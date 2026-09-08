Balanceamento de setembro
Atualização de balanceamento (8 de setembro)
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Balão Heroico
Dano de aterrissagem da esqueletropa: 263 → 230 (-13%)
Os Cadetes das Catacumbas estavam fazendo muita bagunça ao aterrissar. Recém-treinados, esses ases agora aprenderam a pousar com mais segurança.
Evolução do Aríete de Batalha
Recuo: 2,5 → 2 quadrados (-20%)
Os últimos ajustes aos Bárbaros do Aríete de Batalha foram necessários, mas o Aríete de Batalha evoluído acabou se beneficiando além da conta. Para compensar, reduzimos o efeito do recuo dele.
Evolução dos Bárbaros de Elite
Alcance das lanças: 3,5 a 5 → 3 a 4,5 quadrados (-10%)
Duração da Fúria: 2,5s → 2s (-20%)
Com tanta força viking, os Bárbaros de Elite evoluídos dominaram o meta. Reduzir o alcance das lanças e a duração da Fúria vai dar um respiro para puxar a espada antes de despacharem você para Valhala.
Gelo
Duração: 4s → 3,5s (-13%)
Estamos satisfeitos com a versatilidade que o Gelo ganhou com o último aumento de dano, mas seu uso ultrapassou o limite do que consideramos saudável para um feitiço tão opressivo.
Bola de Fogo
Dano à torre da coroa: 172 → 159 (-8%)
Como a Bola de Fogo tem alto dano, atravessa a arena rapidamente e tem efeito imediato, a estratégia de derrubar a torre só com feitiços ficou muito eficiente. Por isso, reduzimos o seu dano à torre da coroa.
Golem de Gelo
Pontos de vida: 1.315 → 1.228 (-7%)
Duração da desaceleração: 2s → 2,5s (+25%)
Com os pontos de vida que ele ganhou no ano passado, o Golem de Gelo se tornou uma opção muito resistente por apenas 2 de elixir. Agora, parece que ele esfriou um pouco a cabeça.
Eletrocutadores
Velocidade de ataque: 2,2s → 2,3s (+5%)
Os Eletrocutadores aparecem em quase todos os decks mais fortes do meta, então reduzimos a velocidade de ataque deles para conter esses decks.
MELHORIAS ⬆️
Ronin
Velocidade de ataque: 1,4s → 1,3s (-7%)
O Ronin teve dificuldade para se firmar no meta depois que uma correção de erro acabou enfraquecendo as estatísticas dele, mas agora será mais fácil lidar com as distrações. Caminho livre, espírito livre.
Imperatriz Espiritual (terrestre e aérea)
Dano: 309 → 320 (+4%)
A Imperatriz Espiritual causa pouco dano para uma carta de alvo único que custa 6 de elixir. Agora, ela vai causar um estrago ainda maior.
Jaula de Goblin
Pontos de vida do Goblin Brigão: 1.080 → 1.121 (+4%)
Desde que sua evolução foi enfraquecida, o Goblin Brigão andava esquecido nas batalhas. Agora ele volta para a luta mais resistente do que nunca.
REFORMULAÇÕES 🔄
Megasservo Heroico
Agora ele se teletransporta de volta para a posição inicial.
Dano do teletransporte: 399 → 422 (+6%)
Redução de dano à torre da coroa: 75% → 0%
O estilo de jogo do Megasservo Heroico estava muito focado em causar dano à torre da coroa. Como um bom soldado, sua única missão agora é eliminar tropas, retornando à posição original assim que o alvo for derrotado ou após 3,5 segundos.
Mago Heroico
Duração da habilidade: 5s → 3,5s (-30%)
Evolução do Mago
Pontos de vida do escudo: 192 → 176 (-8%)
Mago
Dano: 281 → 304 (+8%)
Primeiro ataque: 0,4s → 0,5s (+25%)
O Mago estava muito dependente da sua evolução e versão heroica para fazer diferença na arena. Agora ele vai conseguir eliminar a Pirotécnica e as Arqueiras com uma única bola de fogo. A versão heroica agora só vai conseguir usar dois Tornados, e o escudo do Mago evoluído não vai mais resistir à Bola de Neve.
Evolução do Bombardeiro
Distância de ricochete da bomba: 2,5 → 3 quadrados (+20%)
Bombardeiro
Dano: 225 → 212 (-6%)
A evolução do Barry precisava de uma bomba com mais quique para fazer o espaço de evolução valer a pena.
Aríete de Batalha
Alcance de visão: 5,5 → 6,5 quadrados (+18%)
Golem
Alcance de visão: 7 → 7,5 quadrados (+7%)
Essas duas cartas costumam driblar o posicionamento padrão das construções, então aumentamos o alcance de visão delas para ficarem mais alinhadas com as outras cartas decisivas.
Atenção! As estatísticas são baseadas nas cartas de nível 11, e as mudanças na carta base também afetam as versões evoluídas e heroicas.
Nós nos vemos na arena,
Equipe do Clash Royale