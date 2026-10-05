Nova temporada: Shocktober
Prepare-se para a estreia mais chocante do ano... literalmente! Confira tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada neste artigo:
Novo herói: Mago Elétrico
Nova evolução: Gigante Elétrico
Shocktober: o Filme Evento do álbum
Modos do C.A.O.S
Liga do Xadrez Macabro
Torneio global Relâmpagos Poderosos
Desafio das 20 Vitórias
Evento da comunidade
NOVO HERÓI
Mago Elétrico Heroico
Habilidade: Dupla Descarga
O herói mais eletrizante de todos!
Ative a habilidade do Mago Elétrico Heroico para atordoar dois inimigos próximos de uma só vez por alguns segundos! Você encontrará o novo herói eletrizante no Pass Royale melhorado.
NOVA EVOLUÇÃO
Evolução do Gigante Elétrico
Kit elétrico 2.0: novo e aprimorado!
Com o dispositivo, o Gigante Elétrico evoluído lança um pulso elétrico que reduz o nível dos inimigos ao alcance. As tropas atingidas terão que aumentar a tensão para segurar o curto-circuito!
Libere-a nova evolução DE GRAÇA completando o evento do álbum.
EVENTO DO ÁLBUM
Shocktober: o Filme! Em cartaz de 6 de outubro a 2 de novembro.
Alguma vez você se perguntou o que as tropas fazem nas horas vagas? Descubra os filmes favoritos deles coletando segmentos e completando as cenas dos pôsteres.
Complete o álbum para ganhar o Gigante Elétrico evoluído, um emote e um visual de torre!
Como sempre, os segmentos podem ser comuns, raros, épicos ou lendários, e é possível obtê-los como recompensas de batalhas diárias (até três por dia), em eventos ou na loja.
Segmentos já coletados são chamados de duplicatas. Você pode trocar quatro duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.
Cada nível de raridade de segmento dá um número diferente de duplicatas.
|Segmento
|Duplicatas
|Comum
|3
|Raro
|3
|Épico
|4
|Lendário
|4
Os segmentos adicionais que você coletar após completar o álbum serão convertidos em recompensas bônus.
Durante a última semana do evento, todos os segmentos de recompensas diárias serão exclusivos: a ajuda que faltava para você concluir o evento e conquistar aquelas recompensas incríveis que tanto queria!
Esse evento está disponível a partir da arena 3.
Você também adora saber as chances de ganhar itens? Confira as probabilidades de obtenção dos segmentos para o evento do álbum atual aqui.
MODO DE JOGO
C.A.O.S pouco é bobagem!
Nesta temporada, teremos 20 cartas novas e um nível de absurdos inéditos e irrestritos. O modo que você já conhece e adora, mas com diversas variações para eletrificar a arena!
C.A.O.S no Escuro: 19 a 26 de outubro
C.A.O.S Estratégico: 19 de outubro a 2 de novembro
C.A.O.S Relampejante: 26 de outubro a 2 de novembro
Psiu! Temos outro emblema secreto... O nome? Alternando tensões.
LIGA COMPETITIVA
Xadrez Macabro: 5 a 19 de outubro
A temporada é macabra, e o xadrez também! Derrube uma muralha de tropas para derrotar o Rei do oponente enquanto defende as suas tropas e o seu Rei!
Você pode ganhar até dois emblemas nessa liga: um por completar o caminho das ligas e outro por ficar entre os 10.000 primeiros na classificação.
TORNEIO GLOBAL
Relâmpagos Poderosos: 20 a 25 de outubro
Relâmpagos e trovões são muito assustadores, mas a batalha tem que continuar! Quando o relâmpago clarear a arena, energize-se e volte com o dobro de força para lutar pela glória.
Mostre do que você é capaz para ganhar um emblema exclusivo e ostentar as suas habilidades. Os 10.000 melhores jogadores também receberão um emblema por alcançar o placar.
Desafio das 20 Vitórias
26 de outubro a 2 de novembro
Chegou a hora de novo... o desafio mais acirrado de todos está de volta!
Esse é só para quem tem coração forte. Conquiste vinte vitórias com menos de três derrotas para alcançar a glória suprema.
O emote especial por alcançar as vinte vitórias? Não se preocupe, ele será esplêndido como sempre!
EVENTO DA COMUNIDADE
Não deixe a luz se apagar!
Você é um colaborador generoso ou só quer saber das recompensas?
Todo dia, vença uma batalha e escolha uma recompensa do lado vermelho ou do lado azul. O lado que você escolher adicionará ou subtrairá energia da fonte da comunidade.
A quantidade total de energia restante ao final do evento definirá a recompensa da comunidade, que estará disponível para todos que participaram!
Mais informações serão divulgadas próximo à data, então fique de olho nas nossas redes sociais.
Nós nos vemos na arena!
Equipe do Clash Royale