В этом сезоне вас ждут три события с целями и особое событие сообщества «Игра в кости». В каждом из них для вас приготовлены ценные награды, среди которых 6 фрагментов эволюции подрывника, редкая книга карт, а также 3 фрагмента эволюции гоблина с дротиками.

Расписание событий с целями

5–13 мая — событие сообщества «Игра в кости»;

14–19 мая ;

20–25 мая ;

26 мая — 1 июня.

В расписании возможны небольшие изменения — следите за обновлениями!

Событие сообщества «Игра в кости» пройдет с 5 по 13 мая. Во время этого события каждый побежденный скелет приближает всех игроков к общей цели. Победите как можно больше скелетов общими усилиями и достигните всех рубежей события, чтобы получить дополнительные награды!

В событии сообщества и событиях с целями могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены.

После начала событий следить за прогрессом можно будет прямо на главном экране.