Расскажи о себе, пожалуйста.



-Всем привет! Меня зовут Лукас, мне 23 года, и я живу в Бразилии.

Хочу поблагодарить всех, кто поддержал мою идею с эмодзи. Я очень рад, что она вам понравилась.



Ты давно занимаешься графическим дизайном?



-Я много лет самостоятельно изучаю дизайн, и мои работы можно увидеть в разных соцсетях.

Чаще всего я публикую свой фан-арт и различные рисунки в X.



Как ты придумал этот эмодзи?



-Эта идея пришла мне в голову после нескольких эскизов. Я хотел создать уникальный эмодзи, который не только отличается от других, но и подходит для разных моментов в игре.



Какая у тебя любимая карта в Clash Royale?



-Я играю в Clash Royale уже семь лет, и одна из моих любимых карт — это ведьма!

Мне нравятся коварные карты, призывающие других воинов.



Что бы ты хотел увидеть в следующем проекте Supercell Make?



-Я с нетерпением жду новых проектов Supercell Make. Было бы классно создать новое боевое знамя или даже нового воина для игры.

Еще раз благодарю всех за поддержку, и спасибо команде Supercell Make за эту невероятную возможность.



Меня зовут LordFink, и я надеюсь увидеться с вами на арене.