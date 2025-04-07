6 апр. 2025 г.
Cезон «Бандитская история»

Новый чемпион: главная бандитка

Способность: «Дымовая шашка» — главная бандитка ненадолго становится невидимой и телепортируется назад.

Главная бандитка делает рывок к цели, во время которого она становится неуязвимой. На крайний случай у нее под рукой всегда есть дымовая шашка.

Новая эволюция: палач

Это разве топор? Вот это — топор!

Циклы: 1

Топор эволюционировавшего палача наносит больше урона вблизи и отбрасывает противников.

События

Охота за коронами «Награда за поимку»: 31 марта — 6 апреля

Зарабатывайте короны и продвигайтесь в событии!

  • обычный приз-сюрприз, 2 шт.;

  • редкий приз-сюрприз;

  • эпический приз-сюрприз;

  • эпическая книга карт.

Событие с главной бандиткой: 10–15 апреля

Собирайте короны, чтобы разблокировать нового чемпиона — главную бандитку — и другие награды!

  • обычный приз-сюрприз, 2 шт.;

  • редкий приз-сюрприз;

  • обычная карта-джокер, 100 шт.;

  • эмодзи;

  • 2 карты главной бандитки.

Охота за коронами: 15–20 апреля

  • обычный приз-сюрприз, 4 шт.;

  • редкий приз-сюрприз;

  • обычная карта-джокер, 100 шт.;

  • редкая карта-джокер, 50 шт.;

  • фрагмент эволюции гигантского снежка, 3 шт.;

  • рамка и украшение для знамени.

Событие сообщества «Воруй как босс»: начало 22 апреля

Заработайте репутацию в банде, воруя короны у красного короля! Чем больше корон вы заработаете в боях, тем больше наград получит все сообщество!

  • обычный приз-сюрприз, 5 шт.;

  • редкий приз-сюрприз;

  • эпический приз-сюрприз;

  • обычная карта-джокер, 100 шт.;

  • редкая карта-джокер, 50 шт.;

  • легендарная карта-джокер;

  • рамка и украшение для знамени;

  • скин для башни.

Охота за коронами: 1–4 мая

  • обычный приз-сюрприз, 5 шт.;

  • редкий приз-сюрприз, 2 шт.;

  • обычная карта-джокер, 100 шт.;

  • эпическая карта-джокер, 10 шт.

В событии сообщества и в охоте за коронами могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены. Событие с главной бандиткой доступно с 11-й арены.

Следить за прогрессом можно будет прямо на главном экране, как только событие начнется.

Игровые режимы и испытания

Эволюция палача с выбором карт: 7–14 апреля

Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом!

⚔️ Испытание: 11–14 апреля

🏆 Награда: рамка и украшение для знамени

Нападение главной бандитки: 14–21 апреля

Заручитесь помощью главной бандитки и разгромите противников на арене!

⚔️ Испытание: 18–21 апреля

🏆 Награда: рамка и украшение для знамени

Стильный разбой: 21–28 апреля

Бандитки устраивают хаос по всей арене!

⚔️ Испытание: 25–28 апреля

🏆 Награда: рамка и украшение для знамени

Семерной эликсир: 28 апреля — 5 мая

В этом событии эликсир поступает в семь раз быстрее! Оберните это в свою пользу и не забудьте воспользоваться эволюциями карт!

⚔️ Испытание: 2–5 мая

🏆 Награда: рамка и украшение для знамени

До встречи на арене!

Команда Clash Royale