Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
1 сент. 2022 г.
Blog – Clash Royale

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА CLASH FEST!

Clash Fest - это целый месяц празднования Clash, в рамках которого пройдут уникальные внутриигровые и внеигровые события в играх Clash Royale и Clash of Clans!

Давайте отпразднуем крупнейшее событие года в Clash с множеством фантастических призов. Приготовьтесь испытать свои навыки в 7 внутриигровых испытаниях - каждое из которых посвящено отдельной теме - и наслаждайтесь эксклюзивным контентом на наших страницах в социальных сетях, таким как: документальные фильмы, закулисье, интро недели, мероприятия создателей, вопросы и ответы и многое другое!

Вы фанат киберспорта? Тогда вам к нам!

Clash Fest будет освещать все события, связанные с Мировым финалом, который пройдет в Хельсинки, Финляндия, с 23 по 25 сентября!

Мы будем держать вас в курсе событий на протяжении всего времени, а пока давайте сосредоточимся на 7 внутриигровых испытаниях.


7 ИСПЫТАНИЙ

В течение сентября и начала октября будет проведено в общем 7 уникальных испытаний. В каждом из них будет специальный приз, который будет разыгран среди тех, кто попытается выполнить каждое из этих испытаний.

Да, даже просто попытавшись один раз!

Четверг, 1 сентября:

#1 Испытание с тройным эликсиром

  • ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите эмодзи праздничного Эликсирного Голема.

  • Разыгрываемый приз: Билеты, перелеты и проживание в отеле на мировой финал в Хельсинки для победителя + 1 друга.

Понедельник, 5 сентября:

#2 Испытание Ретро-Royale

  • ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эмодзи Карнавал Гоблинов

  • Разыгрываемый приз: Ограниченное издание Golden P.E.K.K.A с автографами команды CR и один iPad

Понедельник, 12 сентября:

#3 Дуэльное Испытание

  • ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эмодзи Самоисцеление

Пятница, 16 сентября:

#4 Испытание 2 на 2

  • ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эпическую эмодзи " Дай пять".

  • Разыгрываемый приз: Мерч боксы Clash Royale для победителя и его товарищей по клану

Понедельник, 19 сентября:

#5 Испытание с запретом колод

  • ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эмодзи Всевидящий

Пятница, 23 сентября:

#6 Испытание с внезапной смертью

  • ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите эмодзи "Я слежу за тобой".

  • Разыгрываемый приз: 10 победителей получат киберспортивную атрибутику Clash Royale

Понедельник 26 сентября - 2 октября:

#7 Усложняющееся испытание

ЭМОДЗИ: Пройдите испытание и получите Эмодзи Высокое Напряжение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Победитель должен иметь возможность приехать на мировой финал, который состоится 23-25 сентября в Хельсинки, Финляндия.

Победитель получит внутриигровое сообщение (в вашем внутриигровом почтовом ящике возле соц. иконки) и ОБЯЗАН ответить на него в течение 24 часов, чтобы подтвердить свой приз.

Если победитель не ответит, или если он не сможет получить приз из-за ограничений на передвижение или по другим причинам, то приз будет разыгран снова, пока не будет найден подходящий победитель.

Пришло время сразиться за славу, награды и тонну удовольствия!

ДА НАЧНУТСЯ ИГРЫ!