Скоро начнется испытание с 20 победами!
Сложнейшее испытание возвращается!
Приближается мировой финал Лиги Clash Royale, и в его честь возвращается обожаемое игроками состязание в мастерстве!
Сможешь одержать 20 побед, проиграв менее 3 раз?
КОГДА?
Испытание стартует в четверг и продлится 5 дней.
Начало:
25 ноября в 9:00 UTC.
Конец:
30 ноября в 9:00 UTC.
КАК ИГРАТЬ?
Просто перейди на вкладку «События»!
У каждого игрока
3 бесплатные попытки.
3 поражения
— и ты выбываешь.
Вернуться в испытание можно, заплатив
10 кристаллов.
Обладатели
Pass Royale
могут участвовать в
испытании с 20 победами
неограниченное количество раз.
Прогресс в испытании
сбрасывается
с каждой новой попыткой (до 0 побед / 0 поражений).
В испытании можно выиграть
1 эпический сундук
,
1 легендарный сундук короля
и до
215 000 золотых!
ВЫИГРАЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЗНАЧОК!
Если победишь 17 раз и больше, то получишь значок испытания с 20 победами в честь CRL 2021! Он останется у тебя в профиле как вечное доказательство твоего мастерства.
Готовься принять участие в испытании с 20 победами и не пропусти мировой финал Лиги Clash Royale, который пройдет с 3 по 5 декабря!
Удачи в испытании, и до встречи на арене!
Команда Clash Royale