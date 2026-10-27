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Blog – Clash Royale
27/10/2026

Combinações Táticas: ajustes de novembro da temporada 11

Embora a temporada 11 tenha sido uma das mais longas, sem o reinício do aço estelar, cada mês contou com a própria seleção de tropas, além de uma nova rotação de modificadores. Novembro não será diferente! Um novo ciclo começará no dia 27 de outubro, e contaremos tudo sobre ele neste artigo!

Missões de líder

Os orbes das missões 1 e 2 passarão por algumas mudanças (os da missão 3 não serão afetados).

Você pode obter as recompensas abaixo de cada orbe de missão:

Orbe da missão 1:

  • 3 de elixir.

  • 1 equipamento aleatório ou 1 tropa aleatória de 2 estrelas e 2 unidades de elixir.

    • Equipamentos: escudo da Donzela, lança do Príncipe, gancho do Pescador, força da Valquíria, pote do Lenhador, bênção da Curadora Guerreira, espada da P.E.K.K.A e capa da Rainha Arqueira.

Orbe da missão 2:

  • 6 de elixir.

  • 1 equipamento aleatório ou 1 tropa aleatória de 2 estrelas e 3 unidades de elixir.

    • Equipamentos: lâmina letal, armadura colossal, arco de atirador, anel de celebridade, encanto de controle, escama de dragão, varinha do Feiticeiro, telescópio do Lançador, tambor dos mortos-vivos, máscara de chefão, emblema de Domador, machado lendário e escudo lendário.

Orbe da missão 3:

  • Aumenta o tamanho da equipe em 1.

  • 1 tropa de 3 estrelas (4 ou 5 unidades de elixir).

A lança lendária foi removida da lista de recompensas dos orbes da missão 2 para abrir espaço para outros equipamentos e equilibrar o conjunto.

Lista de tropas de novembro

Duas supertropas com o atributo Chefão se despedem para dar lugar ao Supercorredor e ao Superpríncipe das Trevas, trazendo de volta o atributo Domador. E não para por aí: este mês também apresentará uma nova leva de ajustes de balanceamento para as tropas, os líderes, os equipamentos e os atributos. Saiba mais neste artigo.

Modificadores de novembro

LigaModificador
Bronze ITreino de combinação
Treino de atributo
Bronze IITreino de troca
Treino de equipamento
Bronze IIITreino de hexágono
Treino de construção
Prata IRio Royale
Ascensão
Prata IIMinicombinações
Festival de elixir
Prata IIIEspírito livre
Hexágono traiçoeiro
Prata IVOpulência de orbes
Quatro estrelas
Ouro ITrecho tóxico
Tesouro dos Goblins
Ouro IIPor conta da casa
Hexágono lançador
Ouro IIIPromoção
Hexágono invisível
Ouro IVDescanso Restaurador
Espelho mágico
Ouro VHexágono deslocador
O que é seu é meu
DiamanteBrinde do atributo
Atributos artificiais

Outras mudanças e correções de erros

Elixir por rodada

Ouvimos os comentários da comunidade e sabemos que 4 unidades de elixir por rodada é muito pouco, o que torna o início da partida bastante lento.

Por isso, a quantidade de elixir ganho a cada rodada voltará a ser 5.

Seleção de cartas

Desde que as supertropas foram adicionadas ao conjunto de cartas, ficou mais difícil conseguir tropas de 2 ou 3 estrelas, especialmente as que custam 2 ou 3 unidades de elixir. Sendo assim, vamos aumentar o número de cópias disponíveis de cada tropa que custa 2 ou 3 unidades de elixir de quatro para seis. Esperamos que essa mudança facilite a evolução delas para 3 ou 4 estrelas.

Correções de erros

  • Tropas

    • Jaula de Goblin: o sequestro não é mais ativado ao se transformar em um coelho inofensivo com a varinha do Feiticeiro, e os itens não desaparecem mais quando duas jaulas se puxam mutuamente.

    • Unidades montadas que saem da Jaula de Goblin não sofrem mais dano não intencional.

    • Príncipe das Trevas: a duração do salto foi corrigida e não ataca mais inimigos derrotados nem mantém o alvo após uma unidade ser puxada pela Jaula de Goblin.

    • Cavaleiro: a provocação não desativa mais a bomba do Esqueleto Gigante nem a explosão do Goblin Demolidor na derrota.

    • Torre Inferno: não recupera mais saúde ao causar dano a um coletor de elixir.

  • Modificadores

    • Agora, o modificador "O que é seu é meu" concede corretamente um orbe quando a Jaula de Goblin é derrotada.

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!

Continue combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale