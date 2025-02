Prepare-se para liberar sua evolução favorita no mais novo evento: Escolha seu combatente !

Sabemos que vocês gostaram do evento Evolução Ideal na temporada de Valentine's, então o evento voltou, mas desta vez com menos amor e mais desejo de lutar!

📆 Quando?

Escolha da carta: 26 de agosto – 3 de setembro

Escolha a evolução que mais combina com o seu estilo.

Período de resgate: 4 – 13 de setembro

Comece a obter a sua evolução grátis!

⭐ Como funciona

Escolha seu combatente:

Confira a seleção de evoluções ferozes e escolha a sua favorita. A evolução escolhida será liberada assim que o período de escolha acabar.

✅ Escolhas possíveis

Confira todas as evoluções disponíveis para serem escolhidas:

Esqueletos

Gigante Real

Bárbaros

Pirotécnica

Cavaleiro

Espírito de Gelo

Morteiro

Arqueiras

Morcegos

Recrutas Reais

Aríete de Batalha

Zap

Tesla

Bombardeiro

Destruidores de Muros

Valquíria

🪙 Recompensa diária

A cada dia você pode resgatar algo especial que deixará o seu deck tinindo para uma batalha. Você tem apenas 24 horas para resgatar cada uma das recompensas diárias. 26 de agosto: 250 curingas comuns + 1 ficha de troca comum 27 de agosto: 1 caixote de ouro + 400 fichas da temporada 28 de agosto: 50 curingas raros + 1 ficha de troca rara 29 de agosto: 1 caixote de ouro + 2 poções de aceleração 30 de agosto: 10 curingas épicos + 1 ficha de troca épica 31 de agosto: 1 baú do relâmpago + 2 chaves de baú 1º de setembro: 1 curinga lendário + 1 ficha de troca lendária 2 de setembro: 1 baú mágico + 100 fichas de bandeira 3 de setembro: 1 curinga de campeão + 1 caixote de ouro



Perguntas respondidas

Quem pode participar dessa diversão?

Todos os jogadores a partir do nível do rei 7. Caso você já tenha liberado as evoluções de cartas, está dentro!

E se eu me esquecer de escolher uma evolução no período de seleção?

Não tem problema! Você receberá automaticamente a evolução das Arqueiras ao entrar no jogo durante o período de resgate.

E se eu já tiver liberado todas as evoluções?

Os fragmentos de evolução da carta que você escolheu serão convertidos em curingas para que você ainda tenha uma vantagem e fique mais forte!

Não perca! Escolha seu combatente e se prepare para dominar a arena!