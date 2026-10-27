O Espelho evoluído copia a última carta jogada, mas na forma evoluída, com um nível extra. A carta deve ter uma evolução, claro, mas a carta espelhada não precisa estar em um espaço de evolução nem na sua coleção! Se a evolução existir, o Espelho evoluído vai fazer acontecer.

Se a carta espelhada não tiver evolução, o jogador recebe o mesmo que receberia com o Espelho base: mesma carta, 1 nível mais alta.

A evolução do Espelho estará disponível na loja a partir da segunda semana da temporada, ou pode ser desbloqueada com fragmentos curinga.

Evento Rei das Cartas

9 de novembro a 7 de dezembro

Sabia que o Corredor não é a única carta decisiva em Clash Royale? Revelação chocante, não é? Mas existem muitas outras cartas que ajudam a conseguir dano à torre constante em batalha.

A partir da semana 2, você terá a oportunidade de experimentar um conjunto diferente de cartas decisivas melhoradas a cada semana (não incluindo Gigante ou Espelho, que serão melhoradas a temporada inteira).

Semana 2 : Aríete de Batalha, Corredor, Morteiro, Gigante Servo, Barril de Goblins

Semana 3 : Balão, Porcos Reais, Três Mosqueteiras, Gigante Real, Domadora de Carneiro, Destruidores de Muros

Semana 4 : Goblin Gigante, Barril de Esqueletos, Golem, Gigante Elétrico, Lava Hound, Golem de Elixir

Semana 5: X-Besta, Mineiro, Cemitério, Escavadeira de Goblins

Além de ter diferentes cartas decisivas à disposição, o evento Rei das Cartas e os desafios semanais vão guiar você por todas as cartas decisivas, concedendo fichas de coroa e outras recompensas pelo caminho!

Desafio de Astúcia : 16 a 23 de novembro

Desafio de Pancadaria : 23 a 30 de novembro

Desafio de Cerco e Dano: 30 de novembro a 7 de dezembro

Participe do evento! Quem sabe você não encontre novos decks para adicionar ao seu caminho de troféus?

Pelejas diárias

Todo dia, de 2 a 8 de novembro, uma nova peleja vai aparecer, com uma situação única para os jogadores resolverem.

Cada peleja traz diferentes combinações de cartas, com no mínimo 1 e no máximo 4 cartas no deck, que o jogador deve usar para vencer as cartas jogadas contra ele. A situação será a mesma a cada tentativa: mesmas cartas, mesmos lugares, mesmo tempo, e cada carta só pode ser jogada uma vez.

O objetivo dessas pelejas não é conseguir recompensas, e sim usar as habilidades para resolver cada uma no menor número de tentativas. Veja se você tem a habilidade necessária para derrotar seus amigos ou criadores de conteúdo favoritos!

Um segundo conjunto de pelejas será lançado durante a temporada, então fique de olho!

Psiu! Vale a pena prestar atenção aos nomes das pelejas...

Mercado real

9 de novembro a 7 de dezembro

A realeza montou um mercado e tem recompensas suficientes para mimar as massas! Itens de personalização e muitos outros, de todos os tipos, estarão disponíveis em troca de fichas de coroa.