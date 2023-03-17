Анонс обновления: Сезонные токены и многое другое!
В конце месяца выйдет новое обновление! Ниже представлен предварительный обзор некоторых новых функций, которые будут добавлены.
Вкладка "События" (место, где вы играете в особые испытания) получила крайне необходимую переработку, в ней появились функции, которые учитывают основные проблемы, о которых мы узнали от сообщества Clash Royale.
СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ И СЕЗОННЫЙ МАГАЗИН
Самое большое изменение в Событиях (любой режим игры на вкладке События) заключается в том, что заранее определенные награды больше не являются чем-то особенным.
Мы получили много отзывов о том, что не стоит играть в определенные испытания ради золотого сундука за 8 побед или ненужной карты.
Чтобы игрокам было проще получать желаемые награды, мы ввели в игру СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ.
Каждое событие, в котором вы играете, приносит вам сезонные токены, которые вы можете потратить в Сезонном Магазине.
В Сезонном Магазине будет множество наград, на которые можно потратить Сезонные Жетоны: золото, волшебные предметы (включая книги), Карты Джокеры, Боевые Знамена, Эмодзи и многое другое.
Как получить Сезонные Токены
Играть в событиях
Прохождение Pass Royale (включая Бесплатный)
Всё очень просто!
Обновление для лузеров
Мы хотели, чтобы и победа, и поражение были приятнее, поэтому мы внедрили новую систему получения сезонных токенов в событиях.
Вы сможете получить сезонные токены по окончании битвы в событии, основываясь на следующих показателях:
Разрушенные башни
Защищенные башни
Потраченный эликсир
Играя в событиях, вы можете заработать до 1000 сезонных токенов в день. Этот ежедневный лимит может быть увеличен с помощью Сезонного Буста, максимум до 7000 токенов в день!
Вы можете продолжать играть в события даже после того, как достигнете своего ежедневного максимума.
СОБЫТИЯ 2.0 И РЕЖИМЫ ДИСКО
Вкладка "События" теперь содержит список режимов игры.
Специальное испытание
1v1
2v2
Бесконечные Особые Испытания
Теперь вы можете играть в Особые испытания столько, сколько захотите, пока они доступны!
Это было одно из самых востребованных изменений в Особых испытаниях. Больше не нужно проигрывать 3 раза и не иметь возможности играть в новейший режим игры, или завершать испытания и не иметь возможности играть дальше.
Это также означает, что больше не нужно тратить кристаллы, чтобы продолжить игру, и вы сможете зарабатывать награды с помощью сезонных токенов без каких-либо препятствий... не считая рандомного напарника 2v2, который играет 10 эликсиров на мосту.
Режим Диско: Больше Развлечения
Диско Режим восстал из мертвых, вернувшись из своей ссылки в меню в легкодоступное место.
Теперь, находясь во вкладке "События", вы можете играть как в режиме 1v1, так и в режиме 2v2, которые регулярно сменяют друг друга.
Равные условия
Уровни карт и башен теперь ограничены 11 уровнем при игре в любые испытания.Класс.
Мы надеемся, что вам понравятся изменения, и следите за обновлением, которое выйдет в конце месяца!
Функция находится в разработке, и ее финальная версия может отличаться от приведенного здесь описания.