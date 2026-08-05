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Blog – Clash Royale
5/08/2026

Combinações Táticas: balanceamento na metade da temporada 10

4 de agosto

Líderes

Rainha Goblin

Objetivos de missão: 3/10/25 → 2/8/20 (-33%/20%/20%) ▲

A Rainha Goblin era superestimada com os seus 2 pontos de saúde a mais. Agora, ela é uma opção mais competitiva entre os outros líderes.

Grande Guardião

Objetivos de missão: 2/8/20 → 3/10/20 (+50%/25%/0%)▼

A recente melhoria no Grande Guardião fez com que ficasse muito fácil completar as missões dele.

Rei Royale

Objetivos de missão: 1/2/4 → 2/3/4 (+100%/50%/0%)▼

Era fácil demais completar as duas primeiras missões do Rei.

Imperatriz Espiritual

Objetivos de missão: 3/15/50 → 3/20/60 (+0%/33%/20%)▼

A Imperatriz Espiritual continua dominando as arenas mais avançadas. Agora, esperamos que os outros líderes consigam alcançá-la.

Rainha das Lápides

Objetivos de missão: 3/20/60 → 3/15/50 (-0%/25%/16,7%) ▲

O sucesso da Rainha das Lápides depende demais da mobilização de uma Bruxa nas duas primeiras rodadas. Ao facilitar a sua missão, esperamos tirá-la dessa situação trágica.

2 de julho

As seguintes alterações foram feitas em Combinações Táticas em 2 de julho. Pedimos desculpas pela demora na publicação dessas informações e por qualquer inconveniente causado.

LÍDERES

Oráculo Ecoante

Objetivos de missão de líder: 2/6/18 → 1/3/7 (-50%/50%/61%) ▲

As missões do Oráculo Ecoante eram mais difíceis de completar do que as da maioria dos líderes.

Grande Guardião

Dano em área do primeiro escudo: 1 hexágono → 3 hexágonos (+200%) ▲

A mecânica do Grande Guardião era de difícil adaptação e não funcionava como esperado. Aumentar o alcance do seu primeiro escudo deve torná-lo mais consistente.

Rainha das Lápides

Saúde obtida da Lápide: 100% → 150% (+50%) ▲

Velocidade de ataque: 0,5s → 0,6s (+20%) ▲

A Rainha das Lápides era quase sempre derrotada antes mesmo de começar a lutar. Ela precisava de mais saúde para atuar como uma unidade poderosa.

TROPAS

Bebê Dragão

Pontos de saúde: 800 → 900 (+12,5%) ▲

O Bebê Dragão era muito usado como linha de frente para o atributo Silvestre.

Bandida-líder

Pontos de saúde: 900 → 1.200 (+33%) ▲

Aumento de pontos de saúde: 1,4% → 1,6% (+14%) ▲

A Bandida-líder não estava tendo um bom desempenho. Ela precisava de mais pontos de saúde para brilhar no campo de batalha e acompanhar o Cavaleiro Dourado.

Pirotécnica

Dano: 80 → 100 (+25%) ▲

O dano por segundo da Pirotécnica era muito baixo para causar impacto.

Cavaleiro Dourado

Pontos de saúde: 1.200 → 1.000 (-17%) ▼

Velocidade de ataque: 1s → 0,8s (-20%) ▼

O Cavaleiro Dourado era perfeito demais, com alto dano por segundo, dano de investida e muita saúde. Ele precisava de uma redução nos pontos de saúde e no dano por segundo para que o dano da sua investida se tornasse o fator principal.

Arqueiro Mágico

Dano: 70 → 80 (+14%) ▲

No geral, o Arqueiro Mágico não era forte o bastante para causar dano por segundo de longe.

Dragão Esqueleto

Pontos de saúde: 800 → 400 (-50%) ▼

Velocidade de ataque: 1s → 0,8s (-37,5%) ▼

Dano: 80 → 50 (-20%) ▼

O Dragão Esqueleto era o maioral, com a sua habilidade de obter estatísticas dos aliados. Ele ainda pode ser eficaz nos níveis de combinação 3/4, mas deve ser mais fácil de neutralizar nos níveis mais baixos.

ATRIBUTOS

Silvestre

Velocidade de ataque bônus dos aliados

  • 2/6: 0% → 15%

  • 4/6: 0% → 30%

  • 6/6: 0% → 60%

O atributo Silvestre não oferecia melhorias a aliados variados, deixando-os ineficientes, mesmo com o atributo completamente ativado.

EQUIPAMENTOS

Gancho do Pescador

Duração da desaceleração: 0s → 3s ▲

O Gancho do Pescador precisava de mais força para fornecer valor estratégico consistente.

Escudo da Donzela

Durabilidade: 6 → 5 (-16,7%) ▼

O Escudo da Donzela era forte demais nas rodadas iniciais, quando o tamanho máximo da equipe era pequeno, e quebrá-lo exigia muito esforço.

REFORMULAÇÃO

Força da Valquíria

Raio: 1 → 2 (+50%) ▲

Durabilidade: 10 → 3 (-70%) ▼

Dano segmentado: 50% → 100% (+50%) ▲

A Força da Valquíria não tinha um impacto significativo no jogo.

Por hoje é só!

Continue combinando e dominando as batalhas!

Equipe do Clash Royale