Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
31 мар. 2023 г.
Blog – Clash Royale

Режим с Мегавыбором Карт в Легендарном Пути!

Следующий сезон, Тренировочный Лагерь, стартует в понедельник (3 апреля), и в нем произойдет одно большое изменение:

В течение всего сезона игра в Легендарном Пути будет проходить исключительно в режиме с Мегавыбором Карт.

Что это значит?

  • Во всех лигах (от Искателя I до Абсолютного Чемпиона) будет использоваться режим с Мегавыбором Карт вместо обычных сражений 1на1.

  • Все уровни карт и сила башен будут ограничены 11 уровнем во всех лигах.

Ограничение уровня карт означает, что ваши карты выше 11 уровня будут действовать на 11 уровне, а карты ниже 11 уровня сохранят свой текущий уровень.

  • Количество ступеней в Легендарном Пути будет сокращено с 93 до 76.


Мы впервые пробуем нечто подобное, поскольку мы никогда не меняли основной режим игры, в котором вы можете играть в рейтинговые бои.

Мы знаем, что это большое изменение, и мы будем рады услышать ваши отзывы.

Вы можете связаться с нами на Reddit или в других социальных сетях и сообщить нам, что вы думаете о новом изменении.

До встречи на арене с Мегавыбором Карт,

Команда Clash Royale