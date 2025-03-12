Встречайте «Ретро-Royale»!
Играйте, как будто на дворе 2017!
С 12 по 26 марта перенеситесь в прошлое и сыграйте в Clash Royale так, как играли во времена первого появления королевского призрака! Играйте классическими 80 картами, продвигайтесь в ретро-лиге и сражайтесь за эксклюзивные награды!
Играйте в оригинальную игру
Вы когда-нибудь задумывались, как выглядела Clash Royale в самом начале? Теперь у вас есть шанс увидеть игру такой, какой она была до появления воинов для башни, эволюций и чемпионов!
Продвигайтесь в ретро-лиге
Ретро-лига включает 30 ступеней. Каждая победа приближает вас к вершине и вознаграждает золотом и сезонными токенами. Достигните последней ступени, чтобы разблокировать эксклюзивный эмодзи «Ретро-Royale»!
Не беспокойтесь о проигрышах — они не отбросят вас назад. Мы просто хотим дать вам возможность поностальгировать!
Соревнуйтесь за славу
Когда вы достигнете соревновательной лиги, ваш начальный ранг будет зависеть от того, насколько вы продвинулись на пути к славе.
После этого ваш ранг будет определяться прогрессом в «Ретро-Royale», точно так же, как с рейтинговым режимом 2 на 2 и легендарным путем. Продолжайте побеждать, чтобы доказывать свои навыки олдскульной игры и подниматься выше в списке лидеров!
Режим «Ретро-Royale» не будет доступен в дружеских боях, так что постарайтесь взять как можно больше от этого события, пока оно не кончилось!
Эксклюзивные значки
После 26 марта вы получите значки за свои достижения в «Ретро-Royale»:
значок за победу в ретро-лиге (нужно одержать хотя бы одну победу);
значок за достижение соревновательной лиги.
Сезонный ретро-магазин
Во время «Ретро-Royale» в сезонном магазине будут доступны уникальные знамена и эмодзи. Не забудьте потратить свои сезонные токены, пока это событие не кончилось!