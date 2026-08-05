Combinações Táticas: balanceamento na metade da temporada 10
4 de agosto
Líderes
Rainha Goblin
Objetivos de missão: 3/10/25 → 2/8/20 (-33%/20%/20%) ▲
A Rainha Goblin era superestimada com os seus 2 pontos de saúde a mais. Agora, ela é uma opção mais competitiva entre os outros líderes.
Grande Guardião
Objetivos de missão: 2/8/20 → 3/10/20 (+50%/25%/0%)▼
A recente melhoria no Grande Guardião fez com que ficasse muito fácil completar as missões dele.
Rei Royale
Objetivos de missão: 1/2/4 → 2/3/4 (+100%/50%/0%)▼
Era fácil demais completar as duas primeiras missões do Rei.
Imperatriz Espiritual
Objetivos de missão: 3/15/50 → 3/20/60 (+0%/33%/20%)▼
A Imperatriz Espiritual continua dominando as arenas mais avançadas. Agora, esperamos que os outros líderes consigam alcançá-la.
Rainha das Lápides
Objetivos de missão: 3/20/60 → 3/15/50 (-0%/25%/16,7%) ▲
O sucesso da Rainha das Lápides depende demais da mobilização de uma Bruxa nas duas primeiras rodadas. Ao facilitar a sua missão, esperamos tirá-la dessa situação trágica.
2 de julho
As seguintes alterações foram feitas em Combinações Táticas em 2 de julho. Pedimos desculpas pela demora na publicação dessas informações e por qualquer inconveniente causado.
LÍDERES
Oráculo Ecoante
Objetivos de missão de líder: 2/6/18 → 1/3/7 (-50%/50%/61%) ▲
As missões do Oráculo Ecoante eram mais difíceis de completar do que as da maioria dos líderes.
Grande Guardião
Dano em área do primeiro escudo: 1 hexágono → 3 hexágonos (+200%) ▲
A mecânica do Grande Guardião era de difícil adaptação e não funcionava como esperado. Aumentar o alcance do seu primeiro escudo deve torná-lo mais consistente.
Rainha das Lápides
Saúde obtida da Lápide: 100% → 150% (+50%) ▲
Velocidade de ataque: 0,5s → 0,6s (+20%) ▲
A Rainha das Lápides era quase sempre derrotada antes mesmo de começar a lutar. Ela precisava de mais saúde para atuar como uma unidade poderosa.
TROPAS
Bebê Dragão
Pontos de saúde: 800 → 900 (+12,5%) ▲
O Bebê Dragão era muito usado como linha de frente para o atributo Silvestre.
Bandida-líder
Pontos de saúde: 900 → 1.200 (+33%) ▲
Aumento de pontos de saúde: 1,4% → 1,6% (+14%) ▲
A Bandida-líder não estava tendo um bom desempenho. Ela precisava de mais pontos de saúde para brilhar no campo de batalha e acompanhar o Cavaleiro Dourado.
Pirotécnica
Dano: 80 → 100 (+25%) ▲
O dano por segundo da Pirotécnica era muito baixo para causar impacto.
Cavaleiro Dourado
Pontos de saúde: 1.200 → 1.000 (-17%) ▼
Velocidade de ataque: 1s → 0,8s (-20%) ▼
O Cavaleiro Dourado era perfeito demais, com alto dano por segundo, dano de investida e muita saúde. Ele precisava de uma redução nos pontos de saúde e no dano por segundo para que o dano da sua investida se tornasse o fator principal.
Arqueiro Mágico
Dano: 70 → 80 (+14%) ▲
No geral, o Arqueiro Mágico não era forte o bastante para causar dano por segundo de longe.
Dragão Esqueleto
Pontos de saúde: 800 → 400 (-50%) ▼
Velocidade de ataque: 1s → 0,8s (-37,5%) ▼
Dano: 80 → 50 (-20%) ▼
O Dragão Esqueleto era o maioral, com a sua habilidade de obter estatísticas dos aliados. Ele ainda pode ser eficaz nos níveis de combinação 3/4, mas deve ser mais fácil de neutralizar nos níveis mais baixos.
ATRIBUTOS
Silvestre
Velocidade de ataque bônus dos aliados ▲
2/6: 0% → 15%
4/6: 0% → 30%
6/6: 0% → 60%
O atributo Silvestre não oferecia melhorias a aliados variados, deixando-os ineficientes, mesmo com o atributo completamente ativado.
EQUIPAMENTOS
Gancho do Pescador
Duração da desaceleração: 0s → 3s ▲
O Gancho do Pescador precisava de mais força para fornecer valor estratégico consistente.
Escudo da Donzela
Durabilidade: 6 → 5 (-16,7%) ▼
O Escudo da Donzela era forte demais nas rodadas iniciais, quando o tamanho máximo da equipe era pequeno, e quebrá-lo exigia muito esforço.
REFORMULAÇÃO
Força da Valquíria
Raio: 1 → 2 (+50%) ▲
Durabilidade: 10 → 3 (-70%) ▼
Dano segmentado: 50% → 100% (+50%) ▲
A Força da Valquíria não tinha um impacto significativo no jogo.
Por hoje é só!
Continue combinando e dominando as batalhas!
Equipe do Clash Royale