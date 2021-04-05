Награды 22-го сезона (теперь с ВОЛШЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ)
Выигрывайте короны разрушая башни противника и получайте награды!
Активируйте Pass Royale, чтобы получить уникальные награды и привилегии 22-го сезона.
Уровни Pass Royale и Бесплатные награды теперь с новыми ВОЛШЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ!
НАГРАДЫ PASS ROYALE
Уникальный скин Башни П.Е.К.К.А и Эмодзи
1 Книга Книг (улучшения карты любой редкости)
1 Волшебная Монета ( улучшение карты без траты золота)
2 Ключа от Сундуков (мгновенно открывает любой сундук находящийся в ячейке для сундуков)
1 легендарная Карта-Джокер
Эпические Карты-Джокера
Редкие Карты-Джокера
Обычные Карты-Джокера
40,000 золота
4 токена
Бонусный банк (до 10000 золотых)
Владельцы Pass Royale также получают неограниченное участие в особых испытаниях, эксклюзивный Золотой шрифт и автооткрывание сундуков в очереди!
БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ
Нет Pass Royale? Вы можете получить следующие БЕСПЛАТНЫЕ награды:
1 Книга Карт
10 эпических Карт-Джокера
20 редких Карт-Джокера
100 обычных Карт-Джокера
2 Ключа от Сундуков
34 Коронных Сундуков (содержит кристаллы и карты любой редкости)
1 ЛЕГЕНДАРНАЯ КАРТА-ДЖОКЕР
Вышеуказанные награды применимы к игрокам на аренах 7+. ВЛАДЕЛЬЦЫ PASS ROYALE ТАКЖЕ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ НАГРАДЫ!
Награды для игроков на аренах 4-6, можно посмотреть в игре!