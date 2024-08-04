Августовский золотой фестиваль!
Присоединяйтесь к августовскому золотому фестивалю! С 5 по 12 августа по всему королевству пройдут дожди из золота! Три события одновременно? Скидки на улучшение, дополнительное золото и награды за достижение целей? Золотая пора!
Что же вас ждет?
SLASH ROYALE!
Целую неделю улучшение карт будет стоить в два раза меньше золота!
Золотая лихорадка!
Хотите больше золота? Тогда разрушайте башни!
В зависимости от уровня арены вы можете заработать до 120 000 золотых!
Вот сколько золота вы можете заработать каждый день в течение события:
с 1-й по 4-ю арены: 5000 золотых;
с 5-й по 7-ю арены: 10 000 золотых;
с 8-й по 10-ю арены: 15 000 золотых;
11-я арена и выше: 20 000 золотых.
Событие с целями!
Тратьте золото и получайте награды. Да, это так просто!
Вот список целей и наград:
5000 золотых — 1 золотой сундук;
10 000 золотых — 500 случайных обычных карт;
20 000 золотых — 5 ключей от сундуков;
50 000 золотых — 100 случайных редких карт;
100 000 золотых — 1 магический сундук;
200 000 золотых — 50 случайных эпических карт;
300 000 золотых — 1 огромный сундук;
450 000 золотых — 3 легендарных карты-джокера;
600 000 золотых — джокерский сундук;
750 000 золотых — 1 легендарный сундук короля (или простой сундук короля, если вы еще не достигли 11-й арены).
Готовы к дождю из золота? Тогда пора в бой!
До встречи на арене!
Команда Clash Royale