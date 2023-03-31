Режим с Мегавыбором Карт в Легендарном Пути!
Следующий сезон, Тренировочный Лагерь, стартует в понедельник (3 апреля), и в нем произойдет одно большое изменение:
В течение всего сезона игра в Легендарном Пути будет проходить исключительно в режиме с Мегавыбором Карт.
Что это значит?
Во всех лигах (от Искателя I до Абсолютного Чемпиона) будет использоваться режим с Мегавыбором Карт вместо обычных сражений 1на1.
Все уровни карт и сила башен будут ограничены 11 уровнем во всех лигах.
Ограничение уровня карт означает, что ваши карты выше 11 уровня будут действовать на 11 уровне, а карты ниже 11 уровня сохранят свой текущий уровень.
Количество ступеней в Легендарном Пути будет сокращено с 93 до 76.
Мы впервые пробуем нечто подобное, поскольку мы никогда не меняли основной режим игры, в котором вы можете играть в рейтинговые бои.
Мы знаем, что это большое изменение, и мы будем рады услышать ваши отзывы.
Вы можете связаться с нами на Reddit или в других социальных сетях и сообщить нам, что вы думаете о новом изменении.
До встречи на арене с Мегавыбором Карт,
Команда Clash Royale