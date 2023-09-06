СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ КАРТ В ЗОЛОТЕ!
Стоимость редких, эпических и ЛЕГЕНДАРНЫХ карт в золоте будет СНИЖЕНА!
Обычные карты по-прежнему будут стоить 10 золотых. Цены на карты в магазине будут приведены в соответствие с новой стоимостью.
ПОЧЕМУ?
Стоимость карт в золоте не менялась с момента выхода Clash Royale в 2016 году, и теперь, семь лет спустя, она не соответствует реалиям продвижения в игре. Например, легендарные карты намного легче получить сейчас, чем тогда, когда они только появились.
ЭЛИТНЫЕ КАРТЫ-ДЖОКЕРЫ
Новая стоимость карт также поможет урегулировать стоимость элитных карт-джокеров!
Сейчас при покупке карты 14-го уровня в магазине она напрямую конвертируется в элитные карты-джокеры, но курс золота, используемый для конвертации, зависит от редкости карты.
После этого изменения любая элитная карта-джокер, получаемая при конвертации, будет стоить 10 золотых независимо от редкости конвертируемой карты.
ЕСТЬ ЛИ МИНУСЫ У ЭТОГО ИЗМЕНЕНИЯ?
Чтобы сбалансировать количество элитных карт-джокеров, доступных в магазине, легендарные карты станут реже там появляться.
ЧТО НАСЧЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ОБМЕНА?
Количество золота за жертвование карт также изменится и составит 25 золотых за редкую карту (+ 10 очков опыта и 10 звездных очков) и 100 золотых за эпическую карту (+ 10 очков опыта и 10 звездных очков).
То же самое относится к обмену карт 14-го уровня:
Редкие карты будут стоить 25 золотых.
Эпические карты будут стоить 100 золотых.
Легендарные карты будут стоить 7500 золотых.
ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПЯТ В СИЛУ 7 СЕНТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.