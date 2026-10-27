Embora a temporada 11 tenha sido uma das mais longas, sem o reinício do aço estelar, cada mês contou com a própria seleção de tropas, além de uma nova rotação de modificadores. Novembro não será diferente! Um novo ciclo começará no dia 27 de outubro, e contaremos tudo sobre ele neste artigo!

Missões de líder

Os orbes das missões 1 e 2 passarão por algumas mudanças (os da missão 3 não serão afetados).

Você pode obter as recompensas abaixo de cada orbe de missão:

Orbe da missão 1:

3 de elixir.

1 equipamento aleatório ou 1 tropa aleatória de 2 estrelas e 2 unidades de elixir. Equipamentos: escudo da Donzela, lança do Príncipe, gancho do Pescador, força da Valquíria, pote do Lenhador, bênção da Curadora Guerreira, espada da P.E.K.K.A e capa da Rainha Arqueira.



Orbe da missão 2:

6 de elixir.

1 equipamento aleatório ou 1 tropa aleatória de 2 estrelas e 3 unidades de elixir. Equipamentos: lâmina letal, armadura colossal, arco de atirador, anel de celebridade, encanto de controle, escama de dragão, varinha do Feiticeiro, telescópio do Lançador, tambor dos mortos-vivos, máscara de chefão, emblema de Domador, machado lendário e escudo lendário.



Orbe da missão 3:

Aumenta o tamanho da equipe em 1.

1 tropa de 3 estrelas (4 ou 5 unidades de elixir).

A lança lendária foi removida da lista de recompensas dos orbes da missão 2 para abrir espaço para outros equipamentos e equilibrar o conjunto.