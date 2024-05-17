Королевскому гиганту нужны ядра побольше!

Во время события с эволюцией королевского гиганта вы получите карты и золото совершенно БЕСПЛАТНО. Кроме того, стоимость самой эволюции королевского гиганта будет ниже половины стоимости эмодзи! Событие начнется 17 мая. Заходите в игру ежедневно, чтобы получать бесплатные награды. Пропустив день, вы пропустите подарок!

Список наград:

250 карт королевского гиганта (бесплатно);

знамя с королевским гигантом (бесплатно);

500 карт королевского гиганта (бесплатно);

1 фрагмент эволюции королевского гиганта (5 💎);

7500 золотых (бесплатно);

1 фрагмент эволюции королевского гиганта (10 💎);

750 карт королевского гиганта (бесплатно);

2 фрагмента эволюции королевского гиганта (25 💎);

1 волшебная монета (бесплатно);

2 фрагмента эволюции королевского гиганта (50 💎).

⚠️ Условие участия: 7-я арена или выше.

❓ Не можете найти значок события? Не волнуйтесь! Для некоторых игроков доступ к событию откроется на следующей неделе. Проверьте снова 28 апреля!