Самое большое изменение в Событиях (любой режим игры на вкладке События) заключается в том, что заранее определенные награды больше не являются чем-то особенным.

Мы получили много отзывов о том, что не стоит играть в определенные испытания ради золотого сундука за 8 побед или ненужной карты.

Чтобы игрокам было проще получать желаемые награды, мы ввели в игру СЕЗОННЫЕ ТОКЕНЫ.

Каждое событие, в котором вы играете, приносит вам сезонные токены, которые вы можете потратить в Сезонном Магазине.

В Сезонном Магазине будет множество наград, на которые можно потратить Сезонные Жетоны: золото, волшебные предметы (включая книги), Карты Джокеры, Боевые Знамена, Эмодзи и многое другое.