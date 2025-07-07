Новый сезон: «Новое обличье императрицы»!
В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:
новая карта — императрица духов;
новая эволюция — бочка со скелетами;
события с целями;
игровые режимы и испытания.
Новая легендарная карта
Императрица духов
Две карты в одной!
Призовите императрицу духов в качестве мощного наземного воина за 3 капли эликсира или верхом на величественном призрачном драконе за 6.
Новая эволюция
Бочка со скелетами
В два раза больше бочек и проблем для противника!
Когда эволюционировавшая бочка со скелетами роняет свои бочки, они наносят урон при падении и выпускают скелетов. Если бочка получит достаточно урона, она упадет раньше.
События с целями
В этом сезоне будет четыре события с целями. В каждом из них вас ждут ценные награды, включая 3 фрагмента эволюции охотника, обычную книгу карт, элементы оформления и несколько больших сюрпризов! Если хотите узнать больше, заходите на наши страницы в соцсетях.
В событиях с целями могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены.
Игровые режимы и испытания
Испытание с эволюцией бочки со скелетами и выбором карт: 7–14 июля
Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом.
⚔️ Испытание: 11–14 июля.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Императрица духов: 14–21 июля
Повелевайте ареной с новой картой «Императрица духов»!
⚔️ Испытание: 18–21 июля.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Внезапная смерть: 21–28 июля
Бой в режиме внезапной смерти! Побеждает тот, кто первым получит корону!
⚔️ Испытание: 25–28 июля.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
Праздничная ракета гоблинов: 28 июля — 4 августа
Запустите особую праздничную ракету гоблинов в ограниченном по времени режиме!
⚔️ Испытание: 1–4 августа.
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.
До встречи на арене!
Команда Clash Royale