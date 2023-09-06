Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
6 сент. 2023 г.
Blog – Clash Royale

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ КАРТ В ЗОЛОТЕ!

Стоимость редких, эпических и ЛЕГЕНДАРНЫХ карт в золоте будет СНИЖЕНА!

Обычные карты по-прежнему будут стоить 10 золотых. Цены на карты в магазине будут приведены в соответствие с новой стоимостью.

ПОЧЕМУ?

Стоимость карт в золоте не менялась с момента выхода Clash Royale в 2016 году, и теперь, семь лет спустя, она не соответствует реалиям продвижения в игре. Например, легендарные карты намного легче получить сейчас, чем тогда, когда они только появились.

ЭЛИТНЫЕ КАРТЫ-ДЖОКЕРЫ

Новая стоимость карт также поможет урегулировать стоимость элитных карт-джокеров!

Сейчас при покупке карты 14-го уровня в магазине она напрямую конвертируется в элитные карты-джокеры, но курс золота, используемый для конвертации, зависит от редкости карты.

После этого изменения любая элитная карта-джокер, получаемая при конвертации, будет стоить 10 золотых независимо от редкости конвертируемой карты.

ЕСТЬ ЛИ МИНУСЫ У ЭТОГО ИЗМЕНЕНИЯ?

Чтобы сбалансировать количество элитных карт-джокеров, доступных в магазине, легендарные карты станут реже там появляться.

ЧТО НАСЧЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ОБМЕНА?

Количество золота за жертвование карт также изменится и составит 25 золотых за редкую карту (+ 10 очков опыта и 10 звездных очков) и 100 золотых за эпическую карту (+ 10 очков опыта и 10 звездных очков).

То же самое относится к обмену карт 14-го уровня:

  • Редкие карты будут стоить 25 золотых.

  • Эпические карты будут стоить 100 золотых.

  • Легендарные карты будут стоить 7500 золотых.

ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ 7 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.