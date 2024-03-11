МАРТОВСКИЕ СОБЫТИЯ И ИСПЫТАНИЯ
Выбор карт с эволюцией теслы (1 на 1 и 2 на 2): 4–11 марта
⚡ Игра с новой эволюцией теслы!
⚔️ Испытание: 8–11 марта.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Праздничная ракета гоблинов (1 на 1 и 2 на 2): 11–18 марта
🚀 Гоблины устраивают сверхзвуковую вечеринку...
⚔️ Испытание: 15–18 марта.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Скачок напряжения (1 на 1 и 2 на 2): 18–25 марта
⚡ Гром и молнии — это, конечно, страшно, но бой должен продолжаться!
⚔️ Испытание: 22–25 марта.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Электроусиление (1 на 1 и 2 на 2): 25 марта — 1 апреля
⚡ Шокирующий поворот событий! Все электрические карты получили дополнительный заряд мощности!
⚔️ Испытание: 29 марта — 1 апреля.
🏆 Награда: украшение для знамени.
Королевский турнир (обычный):
9–13 марта.
Королевский турнир с внезапной смертью:
23–27 марта.