Августовские изменения баланса!
Стрелы
💥 Урон королевской башне :
111 → 93 (-16 %)
Стрелы позволяют одновременно бить как по королевской башне, так и по врагам, поэтому мы уменьшаем урон королевской башне, чтобы немного снизить универсальность карты.
Эволюция гоблинского бура
Убран дополнительный гоблин при втором уходе под землю.
Колоды с гоблинским буром пользуются популярностью благодаря тому, что позволяют практически гарантировано нанести урон королевской башне. Мы убираем одного гоблина, появляющегося из эволюционировавшего гоблинского бура, чтобы обратить внимание игроков и на другие способы нанесения урона.
Колдун
❤️ Запас здоровья:
720 → 754 (+5 %)
🛡️ Прочность щита (эволюция): 296 → 190 (-36 %)
Эволюция колдуна была слишком сильна в обороне, так как для воздействия на ее щит требовались дорогие заклинания. Теперь этот щит можно уничтожить с помощью небольших заклинаний вроде разряда. Сам колдун получит прибавку к здоровью, позволяющую ему пережить яд, а его эволюции — устоять перед комбинациями наподобие разряда с ядом.
Повозка с пушкой
⏱️ Скорость атаки пушки под щитом:
1 → 0,9 секунды (на 10 % быстрее)
Повозка с пушкой уже давно не пользуется популярностью. Мы увеличиваем скорость ее атаки, чтобы уравнять показатели пушки под щитом и сломанной пушки, что должно сделать эту карту более привлекательной.
Громовержец
🟢 Радиус урона при появлении :
2,5 → 3 (+20 %)
Благодаря усилению радиус урона при появлении станет таким же, как у ледяного колдуна, что добавит этой способности мощи и универсальности.
Гоблинская машина
🚀 Скорость атаки ракетой: 4 → 3,5 секунды (на 13 % быстрее)
Уменьшение запаса здоровья гоблинской машины привело к тому, что получить преимущество с помощью ее ракетной атаки стало слишком сложно. Мы увеличиваем скорость атаки ракетой, чтобы сделать карту более стабильной.
Охотник
❤️ Запас здоровья:
838 → 884 (+6 %)
Охотник слишком уязвим перед воинами ближнего боя, так что прибавка к здоровью должна повысить его живучесть.
Ледяной колдун
🟢 Радиус атаки по области:
1 → 1,5 (+50 %)
Ключевая особенность ледяного колдуна — его атака по области, которая часто используется в сочетании с торнадо. Мы увеличиваем ее радиус, чтобы сделать карту более стабильной.
Бездна
💥 Урон (1 цель):
544 → 472 (-13 %)
💥 Урон
(от 5 целей):
48 → 76 (+58 %)
Бездна слишком эффективна для получения преимущества в эликсире, в особенности при использовании против воинов дальнего боя за 4–5 капель эликсира, например магического лучника, электродракона и королевы лучниц. Мы корректируем урон бездны, чтобы сделать ее менее эффективной против дорогих воинов дальнего боя и более полезной против толп.
Костяные драконы
❤️ Запас здоровья:
563 → 560 (>1 %)
Взаимодействие между колдуном и костяными драконами было непоследовательным — колдуну требовалось на один удар больше для уничтожения костяных драконов 11-го уровня, чем для 15-го. Теперь для уничтожения костяных драконов колдуну всегда будет требоваться два удара.