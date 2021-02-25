Изменения в подборе игроков!
В течение долгого времени одна из самых больших претензий от игроков была сосредоточена на матчах между уровнями короля. Например, во время игры, вы столкнулись с игроком, который на несколько уровней выше вас. Сегодня мы решаем эту проблему в техническом перерыве!
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
Глобальные изменения произойдут в индивидуальном подборе игроков.
Игроки теперь по умолчанию будут соответствовать игрокам, у которых уровень короля +1 или -1 к своему собственному (наряду с равным матчем).
Например, король 12-го уровня будет сопоставлен с королем 11-го, 12-го или 13-го уровня.
Примечание: это правило не изменит текущие правила подбора игроков на основе количества трофеев.
СОХРАНЕНИЕ БЫСТРОГО ПОДБОРА
Однако, чтобы время подбора оставалось приемлемым, эти параметры будут увеличиваться на +1 / -1 каждые 5 секунд времени поиска, до максимум +3 / -3 за 10 секунд. Это сделано для того, чтобы игроки не застревали в поисках противника надолго.
ПОДБОР КЛАНОВЫЕ ВОЙНЫ 2
Исключением из приведенного выше правила является Clan Wars 2, где время для повышения соответствия уровня короля будет 20 секунд вместо 5. Это связано с отзывами о текущих матчах Клановых Войн, которые, как мы надеемся, будут рассмотрены и позволят больше времени на поиск противника с уровнем короля ближе к вашему.
КОГДА ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ?
Эти изменения вступят в силу в ближайшее время, в четверг, 25 февраля.
Мы будем следить за этим изменением в системе подбора игроков, и в случае возникновения какой-либо проблемы, внесем изменения, если заметим какие-либо негативные последствия, поэтому (справедливое предупреждение) это может быть не постоянным изменением, если мы увидим проблемы, такие как невозможность подборки игроков.