Há alguns meses, corrigimos um erro no Cavaleiro Dourado para deixá-lo alinhado às outras cartas com mecânica de investida. Agora, ele prioriza a extremidade do raio de colisão das cartas, em vez do centro. Estamos reduzindo o alcance da sua investida para compensar o impulso adicional que essa alteração lhe proporcionou.

CORREÇÕES DE ERROS 🐛