoluído... continua a melhor construção do meta? Seu bombardeio ainda eliminará o Goblin com Dardo, mas será um pouco menos eficaz contra grandes investidas.
Barril de Bárbaro
Dano: 232 → 215 (-8%)
Após as melhorias feitas nos Bárbaros, o primo rolante deles se tornou o feitiço preferido tanto para decks de ciclo rápido quanto para os de controle. A partir de agora, ele não vai mais neutralizar completamente os Destruidores de Muros.
Coletor de Elixir
Tempo de vida: 1min33s → 1min50s (+18%)
Velocidade de produção: 13s → 15s (+15%)
Com a melhoria feita nas Três Mosqueteiras, queríamos que elas fossem funcionais sem depender do Coletor de Elixir. Por isso, seu ROE (retorno sobre elixir, sim, acabamos de inventar) será mais lento.
Gigante Servo
Velocidade de ataque: 1,5s → 1,7s (+13%)
O Gigante Servo era muito eficaz para uma carta decisiva aérea. Além de diminuir o dano causado, estamos reduzindo a velocidade de ataque para preservar a sua condição de "Gigante".
Fantasma Real
Pontos de vida: 1.210 → 1.152 (-5%)
O Fantasma Real flutuou para longe dos seus domínios habituais e da muvuca na ponte e chegou aos decks de ciclo rápido e de isca. Com menos pontos de vida, agora deve ficar mais fácil exorcizá-lo.
Esqueletos
Menor dispersão na mobilização
Além de oferecerem um dos melhores ciclos de cartas do jogo, os Esqueletos proporcionam alto dano e um forte potencial de distração. Uma mobilização mais concentrada fará com que eles fiquem mais vulneráveis ao dano em área.
MELHORIAS ⬆️
Barril de Goblins
Velocidade do primeiro ataque: 0,4s → 0,3s (-25%)
Escavadeira de Goblins
Dano de mobilização nas torres da coroa: 0 → 20
Lava Hound
Dano: 53 → 71 (+33%)
Velocidade de ataque: 1,3s → 1,5s (+15%)
Domadora de Carneiro
Dano: 250 → 271 (+8%)
Destruidores de Muros
Dano: 281 → 302 (+7%)
X-Besta
Dano: 58 → 61 (+4%)
Estamos melhorando as cartas decisivas mais fracas para deixá-las no nível dos grandes destruidores de torres do jogo.
Monge
Tempo de conjuração da habilidade: 0,93s → 0,7s (-25%)
Devido à idade, o Monge tem demorado um pouco a reagir. A aura protetora agora será ativada mais rápido, com menos meditação e mais proteção.
Três Mosqueteiras
Pontos de vida: 883 → 906 (+3%)
As Três Mosqueteiras já possuem um grande poder de fogo, mas estamos dando a elas um pouco mais de resistência para impulsionar o ataque.
REFORMULAÇÕES 🔄
Cavaleiro Dourado
Dano: 161 → 168 (+5%)
Alcance da investida: 5,5 → 5 quadrados (-9%)
Há alguns meses, corrigimos um erro no Cavaleiro Dourado para deixá-lo alinhado às outras cartas com mecânica de investida. Agora, ele prioriza a extremidade do raio de colisão das cartas, em vez do centro. Estamos reduzindo o alcance da sua investida para compensar o impulso adicional que essa alteração lhe proporcionou.
CORREÇÕES DE ERROS 🐛
Evolução dos Bárbaros de Elite
Alcance de visão do ataque com lança: 4,5 → 6 quadrados (+33%)
Os Bárbaros de Elite evoluídos não vão mais ignorar as tropas fora do alcance de visão ao dispararem as lanças.
Fantasma Real
Dano: 261 → 263 (+1%)
Estamos aumentando o dano do Fantasma Real em 1% para corrigir uma inconsistência de interação no nível 16 contra o Mago Elétrico.
Atenção! As estatísticas são baseadas nas cartas de nível 11, e as mudanças na carta base também afetam as versões evoluídas e heroicas.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale