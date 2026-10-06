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Blog – Clash Royale
6/10/2026

Balanceamento de outubro

Atualização de balanceamento: 6 de outubro

ENFRAQUECIMENTOS ⬇️

Mago de Gelo Heroico

Dano de congelamento: 89 → 46 (-49%)

O Mago de Gelo Heroico disse que o seu amiguinho cuca-fresca é inofensivo, mas a gente não cai nessa. O Picolé Parceiro não vai mais eliminar Esqueletos nem Morcegos com o seu efeito de congelamento.

Evolução do Canhão

Dano do bombardeio: 281 → 261 (-7%)

O Gigante Servo agora é dono do mundo, e o Canhão evoluído... continua a melhor construção do meta? Seu bombardeio ainda eliminará o Goblin com Dardo, mas será um pouco menos eficaz contra grandes investidas.

Barril de Bárbaro

Dano: 232 → 215 (-8%)

Após as melhorias feitas nos Bárbaros, o primo rolante deles se tornou o feitiço preferido tanto para decks de ciclo rápido quanto para os de controle. A partir de agora, ele não vai mais neutralizar completamente os Destruidores de Muros.

Coletor de Elixir

Tempo de vida: 1min33s → 1min50s (+18%)
Velocidade de produção: 13s → 15s (+15%)

Com a melhoria feita nas Três Mosqueteiras, queríamos que elas fossem funcionais ​​sem depender do Coletor de Elixir. Por isso, seu ROE (retorno sobre elixir, sim, acabamos de inventar) será mais lento.

Gigante Servo

Velocidade de ataque: 1,5s → 1,7s (+13%)

O Gigante Servo era muito eficaz para uma carta decisiva aérea. Além de diminuir o dano causado, estamos reduzindo a velocidade de ataque para preservar a sua condição de "Gigante".

Fantasma Real

Pontos de vida: 1.210 → 1.152 (-5%)

O Fantasma Real flutuou para longe dos seus domínios habituais e da muvuca na ponte e chegou aos decks de ciclo rápido e de isca. Com menos pontos de vida, agora deve ficar mais fácil exorcizá-lo.

Esqueletos

Menor dispersão na mobilização

Além de oferecerem um dos melhores ciclos de cartas do jogo, os Esqueletos proporcionam alto dano e um forte potencial de distração. Uma mobilização mais concentrada fará com que eles fiquem mais vulneráveis ao dano em área.

MELHORIAS ⬆️

Barril de Goblins

Velocidade do primeiro ataque: 0,4s → 0,3s (-25%)

Escavadeira de Goblins

Dano de mobilização nas torres da coroa: 0 → 20

Lava Hound

Dano: 53 → 71 (+33%)
Velocidade de ataque: 1,3s → 1,5s (+15%)

Domadora de Carneiro

Dano: 250 → 271 (+8%)

Destruidores de Muros

Dano: 281 → 302 (+7%)

X-Besta

Dano: 58 → 61 (+4%)

Estamos melhorando as cartas decisivas mais fracas para deixá-las no nível dos grandes destruidores de torres do jogo.

Monge

Tempo de conjuração da habilidade: 0,93s → 0,7s (-25%)

Devido à idade, o Monge tem demorado um pouco a reagir. A aura protetora agora será ativada mais rápido, com menos meditação e mais proteção.

Três Mosqueteiras

Pontos de vida: 883 → 906 (+3%)

As Três Mosqueteiras já possuem um grande poder de fogo, mas estamos dando a elas um pouco mais de resistência para impulsionar o ataque.

REFORMULAÇÕES 🔄

Cavaleiro Dourado

Dano: 161 → 168 (+5%)
Alcance da investida: 5,5 → 5 quadrados (-9%)

Há alguns meses, corrigimos um erro no Cavaleiro Dourado para deixá-lo alinhado às outras cartas com mecânica de investida. Agora, ele prioriza a extremidade do raio de colisão das cartas, em vez do centro. Estamos reduzindo o alcance da sua investida para compensar o impulso adicional que essa alteração lhe proporcionou.

CORREÇÕES DE ERROS 🐛

Evolução dos Bárbaros de Elite

Alcance de visão do ataque com lança: 4,5 → 6 quadrados (+33%)

Os Bárbaros de Elite evoluídos não vão mais ignorar as tropas fora do alcance de visão ao dispararem as lanças.

Fantasma Real

Dano: 261 → 263 (+1%)

Estamos aumentando o dano do Fantasma Real em 1% para corrigir uma inconsistência de interação no nível 16 contra o Mago Elétrico.

Atenção! As estatísticas são baseadas nas cartas de nível 11, e as mudanças na carta base também afetam as versões evoluídas e heroicas.

Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale