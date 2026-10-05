Com o dispositivo, o Gigante Elétrico evoluído lança um pulso elétrico que reduz o nível dos inimigos ao alcance. As tropas atingidas terão que aumentar a tensão para segurar o curto-circuito!

Libere-a nova evolução DE GRAÇA completando o evento do álbum.

EVENTO DO ÁLBUM

Shocktober: o Filme! Em cartaz de 6 de outubro a 2 de novembro.

Alguma vez você se perguntou o que as tropas fazem nas horas vagas? Descubra os filmes favoritos deles coletando segmentos e completando as cenas dos pôsteres.

Complete o álbum para ganhar o Gigante Elétrico evoluído, um emote e um visual de torre!

Como sempre, os segmentos podem ser comuns, raros, épicos ou lendários, e é possível obtê-los como recompensas de batalhas diárias (até três por dia), em eventos ou na loja.

Segmentos já coletados são chamados de duplicatas. Você pode trocar quatro duplicatas por um segmento exclusivo, o que garante um que você ainda não tenha.

Cada nível de raridade de segmento dá um número diferente de duplicatas.

Segmento Duplicatas Comum 3 Raro 3 Épico 4 Lendário 4

Os segmentos adicionais que você coletar após completar o álbum serão convertidos em recompensas bônus.

Durante a última semana do evento, todos os segmentos de recompensas diárias serão exclusivos: a ajuda que faltava para você concluir o evento e conquistar aquelas recompensas incríveis que tanto queria!

Esse evento está disponível a partir da arena 3.

Você também adora saber as chances de ganhar itens? Confira as probabilidades de obtenção dos segmentos para o evento do álbum atual aqui.

MODO DE JOGO

C.A.O.S pouco é bobagem!

Nesta temporada, teremos 20 cartas novas e um nível de absurdos inéditos e irrestritos. O modo que você já conhece e adora, mas com diversas variações para eletrificar a arena!

C.A.O.S no Escuro: 19 a 26 de outubro

C.A.O.S Estratégico: 19 de outubro a 2 de novembro

C.A.O.S Relampejante: 26 de outubro a 2 de novembro

Psiu! Temos outro emblema secreto... O nome? Alternando tensões.

LIGA COMPETITIVA

Xadrez Macabro: 5 a 19 de outubro

A temporada é macabra, e o xadrez também! Derrube uma muralha de tropas para derrotar o Rei do oponente enquanto defende as suas tropas e o seu Rei!