4 авг. 2024 г.
Августовский золотой фестиваль!

Присоединяйтесь к августовскому золотому фестивалю! С 5 по 12 августа по всему королевству пройдут дожди из золота! Три события одновременно? Скидки на улучшение, дополнительное золото и награды за достижение целей? Золотая пора!

Что же вас ждет?

SLASH ROYALE!

Целую неделю улучшение карт будет стоить в два раза меньше золота!

Золотая лихорадка!

Хотите больше золота? Тогда разрушайте башни!

В зависимости от уровня арены вы можете заработать до 120 000 золотых!

Вот сколько золота вы можете заработать каждый день в течение события:

  • с 1-й по 4-ю арены: 5000 золотых;

  • с 5-й по 7-ю арены: 10 000 золотых;

  • с 8-й по 10-ю арены: 15 000 золотых;

  • 11-я арена и выше: 20 000 золотых.

Событие с целями!

Тратьте золото и получайте награды. Да, это так просто!

Вот список целей и наград:

  • 5000 золотых — 1 золотой сундук;

  • 10 000 золотых — 500 случайных обычных карт;

  • 20 000 золотых — 5 ключей от сундуков;

  • 50 000 золотых — 100 случайных редких карт;

  • 100 000 золотых — 1 магический сундук;

  • 200 000 золотых — 50 случайных эпических карт;

  • 300 000 золотых — 1 огромный сундук;

  • 450 000 золотых — 3 легендарных карты-джокера;

  • 600 000 золотых — джокерский сундук;

  • 750 000 золотых — 1 легендарный сундук короля (или простой сундук короля, если вы еще не достигли 11-й арены).

Готовы к дождю из золота? Тогда пора в бой!

До встречи на арене!
Команда Clash Royale