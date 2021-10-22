Компенсация Карт 14 Уровня Короля
Приближается 14-й уровень, а вместе с ним и снижение стоимости золота и карт!
В связи с изменением условий, мы решили вернуть игрокам карты, которые они уже потратили на предыдущие улучшения.
Подробности смотрите ниже:
Когда обновление вступит в силу, это изменение позволит вам уже иметь большой прогресс на пути к новым уровням карт! Например:
Если у вас есть Легендарная карта на максимальном уровне (13), вам сразу же будет начислена стопка из 14 карт. Вам понадобится еще 6 карт, чтобы их хватило до 14 уровня.
Если у вас есть Обычная карта 12 уровня, вам будет начислено 500 карт.
Эта компенсация вступит в силу после выхода обновления, одновременно с перераспределением опыта (подробнее об этом в предыдущей статье).
Нам не терпится поделиться с вами более подробной информацией о следующем обновлении... уже совсем скоро!
Команда Clash Royale