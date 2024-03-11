Выбор карт с эволюцией теслы (1 на 1 и 2 на 2): 4–11 марта

⚡ Игра с новой эволюцией теслы!

⚔️ Испытание: 8–11 марта.

🏆 Награда: украшение для знамени.

Праздничная ракета гоблинов (1 на 1 и 2 на 2): 11–18 марта

🚀 Гоблины устраивают сверхзвуковую вечеринку...

⚔️ Испытание: 15–18 марта.

🏆 Награда: украшение для знамени.

Скачок напряжения (1 на 1 и 2 на 2): 18–25 марта

⚡ Гром и молнии — это, конечно, страшно, но бой должен продолжаться!

⚔️ Испытание: 22–25 марта.

🏆 Награда: украшение для знамени.

Электроусиление (1 на 1 и 2 на 2): 25 марта — 1 апреля

⚡ Шокирующий поворот событий! Все электрические карты получили дополнительный заряд мощности!

⚔️ Испытание: 29 марта — 1 апреля.

🏆 Награда: украшение для знамени.