Cезон «Бандитская история»
Новый чемпион: главная бандитка
Способность: «Дымовая шашка» — главная бандитка ненадолго становится невидимой и телепортируется назад.
Главная бандитка делает рывок к цели, во время которого она становится неуязвимой. На крайний случай у нее под рукой всегда есть дымовая шашка.
Новая эволюция: палач
Это разве топор? Вот это — топор!
Циклы: 1
Топор эволюционировавшего палача наносит больше урона вблизи и отбрасывает противников.
События
Охота за коронами «Награда за поимку»: 31 марта — 6 апреля
Зарабатывайте короны и продвигайтесь в событии!
обычный приз-сюрприз, 2 шт.;
редкий приз-сюрприз;
эпический приз-сюрприз;
эпическая книга карт.
Событие с главной бандиткой: 10–15 апреля
Собирайте короны, чтобы разблокировать нового чемпиона — главную бандитку — и другие награды!
обычный приз-сюрприз, 2 шт.;
редкий приз-сюрприз;
обычная карта-джокер, 100 шт.;
эмодзи;
2 карты главной бандитки.
Охота за коронами: 15–20 апреля
обычный приз-сюрприз, 4 шт.;
редкий приз-сюрприз;
обычная карта-джокер, 100 шт.;
редкая карта-джокер, 50 шт.;
фрагмент эволюции гигантского снежка, 3 шт.;
рамка и украшение для знамени.
Событие сообщества «Воруй как босс»: начало 22 апреля
Заработайте репутацию в банде, воруя короны у красного короля! Чем больше корон вы заработаете в боях, тем больше наград получит все сообщество!
обычный приз-сюрприз, 5 шт.;
редкий приз-сюрприз;
эпический приз-сюрприз;
обычная карта-джокер, 100 шт.;
редкая карта-джокер, 50 шт.;
легендарная карта-джокер;
рамка и украшение для знамени;
скин для башни.
Охота за коронами: 1–4 мая
обычный приз-сюрприз, 5 шт.;
редкий приз-сюрприз, 2 шт.;
обычная карта-джокер, 100 шт.;
эпическая карта-джокер, 10 шт.
В событии сообщества и в охоте за коронами могут участвовать игроки, достигшие 7-й арены. Событие с главной бандиткой доступно с 11-й арены.
Следить за прогрессом можно будет прямо на главном экране, как только событие начнется.
Игровые режимы и испытания
Эволюция палача с выбором карт: 7–14 апреля
Классический выбор карт, только еще и с эволюцией! Соберите колоду и воспользуйтесь эволюционным преимуществом!
⚔️ Испытание: 11–14 апреля
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени
Нападение главной бандитки: 14–21 апреля
Заручитесь помощью главной бандитки и разгромите противников на арене!
⚔️ Испытание: 18–21 апреля
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени
Стильный разбой: 21–28 апреля
Бандитки устраивают хаос по всей арене!
⚔️ Испытание: 25–28 апреля
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени
Семерной эликсир: 28 апреля — 5 мая
В этом событии эликсир поступает в семь раз быстрее! Оберните это в свою пользу и не забудьте воспользоваться эволюциями карт!
⚔️ Испытание: 2–5 мая
🏆 Награда: рамка и украшение для знамени
До встречи на арене!
Команда Clash Royale