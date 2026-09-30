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Blog – Clash Royale
30/09/2026

Combinações Táticas: ajustes de outubro da temporada 11

Mais uma rodada de ajustes para a temporada 11 de Combinações Táticas chega em outubro!

Depois de ouvir os comentários de vocês, entendemos que parte do novo conteúdo não causou o impacto esperado. As tropas super mensais deixaram algumas estratégias fortes demais, a diferença entre tropas de custo alto e baixo reduziu as opções de combinações, e a fase de preparação acabou se tornando muito estressante.

Com estes ajustes, queremos devolver as escolhas estratégicas às batalhas e deixar a fase de preparação mais fácil.

As alterações estarão disponíveis a partir de 1º de outubro.

TROPAS SUPER MENSAIS

As tropas super mensais introduziram uma nova mecânica de jogo às Combinações Táticas, mas a maneira de obtê-las era muito restritiva. Por isso, a partir de outubro, elas não serão mais atribuídas como tropa inicial. Agora elas estarão disponíveis na lista compartilhada, e todos os jogadores poderão encontrar e disputar uma ou mais cartas.

Vocês começarão as partidas com uma tropa aleatória de 2 de elixir novamente.

Além disso, tropas regulares e super receberão novos ajustes para reduzir a diferença entre tropas de custo alto e baixo no mesmo nível de combinação, dando a todas a chance de brilhar no campo de batalha.

Lista de tropas de outubro

Modificadores de outubro

LigaModificador
Bronze ITreino de combinação
Treino de atributo
Bronze IITreino de troca
Treino de equipamento
Bronze IIITreino de hexágono
Treino de construção
Prata IBônus de combinação
Dominação
Prata IIVantagem estelar
Minicombinações
Prata IIIOpulência de orbes
Sonhos de 3 estrelas
Prata IVTrecho tóxico
Tesouro dos Goblins
Ouro IRio Royale
Brinde do atributo
Ouro IIHexágono abismal
Ascensão
Ouro IIIQuatro estrelas
Hexágono deslocador
Ouro IVAtributos artificiais
O que é seu é meu
Ouro VPor conta da casa
Espelho mágico
DiamanteHexágono lançador
Hexágono amaldiçoado

NOVOS VISUAIS

A Máquina Impiedosa e a Duquesa das Adagas de nível 5 ganharão visuais novos!

Quem já tiver as cartas nesse nível receberá os visuais novos automaticamente quando a atualização for lançada.

ATUALIZAÇÃO DOS EMBLEMAS

A distribuição dos emblemas das Combinações Táticas mudará após o fim da temporada 11, em 30 de novembro.

Eles passarão a funcionar da mesma forma que os outros emblemas de Clash Royale:

  • Emblema de prata: alcançar a liga de diamante

  • Emblema de ouro: estar entre os 10.000 melhores colocados

Melhore os seus emblemas alcançando os mesmos requisitos em outras temporadas!

Atenção: as alterações nos emblemas NÃO entrarão em vigor em outubro.

OUTRAS MUDANÇAS E CORREÇÕES DE ERROS

REDUÇÃO DO ELIXIR POR RODADA

A temporada 11 introduziu mais possibilidades de construir e fortalecer equipes do que nunca, mas também causou muito mais compras e vendas na fase de preparação do que o pretendido. Nós reduzimos um pouco a quantidade de elixir obtido a cada rodada para dar mais significado a cada compra e venda, permitindo que os jogadores se concentrem nas estratégias.

A quantidade de elixir recebida a cada rodada foi reduzida de 5 para 4.

CORREÇÃO DE ERRO

  • Assim como os outros equipamentos, o da Duquesa das Adagas não é mais equipado automaticamente.

Procurando o conteúdo de novembro? Fique de olho, pois anunciaremos as mudanças mensais no final de outubro!

Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!

Continue combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale