Alcance da visibilidade: maior (+9%)

Embora pareça uma melhoria, na verdade é o oposto.

É normal que um Bárbaro de Elite se distraia com algo no meio da arena, mas o outro continue seguindo para a torre, o que causa confusão e frustração para quem defende. Com essa mudança, os dois vão se distrair, e será mais fácil lidar com a carta.