Toda colaboração é bem-vinda!

Prepare-se para uma nova aventura e reúna os seus amigos para a Viagem de Clãs.

Lutem em companhia para coletar coroas e ganhar recompensas incríveis, como baús, cubos da sorte e muito mais!

Quando? De 22 a 29 de setembro

Não abandone o seu clã

O progresso está vinculado ao clã, então você deverá estar em um quando o evento começar para poder participar.

Sair ou sofrer banimento de um clã torna você inelegível para receber recompensas, então fique onde está e evite punições!

Resgate as suas recompensas

Conforme o clã alcança novos marcos, você recebe recompensas com base na sua arena atual.

Para coletá-las, você precisa ganhar no mínimo 15 coroas antes que o clã alcance o marco final ou o evento termine.