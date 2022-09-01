ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА CLASH FEST!
Clash Fest - это целый месяц празднования Clash, в рамках которого пройдут уникальные внутриигровые и внеигровые события в играх Clash Royale и Clash of Clans!
Давайте отпразднуем крупнейшее событие года в Clash с множеством фантастических призов. Приготовьтесь испытать свои навыки в 7 внутриигровых испытаниях - каждое из которых посвящено отдельной теме - и наслаждайтесь эксклюзивным контентом на наших страницах в социальных сетях, таким как: документальные фильмы, закулисье, интро недели, мероприятия создателей, вопросы и ответы и многое другое!
Вы фанат киберспорта? Тогда вам к нам!
Clash Fest будет освещать все события, связанные с Мировым финалом, который пройдет в Хельсинки, Финляндия, с 23 по 25 сентября!
Мы будем держать вас в курсе событий на протяжении всего времени, а пока давайте сосредоточимся на 7 внутриигровых испытаниях.
7 ИСПЫТАНИЙ
В течение сентября и начала октября будет проведено в общем 7 уникальных испытаний. В каждом из них будет специальный приз, который будет разыгран среди тех, кто попытается выполнить каждое из этих испытаний.
Да, даже просто попытавшись один раз!
Четверг, 1 сентября:
#1 Испытание с тройным эликсиром
ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите эмодзи праздничного Эликсирного Голема.
Разыгрываемый приз: Билеты, перелеты и проживание в отеле на мировой финал в Хельсинки для победителя + 1 друга.
Понедельник, 5 сентября:
#2 Испытание Ретро-Royale
ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эмодзи Карнавал Гоблинов
Разыгрываемый приз: Ограниченное издание Golden P.E.K.K.A с автографами команды CR и один iPad
Понедельник, 12 сентября:
#3 Дуэльное Испытание
ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эмодзи Самоисцеление
Пятница, 16 сентября:
#4 Испытание 2 на 2
ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эпическую эмодзи " Дай пять".
Разыгрываемый приз: Мерч боксы Clash Royale для победителя и его товарищей по клану
Понедельник, 19 сентября:
#5 Испытание с запретом колод
ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эмодзи Всевидящий
Пятница, 23 сентября:
#6 Испытание с внезапной смертью
ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите эмодзи "Я слежу за тобой".
Разыгрываемый приз: 10 победителей получат киберспортивную атрибутику Clash Royale
Понедельник 26 сентября - 2 октября:
#7 Усложняющееся испытание
ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эмодзи Высокое Напряжение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Победитель должен иметь возможность приехать на мировой финал, который состоится 23-25 сентября в Хельсинки, Финляндия.
Победитель получит внутриигровое сообщение (в вашем внутриигровом почтовом ящике возле соц. иконки) и ОБЯЗАН ответить на него в течение 24 часов, чтобы подтвердить свой приз.
Если победитель не ответит, или если он не сможет получить приз из-за ограничений на передвижение или по другим причинам, то приз будет разыгран снова, пока не будет найден подходящий победитель.
Пришло время сразиться за славу, награды и тонну удовольствия!
ДА НАЧНУТСЯ ИГРЫ!