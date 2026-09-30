Mais uma rodada de ajustes para a temporada 11 de Combinações Táticas chega em outubro!

Depois de ouvir os comentários de vocês, entendemos que parte do novo conteúdo não causou o impacto esperado. As tropas super mensais deixaram algumas estratégias fortes demais, a diferença entre tropas de custo alto e baixo reduziu as opções de combinações, e a fase de preparação acabou se tornando muito estressante.

Com estes ajustes, queremos devolver as escolhas estratégicas às batalhas e deixar a fase de preparação mais fácil.

As alterações estarão disponíveis a partir de 1º de outubro.

TROPAS SUPER MENSAIS

As tropas super mensais introduziram uma nova mecânica de jogo às Combinações Táticas, mas a maneira de obtê-las era muito restritiva. Por isso, a partir de outubro, elas não serão mais atribuídas como tropa inicial. Agora elas estarão disponíveis na lista compartilhada, e todos os jogadores poderão encontrar e disputar uma ou mais cartas.

Vocês começarão as partidas com uma tropa aleatória de 2 de elixir novamente.

Além disso, tropas regulares e super receberão novos ajustes para reduzir a diferença entre tropas de custo alto e baixo no mesmo nível de combinação, dando a todas a chance de brilhar no campo de batalha.

Lista de tropas de outubro