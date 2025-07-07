7 июл. 2025 г.
Новый сезон: «Новое обличье императрицы»!

В этой статье мы расскажем обо всем, что ждет вас в предстоящем сезоне:

  • новая карта — императрица духов;

  • новая эволюция — бочка со скелетами;

  • события с целями;

  • игровые режимы и испытания.

Новая легендарная карта

Императрица духов

Две карты в одной!

Призовите императрицу духов в качестве мощного наземного воина за 3 капли эликсира или верхом на величественном призрачном драконе за 6.

Новая эволюция

Бочка со скелетами

В два раза больше бочек и проблем для противника!

Когда эволюционировавшая бочка со скелетами роняет свои бочки, они наносят урон при падении и выпускают скелетов. Если бочка получит достаточно урона, она упадет раньше.

События с целями

В этом сезоне будет четыре события с целями. В каждом из них вас ждут ценные награды, включая 3 фрагмента эволюции охотника, обычную книгу карт, элементы оформления и несколько больших сюрпризов! Если хотите узнать больше, заходите на наши страницы в соцсетях.

В событиях с целями могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены.

Игровые режимы и испытания

Испытание с эволюцией бочки со скелетами и выбором карт: 7–14 июля

Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом.

  • ⚔️ Испытание: 11–14 июля.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Императрица духов: 14–21 июля

Повелевайте ареной с новой картой «Императрица духов»!

  • ⚔️ Испытание: 18–21 июля.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Внезапная смерть: 21–28 июля

Бой в режиме внезапной смерти! Побеждает тот, кто первым получит корону!

  • ⚔️ Испытание: 25–28 июля.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

Праздничная ракета гоблинов: 28 июля — 4 августа

Запустите особую праздничную ракету гоблинов в ограниченном по времени режиме!

  • ⚔️ Испытание: 1–4 августа.

  • 🏆 Награда: рамка и украшение для знамени, а также эмодзи.

До встречи на арене!

Команда Clash Royale