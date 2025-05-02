Новый сезон «Марш нежити»
Неупокоенные скелеты маршем направляются на арену!
В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
эволюция ведьмы;
марш нежити;
события с целями;
игровые режимы и испытания.
НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ: ВЕДЬМА
Ведьма возродилась из пепла павших!
Потери делают эволюционировавшую ведьму сильнее. Каждый раз, когда призванного вами скелета побеждают, ведьма восстанавливает здоровье.
МАРШ НЕЖИТИ
«Марш нежити» — это временное событие с рейтингом, в котором вам предстоит собрать колоду, используя только определенные карты нежити.
«Марш нежити» пройдет с 6 по 13 мая и будет доступен всем игрокам начиная с 11-й арены.
СОБЫТИЯ С ЦЕЛЯМИ
В этом сезоне вас ждут три события с целями и особое событие сообщества «Игра в кости». В каждом из них для вас приготовлены ценные награды, среди которых 6 фрагментов эволюции подрывника, редкая книга карт, а также 3 фрагмента эволюции гоблина с дротиками.
Расписание событий с целями
5–13 мая — событие сообщества «Игра в кости»;
14–19 мая;
20–25 мая;
26 мая — 1 июня.
В расписании возможны небольшие изменения — следите за обновлениями!
Событие сообщества «Игра в кости» пройдет с 5 по 13 мая. Во время этого события каждый побежденный скелет приближает всех игроков к общей цели. Победите как можно больше скелетов общими усилиями и достигните всех рубежей события, чтобы получить дополнительные награды!
В событии сообщества и событиях с целями могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены.
После начала событий следить за прогрессом можно будет прямо на главном экране.
ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ
Эволюция ведьмы с выбором карт: 5–12 мая
Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом!
⚔️ Испытание: 9–12 мая;
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Потревоженные могилы: 12–19 мая
Нежить захватывает арену!
⚔️ Испытание: 16–19 мая;
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Чары хаоса: 19–26 мая
Ведьма достигла пика своей силы — сможете ли вы ее остановить?
⚔️ Испытание: 23–26 мая;
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Черный эликсир: 26 мая — 2 июня
Арену затапливает черным эликсиром! Три поражения — и вы выбываете!
⚔️ Испытание: 30 мая — 2 июня;
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale