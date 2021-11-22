22 нояб. 2021 г.
Blog – Clash Royale

Скоро начнется испытание с 20 победами!

Сложнейшее испытание возвращается!

Приближается мировой финал Лиги Clash Royale, и в его честь возвращается обожаемое игроками состязание в мастерстве!

Сможешь одержать 20 побед, проиграв менее 3 раз?

КОГДА?

Испытание стартует в четверг и продлится 5 дней.

  • Начало:

    25 ноября в 9:00 UTC.

  • Конец:

    30 ноября в 9:00 UTC.

КАК ИГРАТЬ?

Просто перейди на вкладку «События»!

  • У каждого игрока

    3 бесплатные попытки.

  • 3 поражения

    — и ты выбываешь.

  • Вернуться в испытание можно, заплатив

    10 кристаллов.

  • Обладатели

    Pass Royale

    могут участвовать в

    испытании с 20 победами

    неограниченное количество раз.

  • Прогресс в испытании

    сбрасывается

    с каждой новой попыткой (до 0 побед / 0 поражений).

  • В испытании можно выиграть

    1 эпический сундук

    ,

    1 легендарный сундук короля

    и до

    215 000 золотых!

ВЫИГРАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЗНАЧОК!

Если победишь 17 раз и больше, то получишь значок испытания с 20 победами в честь CRL 2021! Он останется у тебя в профиле как вечное доказательство твоего мастерства.

Готовься принять участие в испытании с 20 победами и не пропусти мировой финал Лиги Clash Royale, который пройдет с 3 по 5 декабря!

Удачи в испытании, и до встречи на арене!

Команда Clash Royale