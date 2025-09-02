Balanceamento de setembro
Atualização de balanceamento (2 de setembro)
ENFRAQUECIMENTOS ⬇️
Evolução da Fornalha
Velocidade de geração (quente): 1,8s → 2,4s (-33%)
Por quê? A evolução da Fornalha é uma das cartas mais fortes do jogo, e estamos apenas equilibrando a sua forma evoluída para preencher a lacuna entre ela e a versão normal.
Imperatriz Espiritual
Pontos de vida: 1.318 → 1.192 (-10%)
Por quê? A Imperatriz Espiritual lutou para encontrar o seu lugar, mas agora ela está aterrorizando os céus. Queremos que ela permaneça como uma tropa aérea de longo alcance, mas estamos reduzindo os seus pontos de vida para ajudá-la a aprender o valor do trabalho em equipe.
Servos
Velocidade de ataque: 1s → 1,1s (-10%)
Por quê? Os Servos finalmente se encontraram com a última melhoria no alcance, mas acabaram se distanciando dos seus companheiros Morcegos. Como o dano por segundo deles os deixou arrogantes, resolvemos enfraquecer a velocidade de ataque para manter as interações anteriores consistentes.
Canhoneiro
Velocidade de ataque: 2,1s → 2,2s (-5%)
Por quê? Apesar de diminuirmos o seu dano por segundo, o último balanceamento do Canhoneiro o deixou mais forte do que o esperado. Estamos revertendo parcialmente a melhoria anterior na velocidade de ataque para evitar que ele deixe as outras tropas de torre com inveja.
MELHORIAS ⬆️
Pequeno Príncipe
Recuo da habilidade: 2 → 2,5 (+25%)
Dano da habilidade: 230 → 256 (+11%)
Por quê? Embora a sua eficiência não seja facilmente igualada, queremos que a habilidade do Pequeno Príncipe seja forte o suficiente para competir contra outros Campeões (e deixar o pai dele orgulhoso).
Goblinstein
Pontos de vida do Monstro: 2.304 → 2.385 (+4%)
Por quê? A habilidade do Goblinstein é forte, mas o Monstro não estava dando conta do recado. É isso o que acontece quando o Doutor deixa as poções em qualquer lugar.
Príncipe das Trevas
Dano: 248 → 266 (+7%)
Dano da investida: 496 → 532 (+7%)
Por quê? O Príncipe das Trevas tem dificuldade para competir contra outros tanques de 4 unidades de elixir, como a Valquíria e o Rei Esqueleto. Achamos que ele já provou o seu valor na arena, então estamos dobrando a sua força para que ele seja uma alternativa de alto dano a essas cartas.
REFORMULAÇÕES 🔄
Maldição Goblin
Amplificação de dano: 20% → 0% (-100%)
Dano/seg: 30 → 35 (+17%)
Dano à torre da coroa/seg: 6 → 10 (+67%)
Por quê? Estamos transformando a Maldição Goblin em uma carta exclusivamente anti-hordas, removendo a amplificação do dano e aumentando o seu dano por segundo. Quando a carta era combinada com outros feitiços, a amplificação do dano a deixava muito versátil e eficaz contra tropas com muitos pontos de vida.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale