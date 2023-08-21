Интервью с победителем конкурса Supercell Make!
Недавно мы провели конкурс Supercell Make, чтобы добавить в игру эмодзи, созданный кем-то из игроков!
В результате голосования сообщества победил эмодзи «Я тебя не слышу», который нарисовал LordFink!
Расскажи о себе, пожалуйста.
-Всем привет! Меня зовут Лукас, мне 23 года, и я живу в Бразилии.
Хочу поблагодарить всех, кто поддержал мою идею с эмодзи. Я очень рад, что она вам понравилась.
Ты давно занимаешься графическим дизайном?
-Я много лет самостоятельно изучаю дизайн, и мои работы можно увидеть в разных соцсетях.
Чаще всего я публикую свой фан-арт и различные рисунки в X.
Как ты придумал этот эмодзи?
-Эта идея пришла мне в голову после нескольких эскизов. Я хотел создать уникальный эмодзи, который не только отличается от других, но и подходит для разных моментов в игре.
Какая у тебя любимая карта в Clash Royale?
-Я играю в Clash Royale уже семь лет, и одна из моих любимых карт — это ведьма!
Мне нравятся коварные карты, призывающие других воинов.
Что бы ты хотел увидеть в следующем проекте Supercell Make?
-Я с нетерпением жду новых проектов Supercell Make. Было бы классно создать новое боевое знамя или даже нового воина для игры.
Еще раз благодарю всех за поддержку, и спасибо команде Supercell Make за эту невероятную возможность.
Меня зовут LordFink, и я надеюсь увидеться с вами на арене.
Команда Clash Royale благодарит всех участников этого проекта Supercell Make и особенно — LordFink за интервью!
Эмодзи LordFink уже в игре!