5 апр. 2021 г.
Награды 22-го сезона (теперь с ВОЛШЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ)

Выигрывайте короны разрушая башни противника и получайте награды!

Активируйте Pass Royale, чтобы получить уникальные награды и привилегии 22-го сезона.

Уровни Pass Royale и Бесплатные награды теперь с новыми ВОЛШЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ!

НАГРАДЫ PASS ROYALE

  • Уникальный скин Башни П.Е.К.К.А и Эмодзи

  • 1 Книга Книг (улучшения карты любой редкости)

  • 1 Волшебная Монета ( улучшение карты без траты золота)

  • 2 Ключа от Сундуков (мгновенно открывает любой сундук находящийся в ячейке для сундуков)

  • 1 легендарная Карта-Джокер

  • Эпические Карты-Джокера

  • Редкие Карты-Джокера

  • Обычные Карты-Джокера

  • 40,000 золота

  • 4 токена

  • Бонусный банк (до 10000 золотых)

Владельцы Pass Royale также получают неограниченное участие в особых испытаниях, эксклюзивный Золотой шрифт и автооткрывание сундуков в очереди!

БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ

Нет Pass Royale? Вы можете получить следующие БЕСПЛАТНЫЕ награды:

  • 1 Книга Карт

  • 10 эпических Карт-Джокера

  • 20 редких Карт-Джокера

  • 100 обычных Карт-Джокера

  • 2 Ключа от Сундуков

  • 34 Коронных Сундуков (содержит кристаллы и карты любой редкости)

  • 1 ЛЕГЕНДАРНАЯ КАРТА-ДЖОКЕР

Вышеуказанные награды применимы к игрокам на аренах 7+. ВЛАДЕЛЬЦЫ PASS ROYALE ТАКЖЕ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ!

Награды для игроков на аренах 4-6, можно посмотреть в игре!

