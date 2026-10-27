Nova temporada: Embate Real!
Acabou a brincadeira! Esta temporada é toda focada na competição, oferecendo novas formas de competir, com novos recursos de torneio, desafios e... talvez algo mais? Veja o que vem por aí:
Novas evoluções: Gigante e Espelho
Evento de domínio de cartas decisivas
Pelejas diárias
Mercado real
Sugestão de deck
Novo modo competitivo...?
Final mundial da CRL
Novas evoluções
Gigante evoluído
Aura tão forte que enfurece tudo em volta!
O alvo deste grande apoio ainda são as estruturas, tornando-o a opção ideal na hora da investida, mas, se sofrer muito dano, já era o gentil Gigante! Ele se enfurece, deixando um rastro de Fúria que melhora todas as tropas que o seguem. Além disso, cada ataque dele deixa esse rastro de Fúria maior e MAIOR.
Quanto mais tempo ele ficar vivo, mais forte o empurrão.
Desbloqueie o Gigante no Pass Royale ou com fragmentos curinga.
Espelho evoluído
Para as tropas, o reflexo é perfeito!
O Espelho evoluído copia a última carta jogada, mas na forma evoluída, com um nível extra. A carta deve ter uma evolução, claro, mas a carta espelhada não precisa estar em um espaço de evolução nem na sua coleção! Se a evolução existir, o Espelho evoluído vai fazer acontecer.
Se a carta espelhada não tiver evolução, o jogador recebe o mesmo que receberia com o Espelho base: mesma carta, 1 nível mais alta.
A evolução do Espelho estará disponível na loja a partir da segunda semana da temporada, ou pode ser desbloqueada com fragmentos curinga.
Evento Rei das Cartas
9 de novembro a 7 de dezembro
Sabia que o Corredor não é a única carta decisiva em Clash Royale? Revelação chocante, não é? Mas existem muitas outras cartas que ajudam a conseguir dano à torre constante em batalha.
A partir da semana 2, você terá a oportunidade de experimentar um conjunto diferente de cartas decisivas melhoradas a cada semana (não incluindo Gigante ou Espelho, que serão melhoradas a temporada inteira).
Semana 2: Aríete de Batalha, Corredor, Morteiro, Gigante Servo, Barril de Goblins
Semana 3: Balão, Porcos Reais, Três Mosqueteiras, Gigante Real, Domadora de Carneiro, Destruidores de Muros
Semana 4: Goblin Gigante, Barril de Esqueletos, Golem, Gigante Elétrico, Lava Hound, Golem de Elixir
Semana 5: X-Besta, Mineiro, Cemitério, Escavadeira de Goblins
Além de ter diferentes cartas decisivas à disposição, o evento Rei das Cartas e os desafios semanais vão guiar você por todas as cartas decisivas, concedendo fichas de coroa e outras recompensas pelo caminho!
Desafio de Astúcia: 16 a 23 de novembro
Desafio de Pancadaria: 23 a 30 de novembro
Desafio de Cerco e Dano: 30 de novembro a 7 de dezembro
Participe do evento! Quem sabe você não encontre novos decks para adicionar ao seu caminho de troféus?
Pelejas diárias
Todo dia, de 2 a 8 de novembro, uma nova peleja vai aparecer, com uma situação única para os jogadores resolverem.
Cada peleja traz diferentes combinações de cartas, com no mínimo 1 e no máximo 4 cartas no deck, que o jogador deve usar para vencer as cartas jogadas contra ele. A situação será a mesma a cada tentativa: mesmas cartas, mesmos lugares, mesmo tempo, e cada carta só pode ser jogada uma vez.
O objetivo dessas pelejas não é conseguir recompensas, e sim usar as habilidades para resolver cada uma no menor número de tentativas. Veja se você tem a habilidade necessária para derrotar seus amigos ou criadores de conteúdo favoritos!
Um segundo conjunto de pelejas será lançado durante a temporada, então fique de olho!
Psiu! Vale a pena prestar atenção aos nomes das pelejas...
Mercado real
9 de novembro a 7 de dezembro
A realeza montou um mercado e tem recompensas suficientes para mimar as massas! Itens de personalização e muitos outros, de todos os tipos, estarão disponíveis em troca de fichas de coroa.
Fichas de coroa são uma moeda por tempo limitado que pode ser obtida em eventos e na loja.
O mercado estará aberto a partir da semana 2 da temporada. Os itens mais cobiçados serão desbloqueados depois de gastar 3.000 fichas de coroa.
Sugestão de deck
Uma forma melhorada de montar novos decks!
A sugestão de deck assume o lugar da varinha mágica e ajuda a montar um deck do zero ou criar um a partir dos seus favoritos.
Quando usado no deck de duelo, mostra recomendações de cartas na sua coleção que não foram usadas em outros decks.
A sugestão de deck será lançada na semana 2 da temporada de novembro, na aba de montagem de decks do caminho de troféus. Vamos implementar esse recurso em caráter de teste. Se não aparecer aí de imediato, vai ficar disponível futuramente.
Novo modo competitivo...?
Hã? Onde? Quando?
Um novo recurso que vai elevar o patamar da competição vai chegar em breve em uma arena perto de você!
A novidade será revelada na final mundial, então fique de olho nas nossas redes sociais e na área de notícias do jogo.
Final mundial da CRL
É a época mais competitiva do ano!
A final mundial da Clash Royale League é um evento de 3 dias com os 16 melhores jogadores do mundo, que vão competir em uma chave de eliminação dupla até a coroação no campeonato mundial da CRL26!
A final mundial vai acontecer de 6 a 8 de novembro em Xangai. Você pode prestigiar o evento presencialmente ou assistir on-line na plataforma do evento para acompanhar as disputas, interagir e resgatar recompensas!
As disputas começam todos os dias às 3h (UTC).
Correções de erros
O Megacavaleiro não é mais imune à rede do Caçador evoluído enquanto salta.
O Megacavaleiro evoluído não é mais imune ao Tornado enquanto ataca.
A Bandida não é mais impactada ao investir contra o escudo do Mago evoluído.
Os Destruidores de Muros evoluídos agora causam dano de morte ao serem puxados pelo Pescador.
O ataque do Aríete de Batalha evoluído agora é interrompido por Zap e interações similares ao recuar antes do próximo ataque.
O Mago de Gelo Heroico agora devolve elixir se for derrotado antes de o projétil atingir o alvo.
Como sempre, continue enviando seu feedback! Cada comentário, dúvida e sugestão nos ajuda a melhorar o jogo, então continuem a enviar!
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale