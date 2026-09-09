Combinações Táticas: ajustes de balanceamento da temporada 11
Atualização de balanceamento (8 de setembro)
LÍDERES
Grande Guardião
Objetivos de missão: 3/10/20 → 2/8/16 (-33%/-20%/-20%) ▲
Era muito difícil concluir os objetivos de missão do Grande Guardião. Esperamos que agora ele seja uma opção mais competitiva.
Rei Royale
Objetivos de missão: 2/3/4 → 1/2/4 (-50%/-33%/0%) ▲
O Rei Royale andava um tanto caidinho, pois as missões dele demoravam para trazer algum benefício real. Agora, ele deve voltar a se firmar mais cedo após uma sequência de derrotas.
Imperatriz Espiritual
Objetivos de missão: 3/20/60 → 3/25/60 (0%/25%/0%) ▼
A Imperatriz Espiritual continua dominando as ligas mais altas. Após essa mudança, esperamos equilibrar o nível de força dela com o dos outros líderes.
TROPAS
Arqueira, Bárbaro, Goblin com Dardo e Valquíria
Acertos necessários: 8/7/6/5 → 6/5/4/3 (-25%/-29%/-33%/-40%) ▲
Essas tropas demoravam muito para concluir a meta de acertos. Com a mudança, esperamos que o bônus seja mais previsível em cada rodada.
Bebê Dragão
Bônus de velocidade de ataque e de movimento para os aliados: 10%/20%/30%/60% → 6%/12%/25%/50%
(-40%/-40%/-17%/-17%) ▼
Os bônus de velocidade do Bebê Dragão estavam muito fortes, particularmente nos níveis de combinação mais baixos. Ele continuará ajudando a equipe, mas agora não deve ser uma escolha tão óbvia.
Superpríncipe das Trevas
Pontos de vida: 1.300 → 1.100 (-15%) ▼
O Superpríncipe das Trevas tinha muita vida para o impacto que causava. Agora, ele deverá ser neutralizado mais depressa quando for o alvo principal.
Supercorredor
Pontos de vida: 1.300 → 1.040 (-20%) ▼
Dano do Terremoto: 50/90/162/292 → 50/60/72/86 (0%/-33%/-56%/-70%)
O Terremoto do Supercorredor era muito forte nos níveis de combinação mais altos, e ele resistia bastante depois de saltar. Ele continuará sendo uma opção poderosa para o início do jogo, mas agora não deve resolver a rodada sozinho.
ATRIBUTOS
Clã
Bônus de PV (2/4/6 Clãs): 30%/50%/100% → 15%/30%/60% (-50%/-40%/-40%) ▼
O atributo dos Clãs exagerava ao combinar aumento de velocidade de ataque com cura. Os Clãs agora devem funcionar como tropas defensivas, e não ofensivas.
Morto-vivo
Aumento de dano e PV (6 Mortos-vivos): 6% → 4% (-33%) ▼
Ter seis tropas de Mortos-vivos ao mesmo tempo concedia um bônus exagerado. Uma equipe só de Mortos-vivos será forte, mas agora não deve ser implacável.
Domador
Velocidade de ataque e de movimento em hexágonos ativados (1/2/3/4 Domadores): 30%/60%/120%/400% → 15%/30%/100%/400% (-50%/-50%/-17%/0%) ▼
Mesmo com poucas unidades, os Domadores concediam muita vantagem. Ajustamos o bônus concedido pelos hexágonos para atenuar o ganho de força inicial.
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale