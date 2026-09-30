Combinações Táticas: ajustes de outubro da temporada 11
Mais uma rodada de ajustes para a temporada 11 de Combinações Táticas chega em outubro!
Depois de ouvir os comentários de vocês, entendemos que parte do novo conteúdo não causou o impacto esperado. As tropas super mensais deixaram algumas estratégias fortes demais, a diferença entre tropas de custo alto e baixo reduziu as opções de combinações, e a fase de preparação acabou se tornando muito estressante.
Com estes ajustes, queremos devolver as escolhas estratégicas às batalhas e deixar a fase de preparação mais fácil.
As alterações estarão disponíveis a partir de 1º de outubro.
TROPAS SUPER MENSAIS
As tropas super mensais introduziram uma nova mecânica de jogo às Combinações Táticas, mas a maneira de obtê-las era muito restritiva. Por isso, a partir de outubro, elas não serão mais atribuídas como tropa inicial. Agora elas estarão disponíveis na lista compartilhada, e todos os jogadores poderão encontrar e disputar uma ou mais cartas.
Vocês começarão as partidas com uma tropa aleatória de 2 de elixir novamente.
Além disso, tropas regulares e super receberão novos ajustes para reduzir a diferença entre tropas de custo alto e baixo no mesmo nível de combinação, dando a todas a chance de brilhar no campo de batalha.
Lista de tropas de outubro
Modificadores de outubro
|Liga
|Modificador
|Bronze I
|Treino de combinação
|Treino de atributo
|Bronze II
|Treino de troca
|Treino de equipamento
|Bronze III
|Treino de hexágono
|Treino de construção
|Prata I
|Bônus de combinação
|Dominação
|Prata II
|Vantagem estelar
|Minicombinações
|Prata III
|Opulência de orbes
|Sonhos de 3 estrelas
|Prata IV
|Trecho tóxico
|Tesouro dos Goblins
|Ouro I
|Rio Royale
|Brinde do atributo
|Ouro II
|Hexágono abismal
|Ascensão
|Ouro III
|Quatro estrelas
|Hexágono deslocador
|Ouro IV
|Atributos artificiais
|O que é seu é meu
|Ouro V
|Por conta da casa
|Espelho mágico
|Diamante
|Hexágono lançador
|Hexágono amaldiçoado
NOVOS VISUAIS
A Máquina Impiedosa e a Duquesa das Adagas de nível 5 ganharão visuais novos!
Quem já tiver as cartas nesse nível receberá os visuais novos automaticamente quando a atualização for lançada.
ATUALIZAÇÃO DOS EMBLEMAS
A distribuição dos emblemas das Combinações Táticas mudará após o fim da temporada 11, em 30 de novembro.
Eles passarão a funcionar da mesma forma que os outros emblemas de Clash Royale:
Emblema de prata: alcançar a liga de diamante
Emblema de ouro: estar entre os 10.000 melhores colocados
Melhore os seus emblemas alcançando os mesmos requisitos em outras temporadas!
Atenção: as alterações nos emblemas NÃO entrarão em vigor em outubro.
OUTRAS MUDANÇAS E CORREÇÕES DE ERROS
REDUÇÃO DO ELIXIR POR RODADA
A temporada 11 introduziu mais possibilidades de construir e fortalecer equipes do que nunca, mas também causou muito mais compras e vendas na fase de preparação do que o pretendido. Nós reduzimos um pouco a quantidade de elixir obtido a cada rodada para dar mais significado a cada compra e venda, permitindo que os jogadores se concentrem nas estratégias.
A quantidade de elixir recebida a cada rodada foi reduzida de 5 para 4.
CORREÇÃO DE ERRO
Assim como os outros equipamentos, o da Duquesa das Adagas não é mais equipado automaticamente.
Procurando o conteúdo de novembro? Fique de olho, pois anunciaremos as mudanças mensais no final de outubro!
Como sempre, queremos ouvir as opiniões dos jogadores sobre os novos conteúdos e funcionalidades. Acesse o Discord ou o Reddit e diga o que você achou das novidades do Clash Royale!
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale