O último fortalecimento do Bombardeiro fez com que ele pudesse destruir Bárbaros com 3 golpes e Espíritos com 1 golpe. Vamos reverter parcialmente o fortalecimento para manter a interação com os Bárbaros, mas remover a com Espíritos, impedindo que eles sejam alvejados aleatoriamente por ataques de Bombardeiros, evoluídos ou não.