18/09/2025
Blog – Clash Royale
Viagem de Clãs
Toda colaboração é bem-vinda!
Prepare-se para uma nova aventura e reúna os seus amigos para a Viagem de Clãs.
Lutem em companhia para coletar coroas e ganhar recompensas incríveis, como baús, cubos da sorte e muito mais!
Quando? De 22 a 29 de setembro
Não abandone o seu clã
O progresso está vinculado ao clã, então você deverá estar em um quando o evento começar para poder participar.
Sair ou sofrer banimento de um clã torna você inelegível para receber recompensas, então fique onde está e evite punições!
Resgate as suas recompensas
Conforme o clã alcança novos marcos, você recebe recompensas com base na sua arena atual.
Para coletá-las, você precisa ganhar no mínimo 15 coroas antes que o clã alcance o marco final ou o evento termine.
A gente se vê na arena!
Equipe do Clash Royale