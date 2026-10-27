Combinações Táticas: ajustes de novembro da temporada 11
Embora a temporada 11 tenha sido uma das mais longas, sem o reinício do aço estelar, cada mês contou com a própria seleção de tropas, além de uma nova rotação de modificadores. Novembro não será diferente! Um novo ciclo começará no dia 27 de outubro, e contaremos tudo sobre ele neste artigo!
Missões de líder
Os orbes das missões 1 e 2 passarão por algumas mudanças (os da missão 3 não serão afetados).
Você pode obter as recompensas abaixo de cada orbe de missão:
Orbe da missão 1:
3 de elixir.
1 equipamento aleatório ou 1 tropa aleatória de 2 estrelas e 2 unidades de elixir.
Equipamentos: escudo da Donzela, lança do Príncipe, gancho do Pescador, força da Valquíria, pote do Lenhador, bênção da Curadora Guerreira, espada da P.E.K.K.A e capa da Rainha Arqueira.
Orbe da missão 2:
6 de elixir.
1 equipamento aleatório ou 1 tropa aleatória de 2 estrelas e 3 unidades de elixir.
Equipamentos: lâmina letal, armadura colossal, arco de atirador, anel de celebridade, encanto de controle, escama de dragão, varinha do Feiticeiro, telescópio do Lançador, tambor dos mortos-vivos, máscara de chefão, emblema de Domador, machado lendário e escudo lendário.
Orbe da missão 3:
Aumenta o tamanho da equipe em 1.
1 tropa de 3 estrelas (4 ou 5 unidades de elixir).
A lança lendária foi removida da lista de recompensas dos orbes da missão 2 para abrir espaço para outros equipamentos e equilibrar o conjunto.
Lista de tropas de novembro
Duas supertropas com o atributo Chefão se despedem para dar lugar ao Supercorredor e ao Superpríncipe das Trevas, trazendo de volta o atributo Domador. E não para por aí: este mês também apresentará uma nova leva de ajustes de balanceamento para as tropas, os líderes, os equipamentos e os atributos. Saiba mais neste artigo.
Modificadores de novembro
|Liga
|Modificador
|Bronze I
|Treino de combinação
|Treino de atributo
|Bronze II
|Treino de troca
|Treino de equipamento
|Bronze III
|Treino de hexágono
|Treino de construção
|Prata I
|Rio Royale
|Ascensão
|Prata II
|Minicombinações
|Festival de elixir
|Prata III
|Espírito livre
|Hexágono traiçoeiro
|Prata IV
|Opulência de orbes
|Quatro estrelas
|Ouro I
|Trecho tóxico
|Tesouro dos Goblins
|Ouro II
|Por conta da casa
|Hexágono lançador
|Ouro III
|Promoção
|Hexágono invisível
|Ouro IV
|Descanso Restaurador
|Espelho mágico
|Ouro V
|Hexágono deslocador
|O que é seu é meu
|Diamante
|Brinde do atributo
|Atributos artificiais
Outras mudanças e correções de erros
Elixir por rodada
Ouvimos os comentários da comunidade e sabemos que 4 unidades de elixir por rodada é muito pouco, o que torna o início da partida bastante lento.
Por isso, a quantidade de elixir ganho a cada rodada voltará a ser 5.
Seleção de cartas
Desde que as supertropas foram adicionadas ao conjunto de cartas, ficou mais difícil conseguir tropas de 2 ou 3 estrelas, especialmente as que custam 2 ou 3 unidades de elixir. Sendo assim, vamos aumentar o número de cópias disponíveis de cada tropa que custa 2 ou 3 unidades de elixir de quatro para seis. Esperamos que essa mudança facilite a evolução delas para 3 ou 4 estrelas.
Correções de erros
Tropas
Jaula de Goblin: o sequestro não é mais ativado ao se transformar em um coelho inofensivo com a varinha do Feiticeiro, e os itens não desaparecem mais quando duas jaulas se puxam mutuamente.
Unidades montadas que saem da Jaula de Goblin não sofrem mais dano não intencional.
Príncipe das Trevas: a duração do salto foi corrigida e não ataca mais inimigos derrotados nem mantém o alvo após uma unidade ser puxada pela Jaula de Goblin.
Cavaleiro: a provocação não desativa mais a bomba do Esqueleto Gigante nem a explosão do Goblin Demolidor na derrota.
Torre Inferno: não recupera mais saúde ao causar dano a um coletor de elixir.
Modificadores
Agora, o modificador "O que é seu é meu" concede corretamente um orbe quando a Jaula de Goblin é derrotada.
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale