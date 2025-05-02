2 мая 2025 г.
Blog – Clash Royale

Новый сезон «Марш нежити»

Неупокоенные скелеты маршем направляются на арену!

В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • эволюция ведьмы;

  • марш нежити;

  • события с целями;

  • игровые режимы и испытания.

НОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ: ВЕДЬМА

Ведьма возродилась из пепла павших!

Потери делают эволюционировавшую ведьму сильнее. Каждый раз, когда призванного вами скелета побеждают, ведьма восстанавливает здоровье.

МАРШ НЕЖИТИ

«Марш нежити» — это временное событие с рейтингом, в котором вам предстоит собрать колоду, используя только определенные карты нежити.

«Марш нежити» пройдет с 6 по 13 мая и будет доступен всем игрокам начиная с 11-й арены.

СОБЫТИЯ С ЦЕЛЯМИ

В этом сезоне вас ждут три события с целями и особое событие сообщества «Игра в кости». В каждом из них для вас приготовлены ценные награды, среди которых 6 фрагментов эволюции подрывника, редкая книга карт, а также 3 фрагмента эволюции гоблина с дротиками.

Расписание событий с целями

  • 5–13 мая — событие сообщества «Игра в кости»;

  • 14–19 мая;

  • 20–25 мая;

  • 26 мая — 1 июня.

В расписании возможны небольшие изменения — следите за обновлениями!

Событие сообщества «Игра в кости» пройдет с 5 по 13 мая. Во время этого события каждый побежденный скелет приближает всех игроков к общей цели. Победите как можно больше скелетов общими усилиями и достигните всех рубежей события, чтобы получить дополнительные награды!

В событии сообщества и событиях с целями могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены.

После начала событий следить за прогрессом можно будет прямо на главном экране.

ИГРОВЫЕ РЕЖИМЫ И ИСПЫТАНИЯ

Эволюция ведьмы с выбором карт: 5–12 мая

Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом!

  • ⚔️ Испытание: 9–12 мая;

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Потревоженные могилы: 12–19 мая

Нежить захватывает арену!

  • ⚔️ Испытание: 16–19 мая;

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Чары хаоса: 19–26 мая

Ведьма достигла пика своей силы — сможете ли вы ее остановить?

  • ⚔️ Испытание: 23–26 мая;

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Черный эликсир: 26 мая — 2 июня

Арену затапливает черным эликсиром! Три поражения — и вы выбываете!

  • ⚔️ Испытание: 30 мая — 2 июня;

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale